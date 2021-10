La actualización del salario mínimo vital y móvil (SMVM), que a partir de este mes alcanza los 32.000 pesos, impactó de lleno en la cantidad de recursos que una familia necesita para acceder a los créditos que otorga el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la construcción de una casa. Con el nuevo valor, se requiere ingresos por 96.000 pesos, lo que implica un incremento del 69,31 por ciento respecto a los fondos que eran necesarios a fines de 2020. El aumento puso en alerta a las autoridades de la repartición, ya que prevén complicaciones para que los beneficiarios cuenten con esos recursos y a su vez, tengan ahorros necesarios poder encarar la obra, ya que el monto total del préstamo cubre el 80 por ciento del proyecto. Así, analizan en detalle el programa para, llegado el momento, aplicar cambios de ser necesarios. Hoy, el crédito del IPV asciende a los 5.285.396 pesos, mientras que las cuotas a pagar alcanzan los 18.662 pesos.

El encargado de manifestar su preocupación fue el titular de la repartición, Marcelo Yornet, quien indicó que los nuevos valores "comienzan a presentar una limitante para aquellas personas que quieren acceder" y aclaró que dichos montos "no se pueden bajar, porque hay un mínimo necesario para el pago de la cuota, que es el 20 por ciento del total de los recursos". Esto es, que se requieren al menos tres SMVM para poder pagar un crédito de poco más de 5 millones de pesos a 30 años. Por otro lado, el objetivo del programa es que sea accesible y que los beneficiarios puedan cancelar su deuda y así el IPV pueda seguir prestando recursos.

Yornet indicó que la preocupación actual "no es que las familias no cuenten con los recursos para pagar la cuota, sino que no tengan los fondos suficientes para llevar adelante el proyecto". Esa situación se presenta porque el crédito que otorga la repartición está previsto para el 80 por ciento de la obra, mientras que el 20 por ciento restante lo debe aportar el adjudicatario. Así, además de demostrar los 96.000 pesos de ingreso para acceder al préstamo, deberán prever recursos propios por poco más de 1.300.000 pesos para la ejecución, en los 10 y 12 meses de plazo previstos por el programa. En esa línea, el titular de IPV indicó que "lo que no queremos es que queden obras inconclusas" y por eso están mirando detenidamente el sistema.

Por otro lado, el funcionario indicó que, por el momento, la cantidad de préstamos que ha otorgado el IPV, en lo que va del año, "está en línea con el promedio". Incluso, sostuvo que durante el 2020, año en que existió un freno de las actividades económicas producto de la pandemia, "se aprobaron entre 300 y 350 préstamos", las mismas cifras que en años anteriores.

Cabe recordar que a fines de 2018, la gestión uñaquista modificó la operatoria individual para que sea un sistema de préstamos actualizables a tasa cero. El índice que se utilizó para la actualización fue la Unidad de Vivienda (UVI), que publica diariamente el Banco Central de la República Argentina, que varía, entre otras cosas, de la mano del costo de la construcción.

El IPV fijó que cada metro cuadrado construido representa 896 UVI y lo máximo que financia son 57.344 UVI. Así, hace un año, con un índice que se ubicó en 52,44 pesos, el IPV prestaba 3.007.119 pesos, mientras que, por las actualizaciones, dicha cifra se incrementó un 75,76 por ciento, 24 puntos más que la inflación interanual registrada en septiembre, y llegó a los 5.285.396 pesos.

Incremento

6,09 es el porcentaje de aumento que fijó Nación para el salario mínimo vital y móvil hasta febrero del año que viene. Así, de los 31.104 pesos establecidos desde septiembre pasado, la cifra se actualizará hasta llegar a 33.000 pesos.