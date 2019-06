Miradas. Los dirigentes analizaron diversos puntos de la realidad política nacional y provincial luego de que se presentaran las alianzas de cara a las elecciones nacionales, en las que se escogerá al presidente y a tres diputados en el caso de San Juan.

Son peronistas y cada uno está enrolado en alguno u otro sector, tanto a nivel nacional como provincial. Uno es Alberto Hensel, ministro de Minería de la gestión uñaquista y diputado electo. Otro es Mauricio Ibarra, quien se identificó en su momento con el massismo y hoy está con el Gobernador. La tercera es la diputada nacional giojista Daniela Castro, identificada además con el kirchnerismo. Los tres estuvieron en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, en donde analizaron la movida para tratar de llegar a la unidad del PJ en el orden nacional, la jugada de Miguel Pichetto de aceptar ser el candidato a vicepresidente de Macri, la postulación de José Luis Gioja como legislador y el tema judicial.



En el tablero político a nivel país, Hensel reconoció que "las cosas siempre se complican cuando el peronismo no está en el gobierno y no tiene el manejo del poder real porque es un movimiento muy amplio y hay distintas líneas de pensamiento". Por su parte, Castro manifestó que "se fue claro en el esquema nacional de que las puertas estaban abiertas. Esta situación de la Argentina genera un mapa político y algunos han tomado un camino y otros, uno distinto". La consulta había apuntado a la decisión de Pichetto y el salteño Juan Manuel Urtubey, que juega en otro frente como vice de Roberto Lavagna. "Los que no están en el espacio peronista juegan para Macri", destacó la diputada nacional. Ibarra coincidió al señalar que "esto es aritmética política: todo lo que no se sume en la columna del peronismo está jugando a la continuidad de Macri, indudablemente. No podés estar en otro lugar".



Sobre Pichetto, Hensel manifestó que se incorpore al macrismo "no es sumar al peronismo".



Pese a que el PJ está con la dupla Alberto Fernández - Cristina Fernández, el rawsino fue crítico y resaltó que "no puede ser la renovación de la política" y que "tampoco es el futuro del país", por lo que "no quedó otra" que jugar ahí. Es que sostuvo que la renovación, en la que había "un listado enorme quedó en modo pausa". Además, expresó que "me hubiese gustado que en este proceso de unificación no estuviese Cristina porque le agrega tensión a la fórmula". Todo lo contrario de la postura de Castro, quien señaló que hubiera querido que la expresidenta encabezara la fórmula.



En cuanto al escenario local y la candidatura confirmada de Gioja como diputado nacional, Ibarra también fue duro en el cuestionamiento hacia la figura del exgobernador. "No es renovación, es todo lo contrario. La política no es solamente una actividad de reconocimiento, tiene que ver con la proyección de lo que viene. Me duele cuando se dan estas situaciones". Por su parte, Hensel indicó que "puede ayudar y contribuir en este necesario trasvasamiento generacional que se tiene que dar en el peronismo". Castro remarcó que la presencia de Gioja "es acompañar con experiencia este proyecto provincial".



Sobre los procesamientos que pesan sobre Cristina, el titular de Minería indicó que "mientras no exista algún tipo de condena todo lo demás forma parte de procesos investigativos y hay que ver cuál va a ser el resultado". Castro dijo que a la corrupción "hay que combatirla" y que "también es cierto que hay otras cosas que aparecen como inventadas". Ibarra, a su vez, calificó como "excesos" las definiciones de Alberto Fernández sobre revisar sentencias de funcionarios procesados y condenados. "La gente necesita otra cosa de un candidato a presidente".

Protagonistas

ALBERTO HENSEL - Ministro y diputado electo

"San Juan hoy es un modelo de unidad que puede mostrarse al país. Está muy claro cuál es el proyecto y hacia dónde queremos ir. Hemos convertido nuestras políticas públicas en políticas de Estado y hemos damos señales claras a la sociedad".

DANIELA CASTRO - Diputada nacional

"Me gustó que Alberto Fernández encabezara la fórmula porque tuvo que ver con ese espacio de conversaciones que se venían dando. Si estamos divididos en miles de pedacitos es muy difícil. Uno puede tener diferencias, pero puede reflexionarlas".

MAURICIO IBARRA - Ex diputado nacional

"Lo que está mirando la gente es lo que representa Cristina: mejores salarios, condiciones de supervivencia y que no cierren fábricas. Lo que está buscando es vivir mejor. Si hubiese otro candidato que no se llame Cristina, votaría a ese postulante".