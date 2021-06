El presidente del Partido Justicialista, Sergio Uñac, líder del Frente Todos, dejó en claro su postura anoche al señalar que lo ideal es que el oficialismo vaya a interna con dos listas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre. El Gobernador plasmó su visión en la reunión que mantuvo el Consejo partidario del PJ, en la que explicó que una disputa puertas adentro es necesaria para pelear la atención que pueda tener la oposición con su posible interna. Además, en el encuentro, el mandatario bajó línea a la militancia al indicar que, para estas elecciones intermedias, "están en juego dos modelos de país, dos proyectos. El que representamos nosotros, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, y el que representa Juntos por el Cambio. Y hay que tener en cuenta lo poco que ellos pudieron hacer en cuatro años y los que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, incluso, en un contexto de pandemia". Si bien se trata de posturas muy distintas, Uñac pidió que exista una confrontación "sin ahondar en la grieta", porque la sociedad "no está pretendiendo eso".

A la hora de hablar de las diferencias con Juntos por el Cambio, Uñac fue crítico al manifestar que "hay que recordarle a la sociedad que ninguno de los problemas que ellos plantearon que podían resolver, han sido resueltos, y que muchos de ellos, los hemos resuelto nosotros en pandemia. Uno de ellos fue la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias". Por otro lado, resaltó la gestión local, para que pueda ser trasladada hacia el electorado, al destacar que "hemos generado las bases sólidas para que la economía se pueda mantener, en algunos casos, y, en otros, crecer". Sobre ese punto, recordó que en San Juan "ha vuelto a bajar el índice de desocupación en el primer trimestre del año respecto al último de 2020". Además, dijo que hay que destacar "el claro acompañamiento que hay del Gobierno nacional con la provincia".

Uñac había pateado el tablero político cuando había adelantado la posibilidad de una interna en el frente oficialista, el cual no está acostumbrado a la disputa puertas adentro en las legislativas. Así, este medio reveló que el bloquismo quedó habilitado para presentar una lista propia para septiembre, una definición que está en manos del presidente del partido, Luis Rueda. De ir por esa línea, y tomando la definición que expresó Uñac, el Frente Todos pondría en juego un armado bloquista con otro que encabece el justicialismo. Consultado sobre esa alternativa, el presidente del PJ sostuvo que "es una posibilidad, pero puede haber más opciones".

Sobre la necesidad de presentar dos listas que compitan entre sí para definir los candidatos, el titular del Frente Todos fue muy claro con la militancia peronista. Ante las autoridades y afiliados, Uñac dijo que hay una estrategia que no se debe repetir, la de 2013, "cuando cedimos la participación de la discusión política a la oposición. Por no generar la misma discusión y el mismo nivel de intensidad política, previo a la elección, cedimos a que en los medios de comunicación sólo se hablara de la oposición y, así, tuvimos un resultado no querido, que luego pudimos remontar". Así, el presidente del PJ hizo referencia a la interna del frente que por entonces conducía Roberto Basualdo, la cual tuvo cinco listas, las que, en total, vencieron a la alianza oficialista en las PASO, aunque en la general el resultado se revirtió.

En juego

San Juan pone tres bancas en juego. El oficialismo tiene las de Walberto Allende y Francisco Guevara, mientras que la oposición cuenta con la que ostenta Eduardo Cáceres.

Fechas

Con los cambios en el cronograma electoral, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) quedaron establecidas para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre.