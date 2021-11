JUNTOS. El gobernador Sergio Uñac, el intendente Fabián Gramajo y la vicepresidente primera del Partido Justicialista, Daniela Rodríguez, se mostraron juntos en el acto por el Día de la Lealtad Peronista.



"Voy a tomar las decisiones para proponer quien lleve adelante los destinos del departamento de cara al 2023". La frase de Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, fue contundente y se produjo luego de que fuera consultado por si el resultado electoral del domingo pasado, en el que el Frente de Todos (FdT) creció en tierra chimbera y superó por más de 21 puntos al frente Juntos por el Cambio (JxC), lo faculta a designar un sucesor para después de sus últimos dos años de mandato. Incluso, ante la consulta, el jefe comunal se mostró confiado y destacó que "de eso no tengo la más mínima duda", ya que "vamos a resolver el tema político para proponerle a los chimberos la continuidad de todo lo que venimos haciendo". Así, sostuvo que con el resultado electoral favorable "hemos consolidado el proyecto político en el departamento y vamos a trabajar para que en Chimbas tenga continuidad el Chimbas Te Quiero".

La postura del intendente no es menor, ya que, con sus dichos, está marcando la cancha dentro del peronismo y también puertas adentro del FdT. Así, remarcó que "vamos a buscar la unidad de todos los sectores" para "llegar de la mejor manera al 2023", aunque afirmó que "voy a proponer quién lo puede hacer". En Chimbas viene sonando su esposa, Daniela Rodríguez, como posible candidata para la sucesión, aunque Gramajo, frente a la pregunta, se apresuró a manifestar que "puede ser cualquiera de los que me acompañan en la gestión" y aclaró que "no hay que pensar con una urna en la cabeza, pero me parece que ahora hay que trabajar mucho y, de a poco, vamos a ir tomando las decisiones que tengamos que tomar". Rodríguez viene colaborando en el gobierno del jefe comunal desde su primer período y en 2019 fue electa concejal. A su vez, la dirigente logró un lugar de peso dentro del PJ, con el respaldo de su marido, ya que es la vicepresidente primera del partido. Un dirigente que ya indicó que tiene intenciones de postularse para el sillón chimbero es el diputado departamental bloquista, Andrés Chanampa, quien no tiene buenas migas con el jefe comunal.

Según Gramajo, con el resultado del comicio pasado, "se consolidó el proyecto político de Uñac y vamos a trabajar para que en el 2023 la provincia siga siendo conducida por Sergio, porque entiendo que tiene la posibilidad de ir por un tercer mandato". En esa línea, sostuvo que también se "ratificó el rumbo que los vecinos quieren para Chimbas", por lo que su gestión y su proyecto político se ha visto "consolidado", lo que lo habilita a "trabajar para que exista una continuidad el Chimbas Te Quiero".

En las elecciones pasadas, el FdT obtuvo 53,11 por ciento de los votos, mientras que JxC llegó al 32,02 por ciento de los sufragios. A su vez, el espacio creció, aunque poco, un 1,44 por ciento desde las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero dicho crecimiento permitió mantener un margen amplio por sobre la oposición, de más de 20 puntos.

Durante la gestión de Gramajo, Chimbas ha tenido un fuerte apoyo de la administración uñaquista. El Ejecutivo ha apostado por el distrito con obras de infraestructura, como pavimentación de calles y la construcción del Predio Ferial Costanera, tarea que permitió trasladar la Fiesta Nacional del Sol hacia ese departamento. A su vez, el Ejecutivo provincial promovió con fondos propios, que luego fueron reintegrados por Nación, la transformación en autopista de la Ruta 40 Norte que conecta Capital, Chimbas y el ingreso de Albardón, lo que también benefició al departamento.



Resultado

53,11 Es el porcentaje que el Frente de Todos obtuvo el domingo en Chimbas.

Plebiscito

Al igual que en la provincia, Gramajo dijo que también se plebiscitó su gestión en el comicio pasado. Así, afirmó que, con la victoria, quedó ratificado el rumbo de gestión en su departamento.

Diferencia

10 mil votos de diferencia le sacó el Frente de Todos a Juntos por el Cambio en Chimbas.

Recambio

Chimbas es uno de los 11 distritos en los que el jefe comunal no puede repetir mandato en las elecciones generales de 2023. Así, obligatoriamente habrá un recambio de autoridades en la comuna.