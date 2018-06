La votación previa. El plenario de tres comisiones logró ayer sacar el dictamen de mayoría para someterlo hoy a votación en el recinto de la Cámara Baja. Fueron 64 votos a favor y 57 en contra.

El recinto de la Cámara de Diputados será epicentro hoy de un debate histórico, con final incierto, que podría abrir las puertas a la despenalización del aborto en Argentina, con un proyecto de ley que divide aguas tanto en la sociedad como en los partidos políticos que han dado libertad de conciencia a los legisladores para emitir su voto.



Ayer, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal dieron por 64 votos a favor y 57 en contra dictamen de mayoría a la iniciativa, el trámite anterior a su votación en Diputados, donde podría obtener media sanción a la espera de su aprobación definitiva en el Senado.



Así, el proyecto expresado en los "pañuelos verdes" ganó el derecho de ser puesto en consideración en la sesión prevista para hoy, a las 11, y que se extendería por más de 20 horas hasta finalizar en la mañana del jueves.



A pocas horas de la histórica sesión el resultado es incierto por la dramática paridad de votos que ya expresaron la mayoría de los diputados a favor y en contra de la iniciativa. Anoche continuaba achicándose el margen entre ambas posturas, dado que se pronunciaron en contra 122 legisladores y 118 apoyan la despenalización del aborto, en tanto que quedan 15 diputados que están indecisos o no quieren revelar su voto.



Estos números, sin contabilizar al presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, que no participa de la votación -a menos que tenga que definir la votación- y al kirchnerista Julio De Vido, suspendido por su arresto.



De todos modos, ese conteo puede variar ya que algunos diputados podrían ausentarse y otros optarían por la abstención, una postura que les permite estar en el recinto sin definirse por ninguna de las dos posiciones.



A última hora, finalmente, en lo que era un secreto a voces desde hace varios días, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, anunció, mediante un texto en Faceboook, su apoyo al proyecto que propone la despenalización. En tanto que Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador, y Danilo Flores, del Peronismo, finalmente anticiparon que votarán en contra.



Con estos números, permanecen 15 diputados indecisos o sin revelar sus posiciones.



El texto que llega al recinto elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos entre los indecisos.



Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud. Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil.



También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina" y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.



Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.



El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente. Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.

Las dos caras en la Plaza del Congreso

Organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro y la Unidad Provida ocuparán hoy la Plaza del Congreso, separadas por un vallado y corredor de seguridad, ocasión en la que cada espacio realizará charlas, ferias, asambleas y números musicales para acompañar el debate dentro del recinto.



La concentración de la campaña, que ocupará la mitad de la plaza hacia el lado de Corrientes, está prevista desde el mediodía, mientras que la Unidad Provida convocó para las 18 y se ubicará en la mitad que va hacia la avenida Belgrano.

Muertes por aborto



Según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias de Argentina, y, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, a lo que se suman los 500.000 abortos clandestinos que aseguran que se realizan cada año en el país.

Casi el 70% apoya la despenalización

Casi el 70% de las personas que están de acuerdo con la despenalización del aborto tienen entre 25 y 39 años, según una encuesta que realizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), informó hoy esa casa de estudios. La UBA precisó que consultó a 1.204 personas mayores de 16 años residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes. La estadística señaló que del 62% de personas que están de acuerdo con la despenalización, casi el 70% corresponde a hombres y mujeres de entre 25 y 39 años, seguidos por jóvenes de entre 16 y 24 años.

Principales puntos de la iniciativa

La ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Se dispone que esta ley será de orden público y de aplicación obligatoria en toda Argentina.

Se incorpora la objeción de conciencia para aquellos profesionales que no quieran realizar el aborto. Para ello, deben manifestarlo previamente al integrarse a una institución médica, pero esta concesión no podrá ser ejercida por la entidad sanitaria.

El dictamen fija que cumplido el plazo de 14 semanas solo se podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo: a) En caso de que el embarazo fuera producto de violación, con el solo requerimiento del declaración jurada de la mujer. b) Si hay riesgo de vida o la salud de la mujer o persona gestante. c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

Previo a la realización de la interrupción del embarazo se requerirá el consentimiento escrito.

En el caso de las adolescentes menores a 16 años se aplicará lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que habilita sólo a realizar tratamientos "no invasivos" sin el acompañamiento de un adulto.

La mujer podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

El establecimiento de salud deberá garantizar a las mujeres información adecuada y atención previo a la interrupción de la gestión de carácter médico, social y psicológica.

La práctica médica del aborto se deberá realizar en los hospitales públicos, las obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de la Justicia, el PAMI y las prepagas.

Se crea un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyos datos deberán ser de estricta confidencialidad.

En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer.

Afiches y amenazas

El centro de la ciudad de Salta amaneció ayer empapelado con afiches en contra del aborto, mientras un periodista local aseguró que diputados nacionales salteños recibieron amenazas para forzarlos a no votar a favor de la legalización. "Abortar es matar. Que el pañuelo verde no te tape los ojos", dicen los afiches que desde ayer se pueden ver en postes y paredes de distintos puntos del centro salteño, ilustrados con una pistola y un feto.

Un doble pedido

El pasado 4 de junio se realizó en la provincia la marcha "Ni una menos", en contra de la violencia de género y del femicidio. Durante esta manifestación, los cientos de participantes también se mostraron a favor de la legalización del aborto. En este evento, que recorrió las calles del microcentro sanjuanino, participaron agrupaciones de izquierda, feministas y sindicatos locales.

Caravana provida

El pasado 9 de junio también se realizó una manifestación en contra de la legalización del aborto. Se trató de una caravana provida en la que participaron cientos de sanjuaninos. Durante el desarrollo de esta actividad, que tuvo el lema "Salvemos las dos vidas", los participantes lucieron pañuelos azules, tocaron bocina, soltaron globos celestes y blancos y agitaron banderas albicelestes.