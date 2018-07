¿Elecciones anticipadas? En el gobierno se debaten si van a adelantar la contienda electoral o no lo van a hacer. Si no lo hacen, los sanjuaninos podrían votar hasta cinco veces en un año.

Luego de que dentro del partido Producción y Trabajo deslizaran por lo bajo que Fabián Martín sería un posible candidato a Gobernador en el 2019 si su par de Santa Lucía, Marcelo Orrego, no se postula para el cargo, el jefe comunal de Rivadavia sostuvo que "en principio, no aceptaría ser candidato a gobernador", al tiempo que dijo que "Marcelo Orrego es el candidato natural del partido para el cargo". Las declaraciones del rivadaviense no son menores, en función a que no se sabe aún quién será quien lidere Cambiemos en San Juan, mucho más teniendo en cuenta que el oficialismo apura los tiempos y no descarta adelantar los comicios para "que se debata la agenda provincial", según las palabras del gobernador Sergio Uñac el sábado en un programa de radio.



Por lo bajo y pidiendo estricto off the record, algunos dirigentes de Producción y Trabajo habían desnudado a este diario la posibilidad de que Martín encabece la lista de candidato a gobernador de Cambiemos. Esa posibilidad surge de la demora del intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, para definir si irá por el máximo cargo institucional de la provincia o no. Incluso, el tema se charló en una reunión que hubo del basualdismo la semana pasada, donde algunos dirigentes habían dejado traslucir su preocupación por la demora del santaluceño. Además, el propio senador Roberto Basualdo, líder de ese espacio político, le dijo anteayer a este diario que "Fabián no va a decir nada hasta que no se defina Marcelo -Orrego-".



A raíz de la preocupación por los tiempos algunos dirigentes de ese espacio salieron a proponer al jefe comunal de Rivadavia quien, según estimaciones de Cambiemos y también del oficialismo provincial, correría con alguna ventaja electoral al menos en el departamento que conduce. Ninguno de los que dijo que Martín tenía posibilidades salió a aclarar cuál sería la conveniencia del intendente de Rivadavia en participar de la jugada, ya que a todas luces perdería la posibilidad de un mandato más en su municipio, arriesgando frente al tanque electoral que hoy representa Uñac. El plan "Martín candidato" se completaba con el diputado Sergio Miodowsky quien, según esas mismas especulaciones, iría como candidato a intendente de Rivadavia, ocupando el lugar de Martín. En el basualdismo observan que el actual jefe comunal tiene tanta ventaja por la gestión y por la falta de referentes del peronismo, que inclusive podría designar a alguien en su lugar y ganar la contienda electoral, casi sin esfuerzo.

Las versiones surgen tras la demora de Orrego en definir.





Consultado ayer en Radio Sarmiento, Martín dejó un par de frases sugerentes: primero dijo que "Marcelo Orrego es el candidato natural del espacio", casi presionando alguna definición de su compañero y amigo de espacio político.



Manteniendo la calma, Martín dijo también que por ahora "son todas especulaciones y análisis que se van haciendo. Entiendo que es pronto para dar alguna definición y tengo mi cabeza puesta en Rivadavia, donde tengo muchas cosas por hacer", casi apartándose de la posibilidad de competir con el oficialismo por la gobernación de la provincia.



De igual forma y por ahora, todos esperan la definición de Orrego, la que incluso aún no tiene fecha, según referentes del departamento del Este.







Cantidad de elecciones en 2019



De continuar el sistema actual en el que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias están contempladas, y si las elecciones provinciales van separadas de las nacionales, los sanjuaninos deberán ir cinco veces a las urnas. Esto es porque estarán las Primarias, las elecciones generales locales, las Primarias nacionales, las elecciones generales para cargos nacionales y un eventual balotaje.



En las últimas PASO, las de 2017, donde se eligieron candidatos para Diputados y Senadores, sólo en dos fuerzas hubo interna. Fue el caso de Cambiemos con la postulación de los candidatos de Dignidad Ciudadana frente a la lista encabezada por Roberto Basualdo, y en el partido ADN, donde hubo puja por el cargo de Diputado Nacional. En los demás partidos, la lista salió por consenso.