Avance. La obra de las salas velatorias municipales está a la altura de loza. El propio intendente había anunciado el

inicio de los trabajos en su perfil de Facebook.

Las salas velatorias municipales de Caucete ya han cobrado forma, al punto de que las paredes están a la altura de la loza. Sin embargo, la Dirección de Planeamiento de la provincia decidió labrar un acta de infracción y le solicitará mañana al Juzgado de Paz del departamento la paralización de la obra.



¿El motivo? La misma no tiene los planos aprobados, el inspector ha constatado errores de proyecto, como en los baños para discapacitados, y no hay certeza de que no existan fallas estructurales, dado que no hay un estudio de suelo que garantice la firmeza de la obra. La Justicia ahora tiene que tomar la definición, pero cuenta con el planteo de la repartición encargada del control en todo tipo de construcciones. Al tratarse de un emprendimiento público y de carácter social, sí o sí necesita tener el OK oficial, por lo que se verá si en lo que se lleva de ejecución podrán subsanarse los inconvenientes o, de ser graves, ordenarse una demolición parcial o total.



Si bien en Planeamiento recuerdan antecedentes de municipios que hayan encarado obras sin aprobación, el caso no deja de causar sorpresa dado que fue una fuerte apuesta de la gestión del intendente Julián Gil. Este medio reflejó el tema el viernes de la semana pasada, cuando salió a la luz en la sesión del Concejo Deliberante. El opositor Juan Carlos Vicente había advertido que la comuna no tenía la autorización ni los planos aprobados. Y si bien señalaba que no se oponía a la concreción de las salas velatorias, remarcaba que el Ejecutivo debía llevarla a cabo sin ningún tipo de irregularidades. En ese entonces, el jefe comunal había dicho que la versión del concejal radical era falsa y tras el acta de Planeamiento, no contestó los llamados de este medio.



Este último viernes, la repartición mandó un inspector que terminó labrando la infracción. Eugenio Montes, director de Planeamiento, señaló que, entre los problemas detectados, en los baños para discapacitados las puertas abren hacia adentro cuando en realidad deberían hacerlo hacia afuera. Esto es así para que la puerta no reduzca el espacio en el interior para el ingreso de una silla de ruedas.



El funcionario agregó, al igual que el jefe técnico, Juan Manganelli, que tampoco hay un estudio de suelos que demuestre que no se produzcan inconvenientes en la estructura de la construcción. En la zona hay terrenos blandos que requieren de la construcción de un terraplén para seguridad, explicaron.



Polémica En el medio de la construcción de las salas velatorias municipales hubo polémica porque la oposición había dicho que contaba con información que el terreno había sido donado para una sede de instituciones sociales y que tenían dudas sobre el destino de 200 mil pesos que había enviado Nación para este último fin.

El acta de infracción señala que las salas velatorias no cuentan con toda la documentación y que no tiene el trámite aprobado por Planeamiento. En el escrito está asentado el pedido al Juzgado de Paz de Caucete para que paralice la obra hasta tanto cumpla con todos los requisitos. De concretarse la solicitud, los inspectores y los profesionales que encararon las tareas deberán verificar si los errores pueden ser subsanados con algunos cambios en lo que ya está hecho o si hay que derribar algo.



Además, al tratarse de una obra llamada subrepticia, el juzgado tiene la facultad de aplicarle una sanción económica al municipio. Según había manifestado el concejal Vicente, los ediles que responden a Gil habían señalado que el Ejecutivo estaba dispuesto a pagar la multa.



El Código de edificación local señala que toda obra en el ámbito provincial debe contar con la documentación técnica aprobada para iniciar los trabajos y el llamado final de obra para quedar habilitada. En la práctica, la gestión de Gil no puede seguir con los trabajos hasta subsanarlos y tener el OK oficial.