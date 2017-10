Definición. El ministro Finnochiaro aseguró que en los últimos años, algunos gremios se habían acostumbrado a que la primera instancia de discusión comenzara con un paro. Elogia a Sarmiento, del que tiene un busto en su oficina.

Conoce a la perfección la relación con los gremios docentes, ya que estuvo al frente de la cartera educativa en la provincia de Buenos Aires, en la que este año enfrentó 17 días de huelga. Con Esteban Bullrich como candidato a senador del macrismo, Alejandro Finnochiaro heredó el cargo de ministro nacional. En el medio de actos de inauguración de escuelas, el alfil del Pro habló telefónicamente con DIARIO DE CUYO y aseguró que, aunque pueden opinar, el rol de los gremios no es discutir políticas educativas sino temas salariales y condiciones laborales. En ese marco, señaló que "dialogar no es sumisión de una de las partes, como sucedió en los últimos 15 años en este país, en los que la parte sumisa era el Estado".



En su oficina, el ministro de Educación de la Nación tiene un busto de Domingo Faustino Sarmiento, sobre el que habitualmente hace alguna referencia en sus entrevistas. Pese a que hay proyectos para que se declare feriado el aniversario del fallecimiento del prócer sanjuanino, Finnochiaro no está de acuerdo con la medida (Ver recuadro).



Con los paros docentes en la mente, destacó que "en general, en los últimos años, algunos gremios se habían acostumbrado a que la primera instancia de discusión comenzaba con un paro. Sin darse cuenta cuánto daño le producía eso a la escuela pública. Los sindicatos deben entender que la escuela pública se la defiende con los chicos adentro de las aulas. Cada día que se pierde es muy grave, lo cual está demostrado por el operativo Aprender".



En el escenario de debate, Finnochiaro resaltó que "no es tarea gremial discutir las políticas educativas. Es potestad de los Estados, porque son estos los que representan al todo social. En este caso, los sindicatos representan a una parte de la comunidad educativa, ni siquiera a toda esa parte". Y puso como ejemplo que "en un cambio de currícula, que define el Estado, el gremio no puede objetar dicha modificación. Si eso afecta los derechos laborales de los maestros o de algún sector de la docencia, eso sí lo deben discutir porque es su rol". Además, hizo alusión a otra comparación. "El sindicato SMATA no discute con una automotriz si ésta debe hacer el año que viene dos modelos de autos medianos, uno grande, uno chico y tres camiones. Lo que discute son cuánto valen las horas extras, cuánto van a aumentar el salario y qué implementos de seguridad se le puede dar a los empleados o no".



En el marco de las políticas educativas, el exministro Bullrich anunció el llamado Plan Maestro, sobre el que Finnochiaro manifestó que están viendo "el núcleo duro" para poder implementarlo en su totalidad. En líneas generales, la mirada oficial señala que el programa apunta a mejorar las metas de graduación, a bajar las tasas de repitencia y abandono y a la capacitación de los docentes. En contrapartida, hay entidades gremiales, como CTERA, que lo critican porque conlleva a una flexibilización laboral. Sobre este punto, Finnochiaro manifestó que "no es así, es ridículo".



Por otro lado, reafirmó que el año que viene no habrá paritaria nacional en la que se discuta un piso salarial de referencia, como reclaman los gremios, ya que fue fijado por su antecesor con la actualización del salario mínimo, vital y móvil, más un 20 por ciento.



Ante la eliminación del Fondo Compensador y frente a la consulta si habrá recursos alternativos para las provincias, señaló que se trabajará dentro de la discusión del pacto fiscal que llevará adelante la Nación con los gobernadores y no desde el Ministerio de Educación. Además, aseguró que no se ha caído ningún programa de formación docente.

Frases

"Lo que digo es que no es el rol de los gremios discutir las políticas educativas. Ellos pueden opinar. Nosotros podemos escuchar, dialogar y tomar alguna idea que sea buena. Deben entender cuál es su lugar".

"El paro es la última instancia que puede tener un gremio antes de cerrar una negociación, pero hay que discutir muchísimo antes, porque los paros dañan a la escuela pública. Cada día que se pierde es muy grave".

"El Estado debe dialogar con todos los integrantes de la comunidad educativa y los gremios son una parte. Después uno pondera las distintas opiniones de acuerdo a quién represente a cada parte".

Elogios a Sarmiento y a trabajar en su día

"A Sarmiento lo honramos trabajando en su día más que con un feriado". Así se refirió el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finnochiaro, a los proyectos legislativos sanjuaninos que apuntan a instalar como feriado nacional el aniversario del fallecimiento del prócer sanjuanino. "Si pudiésemos preguntarle a Sarmiento, diría "ese día trabajen si me quieren honrar". Era un hombre incansable, nunca paró de trabajar".



El funcionario macrista aseguró que "como se dijo alguna vez y yo lo reafirmo, fue la inteligencia más potente que tuvo la América toda en el siglo XIX. Nosotros todavía seguimos hoy recibiendo los beneficios de su esfuerzo. Fue un estadista y un visionario". Además, reconoció que en la gestión kirchnerista se lo "ninguneó", ya que "el Gobierno anterior siempre vivió mirando al pasado y Sarmiento era un hombre que siempre miró al futuro.