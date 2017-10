Respaldo. Marcos Peña le pidió a los sanjuaninos que voten por Basualdo y Cáceres, ya que "van a defender a San Juan" y "el cambio que impulsa Macri".

En la puja que entabló Buenos Aires para recuperar los recursos del Fondo del Conurbano, en la que San Juan puede resignar parte o la totalidad de 2.100 millones de pesos al año, el jefe de Gabinete de ministros del macrismo, Marcos Peña, tiró ayer señales de cómo perfilará la negociación. En ese marco, habló de un esfuerzo conjunto del Gobierno central y de los distritos en una mesa de diálogo. "Lo importante es discutir en un contexto de responsabilidad compartida. Si lo resuelve la Nación, eso se tendrá que sacar de algún lado", resaltó. A su vez, agregó que hay que entender que "la situación presupuestaria y fiscal de la Nación no se puede pensar solamente desde cada provincia, sino desde cada una de estas y la gestión nacional".



El alfil macrista brindó esas declaraciones en la conferencia de prensa que se realizó luego de que hiciera una caminata y un viaje en colectivo junto a los candidatos locales de Cambiemos, que encabezan el senador Roberto Basualdo y el diputado Eduardo Cáceres, quienes van por la reelección (Ver datos). Así, hubo un fuerte respaldo político hacia ellos: "Si quieren votar por San Juan, la fórmula de Cambiemos es el mejor camino". Además, habló de los temas de coyuntura como la polémica por Vialidad Nacional, la deuda que el macrismo tiene en materia de viviendas con la provincia y la reforma laboral, entre otros (Ver aparte).



Dentro de esa agenda, la discusión por el Fondo del Conurbano no estuvo ausente. El jefe de Gabinete insistió en que la demanda de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ante la Corte Suprema de Justicia fue "a nuestro entender, con un criterio muy razonable". Y destacó que el punto clave "es cómo se resuelve esto una vez que se defina judicialmente". Así, explicó que actuarán como lo hicieron con la devolución del 15 por ciento que la Nación le retenía a las provincias para fondear la Anses. "Todo se dará en un contexto de diálogo, sentados en una misma mesa", remarcó. Ante la consulta de este medio si la Nación se hará cargo o los distritos tendrán que ceder recursos, Peña indicó que "es parte de lo que hay que conversar. Lo importante es discutir en un contexto de buena fe, responsabilidad compartida y de buscar la construcción entre todas las partes de una solución integral".



La preocupación de la gestión uñaquista y de los restantes gobernadores, inclusive de los de Cambiemos, es que tengan que ceder los recursos que vienen percibiendo desde hace años por el Fondo del Conurbano. El mismo se creó para compensar a Buenos Aires y se alimenta del 10 por ciento de la recaudación nacional del impuesto a las Ganancias. Por un cambio en la norma, los recursos para el distrito más grande del país se congelaron en 650 millones de pesos, mientras que el excedente de lo recaudado (este año serán 53.000 millones) se reparte en el resto de las provincias. Con el paso del tiempo, devaluaciones e inflación mediante, la cifra quedó desfasada, al punto de que el resto de los distritos recibe mucho más. San Juan, por ejemplo, percibirá 2.100 millones de pesos este año.



En la demanda, Vidal planteó la inconstitucionalidad de dos inciso de un artículo de la norma que, de producirse, dejaría sin los millonarios recursos a las provincias. Por eso, Uñac y sus pares no están dispuestos a ceder nada y reclamaron que el tema se discuta y defina políticamente en el Congreso y no en la Justicia. Es más, vienen señalando que Buenos Aires recibe de la Nación cuantiosos recursos, de la misma magnitud del Fondo, en concepto de subsidios.

Definiciones

Reforma laboral

"No hay un intento de copiar la reforma laboral de Brasil. El sistema que nos ha dejado el kirchnerismo es desigual y de profunda injusticia. Tenemos que encontrar la mejor solución que se base en la defensa del salario real y de los convenios colectivos. Lo que hay que hacer es consenso y diálogo. Los acuerdos sectoriales son muy importantes y han sido un camino de mejora continua".

Tarifas

"No hay un ajuste. Lo que hay en materia tarifaria es lo mismo que hemos dicho hace ya un año y medio. Hay un camino de audiencia pública previsto y está publicado en la web. No hay nada oculto. Lo peor en materia tarifaria e inflación ya pasó. El año que viene va a haber más crecimiento, menos inflación, más desarrollo y más inversión. Lo peor ya pasó".

Vialidad Nacional

"Es una enorme mentira y un gran disparate las cosas que se están diciendo de Vialidad. La creación de la empresa estatal fue una cuestión operativa para tomar concesiones de empresas de Cristóbal López y otras, y para ordenar los desastres de falta de transparencia y corrupción del gobierno anterior. Plantear la privatización de un área del Estado es una gran mentira".

Deuda de Nación

"Es una discusión de las muchas que puede haber (por la deuda de Nación con la provincia en materia de viviendas). Pero en términos de obra, nunca hubo tanta obra del Gobierno nacional en San Juan. Si hay una discusión, se da en el contexto de un trabajo muy fructífero que se está logrando, no en el contexto de una discriminación o un abandono a la provincia".

De campaña

Caminata en Santa Lucía

Peña, el senador Basualdo, el diputado Cáceres y el intendente Marcelo Orrego, entre otros, visitaron a los dueños y trabajadores de locales comerciales de avenida Libertador y Balaguer, en Santa Lucía.

Viaje en colectivo

En avenida Libertador y Santa María de Oro, en el límite de Capital y Rivadavia, Peña, Basualdo y Cáceres se tomaron un colectivo, repartieron votos de la fórmula local y conversaron con los pasajeros.