Fabián Martín, intendente de Rivadavia





Esta semana, a través de un decreto firmado de puño y letra por el gobernador Sergio Uñac, se hizo oficial el adelantamiento de elecciones en San Juan. Por este y otros temas se sentó este sábado en el estudio de Radio Sarmiento el intendente de Rivadavia y referente del Frente Cambiemos, Fabián Martín.

El dirigente habló sobre quién será el candidato a Gobernador de este espacio. Fue claro al afirmar que "Orrego es el candidato natural" y que "todos los componentes del Frente estarían conformes, lo piensan como la mayoría de las personas dentro del espacio".

Pero, ¿qué falta para que el jefe comunal de Santa Lucía lo anuncie? "Falta que él lo defina, que vea que el Frente lo va a acompañar, que lo va a apoyar, están las condiciones dadas. Lo tiene que resolver el propio Marcelo Orrego. Cada uno tiene Sus modos, Marcelo siempre acertó con sus estrategias", apuntó.

De todos modos, reconoció que hay gente dentro de Cambiemos San Juan que quieren a Basualdo y se lo van a pedir, "Roberto fue tres veces candidato a gobernador y dijo que no quiere volver a ser candidato. Hay muchos dirigentes que creemos que podría ser él el candidato".

En otro momento de la entrevista, Martín se refirió a las diferencias con el presidente Mauricio Macri. "Si bien estamos en un frente, el que gobierno es Macri y a mi me han elegido para ser intendente de Rivadavia y cuando veo que hay cosas que en la gente afecta, yo no estoy de acuerdo. Pero eso no significa que nos hayamos salido del frente