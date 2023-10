En la previa de un nuevo concurso de ingreso de personal contratado y becario a la planta permanente del municipio de la Capital hubo incógnitas sobre su lanzamiento, aunque fueron despejadas. Desde la comuna, que conduce el peronista Emilio Baistrocchi, confirmaron que esta semana pondrán en marcha el mecanismo de incorporación para cubrir 240 vacantes, pese a que desde la oposición salieron a pedir el freno para que quede en manos del próximo Gobierno, que dirigirá Susana Laciar, de Juntos por el Cambio (JxC).

El secretario de Gobierno, Horacio Lucero, aseguró que "entre martes y miércoles se va a emitir una resolución a partir de la cual se va a comunicar el lanzamiento del concurso". El 8 de mayo, se había difundido oficialmente que ayer comenzaba el período de inscripción, el cual se iba a extender hasta el 31 de este mes. El funcionario explicó que la fecha para anotarse, ahora, dependerá de que salga el documento formal.

A su vez, el concejal de Actuar, Juan Sansó, manifestó en el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, que el llamado se hizo "antes de las elecciones que perdió Baistrocchi (14 de mayo)", por lo que "esa convocatoria perdió fuerza" y "sería bueno que la próxima gestión, con un nuevo presupuesto, haga el llamado correspondiente". La jefa comunal electa había indicado que "respetamos que la toma de decisiones le pertenece a la gestión actual hasta el 10 de diciembre. Como va a ocurrir con todo lo que atañe al municipio, también vamos a revisar esta decisión una vez que asumamos".

Sucede que, de acuerdo al cronograma que se había difundido, del 6 de noviembre al 31 de diciembre se debe llevar a cabo la etapa de análisis de antecedentes de los postulantes, la que realiza un jurado compuesto por dos miembros del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno que representa al personal de planta permanente, uno del gremio SUOEM y otro de UPCN. El calendario, en esa instancia, establece un entrecruzamiento de gestiones, ya que el 10 de diciembre asumirá Laciar. Es decir, la conformación de un jurado, con actuales autoridades, hará la evaluación durante un plazo y, luego, otra integración, con nuevos miembros, continuará esa tarea.

Ese entrecruzamiento había desatado interrogantes. ¿La futura conformación tomará los parámetros de sus predecesores o empezará de cero? Para Lucero, no hay ningún tipo de problemas. "Se hace el análisis de antecedentes y queda plasmado en papeles. El que venga va a tener todo para observar los procesos que se van a hacer por delante. No hay una cuestión de que uno va a ver unas cosas y otro lo va a ver después. Hay una línea que marca el estatuto". Así, remarcó que los futuros miembros "no pueden empezar de cero, porque son derechos adquiridos que se van dando en el concurso. Hay una normativa que regula el proceso, con cuestiones objetivas. Hay una tabla de valoración y se sabe qué puntaje se da. Ni yo ni el que venga se puede salir de lo que está estipulado".

El cronograma original había establecido que el examen de oposición (prueba escrita) va desde el 1 hasta el 29 de febrero de 2024 y la etapa de aprobación de dictamen final, preselección de aspirantes y designaciones comprendería desde el 1 al 29 de marzo. Es decir, una definición en poder de la próxima intendenta, aunque con etapas iniciadas en la actual gestión.

Lucero explicó que es una "facultad" del intendente en llamar a concurso una vez que se produzcan las vacantes, las que se generan, principalmente, por jubilaciones y fallecimientos. En JxC señalaron que no es una obligación que se dispare el mecanismo.

El tercer concurso cuenta con 240 vacantes a cubrir, mientras que los dos anteriores incorporaron 259 trabajadores a la planta permanente (ver recuadro).

Transición

El intendente Emilio Baistrocchi y la jefa comunal electa Susana Laciar han tenido reuniones de cara a la transición de Gobierno. El actual mandatario municipal había señalado ante la prensa que la elaboración del presupuesto quedará en manos de la próxima gestión.

Plantel

920 Son los empleados de planta permanente que tiene el municipio de Capital, el cual arrastra, de gestiones anteriores, contratados y becarios.

Nuevo estatuto

En noviembre de 2020, el intendente Emilio Baistrocchi anunció el proyecto de creación del Estatuto del Empleado Municipal, el cual contiene el sistema de concurso de evaluación de antecedentes y oposición (examen escrito) y que fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante el 10 de diciembre de ese año. En 2022, quedaron efectivos los primeros 99 trabajadores contratados y becarios, mientras que, este año, pasaron a planta permanente otros 160 empleados. Las vacantes se generaron y producen por fallecimientos y jubilaciones y, así, desde la comuna adelantaron en mayo pasado el lanzamiento del tercer concurso para cubrir 240 puestos libres.

La norma fue una medida inédita porque, durante 25 años, tuvo vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo, el cual, "en la práctica, nunca dio resultado", había indicado en su momento el intendente. El nuevo estatuto modificó y mejoró el sistema de ingreso y también el mecanismo de ascensos para el personal de planta permanente.