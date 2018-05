En conjunto. El equipo del Ministerio de Hacienda, con el ministro Roberto Gattoni a la cabeza, viene realizando reuniones con los intendentes y sus funcionarios para armar el proyecto de coparticipación.

Era la octava reunión entre los equipos económicos del Gobierno y los municipios para avanzar en el proyecto oficial para que la provincia tenga una ley de coparticipación que contenga parámetros objetivos de reparto de los fondos. Y no era una más, ya que los representantes departamentales debían firmar los lineamientos básicos de la iniciativa, por lo que no estaban contemplados los porcentajes que le corresponderá a cada comuna. Sin embargo, cuatro de los cinco enviados de los distritos encolumnados en Cambiemos (Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y 9 de Julio) decidieron no poner su gancho. En el Ejecutivo hubo malestar, ya que se buscaba un consenso total para sacar una norma después de 30 años y que era una deuda pendiente en la provincia, mientras que los intendentes de dichos departamentos no contestaron a los llamados de este medio.



El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, habló de "una gran contradicción", debido a que le llamó la atención que cuatro municipios de Cambiemos no hayan firmado el acta, cuando la coalición política que a nivel nacional conduce el presidente Macri ha encarado iniciativas, como el pacto fiscal, y ha contado con la participación, el debate y el acuerdo de provincias justicialistas, como San Juan. El alfil uñaquista además se mostró sorprendido y destacó que "no parece una cuestión espontánea de cada uno sino que han actuado en conjunto, bajo un lineamiento de no sé quién". Además, explicó que los referentes como los jefes comunales tienen la libertad de no firmar, pero que los lineamientos generales ya se venían trabajando en las reuniones anteriores (Ver frases). Marcelo Orrego, de Santa Lucía; Fabián Martín, de Rivadavia; Julián Gil, de Caucete, y Gustavo Núñez, de 9 de Julio, prefirieron el silencio.



De esa manera, estamparon sus sellos los secretarios de Hacienda de las 14 comunas oficialistas más Ullum, cuyo intendente también es basualdista, socio de Cambiemos.



El proyecto de ley de coparticipación contemplará nada más y nada menos que la distribución de una masa de recursos (conformada por un porcentaje de impuestos provinciales y de los que llegan de los tributos nacionales) hacia las comunas, en base a criterios objetivos, como hogares con necesidades básicas insatisfechas, población y lejanía de la capital, entre otros (Ver recuadro).



La norma era una deuda pendiente en la provincia y el Gobernador, tras su asunción, había prometido que iba a cumplir con ese paso institucional. Con su experiencia como intendente de Pocito, la norma apunta a ser una garantía en el reparto de recursos para las comunas. La carencia de la legislación local fue fruto de críticas del macrismo nacional, aunque en el uñaquismo señalaban que era un problema de larga data y que venían trabajando para solucionarlo. La última estuvo vigente hasta 1988 y luego vinieron regímenes transitorios, la mayoría de los cuales tuvieron como eje la planta de personal de los municipios.

"Da para pensar si no hubo una orden para no firmar un acta local, similar al pacto fiscal". "Es una contradicción entre lo que promueve la Nación y lo que hace Cambiemos acá".

ROBERTO GATTONI Ministro de Hacienda

* Puntos básicos

De acuerdo a los lineamientos de la iniciativa, la masa a coparticipar no será menor al 18 por ciento de los impuestos provinciales y al 13 por ciento de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de la Nación. El objetivo es que el monto total a repartir sea superior al valor que hoy se distribuye a cada municipio.



En cuanto a lo que le tocará a cada comuna, habrá un criterio compensatorio, el cual tendrá en cuenta la población, la dispersión poblacional, la lejanía de la capital, el consumo de alumbrado público y la recolección de residuos. También habrá parámetros que valorarán la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, el concepto de zona desfavorable y lo que los contribuyentes de cada departamento aportaron en impuestos provinciales al gobierno. Además, habrá una parte fija para cada comuna.