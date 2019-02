Exposición. Desde la izquierda, Gimena Martinazzo, Carlos Fernández, Roberto Sosa y Gustavo Ruiz Botella dieron sus puntos de vista sobre diversos temas, como la falta de acuerdo para llegar con menos listas, la visión sobre el departamento, la interna peronista y la imagen de Macri. Ambos integran el principal frente opositor, Con Vos, que conduce Marcelo Orrego.



No sólo forman parte de la interna más numerosa del frente Con Vos sino de todas las propuestas de las alianzas y partidos que jugarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo. Son cuatro y representan un grupo heterogéneo: hay un veterano de la política, dos que llevan sus años y cumplen funciones de gestión y otro que está incursionando en la actividad. Se trata de la macrista Gimena Martinazzo, del basualdista Gustavo Ruiz Botella, del exintendente Carlos Fernández y del cantante popular Roberto "Yeyo" Sosa. Tienen varias diferencias entre sí y hubo rispideces que llevaron a la pluralidad de precandidatos. Sin embargo, en el primer programa del año de "A todo o nada", de Radio Sarmiento, se mostraron en armonía y en paz, al punto de que garantizaron que los que pierdan acompañarán al ganador. Además, aprovecharon para criticar la gestión del intendente justicialista Juan Carlos Gioja, quien no puede repetir y en su espacio competirán Rubén García y Pablo García Nieto.

Sobre la falta de un acuerdo para una lista única fortalecida, o por lo menos que haya una reducción de candidatos, Fernández señaló que cuando lo convocó Marcelo Orrego, líder de Con Vos, "ya estaban definidas las diferentes listas" y que "me parecía hasta irrespetuoso acordar cuando ellos ya tenían sus equipos". Sosa coincidió en que "si no hubo un buen consenso es que cada uno tenía su gente". Por su parte, Ruiz Botella reconoció que "tal vez nos ha faltado trabajo", pero manifestó que "con este sistema de internas abiertas, los sectores políticos pueden lograr dirimir sus diferencias". En cuanto a Martinazo, destacó que "es bueno consensuar, pero está el respeto a la gente que viene trabajando con vos y cuando se arman estas listas unificadas, tenés que ir dejando de lado parte de tu equipo y por supuesto, nadie quiere".

Los precandidatos dejaron en claro que todos trabajarán para que Orrego gane y garantizaron que los que queden eliminados en las PASO trabajarán para el vencedor en la general. Inclusive coincidieron en que convocarán a los perdedores y que sumarán a sus simpatizantes y técnicos a sus equipos.

Cada precandidato convocó a diferentes sectores para armar su lista de concejales.

A la hora de calificar la gestión justicialista del menor de los Gioja, ninguno dudó en poner un puntaje. El basualdista le colocó un 5, dado que si bien "ha tenido un muy buen trabajo en lo social, lo que es servicio público y obra es lo que peor está". El cantante le puso un 4 y resaltó que "me lo dice el vecino, estamos viviendo en un departamento de cuarta porque estamos mal donde lo mirés. Hay falta de iluminación, veredas rotas, la recolección de basura, las famosas cloacas para unos y no para otros y que para una ayuda social tenés que pagar hasta un expediente". El exintendente coincidió con Sosa y calificó la administración municipal con un 5. Y la macrista resaltó que "hay cosas que se hicieron bien, falta mucho y hay otras que faltan o que están a medias o que están para poder desarrollarlas y no se están haciendo". Por eso, la representante local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estampó un 5.

Como propuestas de Gobierno, Martinazzo señaló que "la obra prioritaria sería ordenar el departamento para poder cumplir con los servicios específicos que son la limpieza, el alumbrado, las calles, la seguridad". Sobre ese punto coincidió Ruiz Botella, quien agregó que "cuando el vecino sale de su casa todos los días, lo que quiere ver es que estén todos los servicios básicos". Fernández, por su parte, habló de planificar, de ordenar al personal para ver lo que hace, reunirse con todos los sectores para enfrentar los desafíos del departamento, mientras que Sosa, además de los ejes anteriores, mencionó como obra prioritaria la necesidad de un hospital.

Todos se comprometieron con Orrego a realizar una campaña respetuosa entre ellos.

En cuanto al rival de la interna peronista, Fernández expresó que "no lo presentaría de candidato en mi lista" a García, el hombre del giojismo, y con respecto a García Nieto, dijo que "Uñac tendría que haber puesto a otro candidato". Por su parte, Sosa le pidió a los vecinos que "dejen de votar al PJ y elijan a un hombre con un proyecto", mientras que Ruiz Botella remarcó que ambos postulantes justicialistas "son parte del mismo proyecto, el que la gente está cuestionando en la calle". Por el lado de Martinazzo, hizo hincapié en que "no estoy preocupada" en la primaria peronista.

Los cuatro prefirieron definirse sobre las elecciones provinciales y, en particular, sobre el departamento, por lo que, salvo la integrante del PRO, se despegaron de la imagen de Macri de cara a los comicios nacionales de agosto y octubre. Ruiz Botella resaltó que "no soy parte" del proyecto del Presidente, mientras que Fernández también indicó que "yo no soy de Macri".

Las cuatro voces

GIMENA MARTINAZZO PRO

"Nunca dejé de caminar por Rawson, de hablar con el vecino todo el tiempo para saber cuáles eran sus necesidades, siempre proyectando un cambio mayor. Hoy tengo la posibilidad de ser precandidata a intendente y vamos para adelante".



"Ninguno de los cuatro precandidatos pierde porque el día después de una PASO, todos sabemos lo que tenemos que hacer: unir equipos con mayor fuerza para trabajar más fuerte para beneficio del departamento".

CARLOS FERNÁNDEZ Extrapartidario

"La mayor satisfacción en la vida es volver a ser intendente de Rawson por tercera vez. Porque entiendo que los rawsinos son el pueblo más pujante que tiene la provincia. Todos vamos en el proyecto de Marcelo Orrego Gobernador".



"Rawson no está en condiciones de perder uno o dos años hasta que aprenda un intendente. Hay cosas muy graves, como la inseguridad y la droga, y por eso hay que trabajar en conjunto con los comisarios y los concejales".

GUSTAVO RUIZ BOTELLA Producción y Trabajo

"Orrego nos ha pedido que haya respeto entre nosotros, que trabajemos en equipo. Entendemos que Rawson merece ser el departamento más importante por calidad de vida, por crecimiento y por un montón de cosas que hacen que se destaque".



"Vivimos en el departamento más grande en cuánto a población. Tiene todos los sectores económicos, el centro comercial más grande después de Capital, industria y agricultura y nos preguntamos por qué vivimos como vivimos".

ROBERTO "YEYO" SOSA Extrapartidario

"Quisimos participar en política porque lo pedía el vecino, porque estamos cansados de los mismos nombres. Me dijeron que la herramienta para ayudar a la gente era hacer política, entonces, acá estoy, siempre con la bandera de lo social".



"Cada uno de nosotros tiene sus principios, sus ideales, sus proyectos y su gente. Para mí, los votos no se van a dispersar. El vecino va a saber decir cuál fue la mejor idea de los cuatro y quién lo convenció más con el tema de los proyectos".