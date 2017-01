En la EPET Nº1 de Caucete, el Ministerio de Educación tiene planeado instalar aires acondicionados que se alimenten de energía de paneles solares.



El sistema no tiene antecedentes en ningún establecimiento educativo de la provincia y el objetivo es utilizar una herramienta alternativa para no sobrecargar la instalación eléctrica del edificio y ahorrar en energía. La iniciativa apunta a convertirse en una prueba piloto para extenderse al resto de los colegios, aseguraron en la cartera educativa.



El dato salió a la luz debido a que hoy el ministro Felipe De los Ríos anunciará la licitación para la ampliación y refacción de la escuela técnica caucetera. La misma contará con dos aulas nuevas, un salón de usos múltiples, biblioteca, salas y oficinas, entre otras (ver infografía).



El sistema de refrigeración en verano apunta a solucionar un problema que han venido detectando en el área de Infraestructura Escolar.



En los establecimientos se han estado instalando aires acondicionados, pero por la potencia que requieren, han hecho colapsar la red eléctrica de los edificios, lo que ha afectado el funcionamiento del servicio de luz y de otros aparatos como computadoras.



Eugenio Montes, a cargo de Infraestructura Escolar, explicó que la instalación, por ejemplo, de un split para enfriar que tenga incorporado un panel solar subsana ese escollo, ya que no está conectado a la red y encima ahorra energía.



El funcionario destacó que la idea es colocar dos aparatos por aulas y oficinas y que el proyecto fue elevado a Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) para que recomiende si la puesta en práctica del mecanismo y su mantenimiento es conveniente y viable. De contar con el OK, la idea es replicarla en el resto de las escuelas, sobre todo en aquellas en las que las instalaciones eléctricas son antiguas.



Montes además indicó que aún no hay un presupuesto por la compra y colocación de los equipos. En principio, señaló que la adquisición correría por parte de la provincia, pero no descartó gestiones con la Nación para conseguir fondos para llevar adelante la iniciativa.



Lo que sí tiene presupuesto es la ampliación y la refacción de la EPET caucetera. El monto fijado es de 31,5 millones de pesos que aporta la gestión macrista a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (Inet), por trámites que encaró De los Ríos.



Montes calculó que el llamado a licitación para que las empresas presenten sus ofertas técnicas y económicas será durante la segunda quincena de marzo. Así, indicó que en mayo se puede dar la adjudicación a la firma ganadora y que en junio comiencen las obras. El plazo de ejecución es de 14 meses. La matrícula hoy es de 550 alumnos y por la ampliación, puede crecer a 650.