- Presionan a empleados para que vayan a actos partidarios.

Desde su banca de concejal es una férrea opositora de la gestión del intendente basualdista Julián Gil. Jugó en las PASO y no sólo venció a dos rivales en la interna, sino que sacó más votos que el jefe comunal. Con ese espaldarazo, Romina Rosas va por el sillón departamental y en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento habló de la dura contienda que se viene.

- ¿Cómo fue la movida del intendente Julián Gil, su rival político en el departamento, que involucró a su hermana?

- Lamentablemente, el intendente hizo uso esta última semana de una situación delicada de salud de mi hermana, aparentemente en búsqueda de algún beneficio electoral para sumar algunos votos. Mi hermana tiene un problema de salud desde que tiene 15 años. Lamentablemente la buscaron, la llevaron, la trajeron y la manipularon bajo ciertas situaciones.

- ¿Piensa en acudir a la Justicia?

- Ya hemos realizado las acciones necesarias en el Juzgado de Paz de Caucete, como solicitar la restricción de acercamiento. Se han tomado medidas para proteger la integridad de mi hermana y estamos conformes con eso.

- En cuanto a lo político, Emilio Mendoza, el rival que venció en la interna peronista, no fue al acto de la semana pasada que encabezó Uñac. ¿Cuál es su evaluación?

- Nos dijo que tenía algunos inconvenientes, que no podía ir. Es válido. Podría no haber avisado, pero sí lo hizo. Aparentemente todo está aceitado para el trabajo conjunto.

- ¿En cuántas caminatas participó Mendoza?

- No nos ha acompañado.

"La mayoría de los familiares del intendente no son contratados, son funcionarios".

- ¿Y entonces?

- Pero sí parte de su equipo, algunos de sus dirigentes. Y eso también cuenta.

- ¿Cuánto pierde con la ausencia de Mendoza?

- Todos somos necesarios dentro del Frente Todos, lo que se busca también es mostrar que este frente se encuentra lo más consolidado posible para lograr el triunfo que todos queremos el 2 de junio.

- Hubo conversaciones de Gil con el Frente Todos para sumarse en estas elecciones. Casi termina trabajando para Julián Gil...

- No creo que tan así. Espero que no haya sido así.

- ¿Cómo fue entonces?

- La verdad que no supe muy bien los entretelones de la situación, pero sí sé que estuvieron en búsqueda de un espacio, por parte de él con respecto al frente, y no se le dio el lugar. Gracias a Dios que podamos estar hoy en la vereda de enfrente. Ese tipo de actitudes no identifica al Frente Todos, ni a quienes somos parte. Eso también ha sido un poco lo que ha generado que no lograra ser compañero de fórmula.

- Acaba de admitir, de alguna forma, que la idea era que usted fuera candidata a diputada y Gil a intendente.

- No habría aceptado. Lo dije desde un principio y lo sostengo hasta el momento. De hecho, las pruebas me acompañan.

- Con respecto al municipio, hubo una interpelación al intendente por el atraso en el pago a los empleados. ¿La situación se ha regularizado?

- Lamentablemente no. El municipio sigue en una situación económica bastante complicada. De hecho, hay algunos de los sueldos que se han pagado solamente el 50 por ciento, lo que tiene que ver con los Planes de Inserción Laboral Departamental (PILD) y contratados. En algunos casos no se ha abonado el sueldo. La excusa es que la provincia no transfirió los fondos, lo que es totalmente irreal porque las transferencias, de acuerdo a la ley de coparticipación, se realizan todos los lunes en forma automática. También se les debe a muchos proveedores desde hace siete meses.

-¿Hay malversación de fondos?

- Se están administrando mal. Tenemos algunas presentaciones de presuntas irregularidades que siguen adelante como parte del trabajo que el Concejo viene desarrollando. En febrero tuvo más de 10 millones de pesos en gastos corrientes.

- ¿Qué son? ¿Sueldos, servicios?

- Pago de servicios, combustibles, gastos cotidianos.

- ¿Campaña?

- Claro.

- ¿Sospecha que lo usó en eso?

- Sí, de hecho, puedo afirmar que Gil usó fondos públicos para campaña. Lamentablemente, todo el aparato municipal está puesto al servicio de la campaña del actual intendente.

- ¿Usó 10 millones de pesos para la campaña?

- Lo que estoy diciendo es que sí se puede ver esto a lo largo de la campaña. No sé si esos 10 millones fueron usados o no.

- ¿No lo hacen todos los Ejecutivos lamentablemente?

- No en nuestro caso. Puedo responder por Caucete y en este momento se está haciendo de esta manera, porque es visible hasta en los anuncios y en las publicaciones por parte del partido al que representa el intendente, quien está haciendo justamente publicidad con servicios municipales.

- ¿Hay presiones a los empleados?

- Sí, demasiadas.

-¿De qué tipo?

- Presionan a empleados para que vayan a actos partidarios.

- ¿Toman lista?

- Sí, a los contratados. No lo he visto, pero es el comentario del 90 por ciento de los contratados y PILD.

- ¿Usted no ha usado nunca los recursos del Concejo para la campaña?

- No, porque no tenemos (risas).

- Ah, no es porque no debe sino porque no hay...

- Mi broma iba en esto de que hay poca fe cuando un concejal quiere ser intendente y no puede porque dicen que no tiene recursos. Gracias a Dios nadie puede reclamarme absolutamente nada respecto a eso. He sido siempre muy consciente de lo que es público y lo que es mío. He repudiado mucho y he estado muy enfrentada con la actual gestión por el uso personal de fondos públicos.

- Si llegase a ser intendente, ¿va a investigar la gestión anterior?

- Si Dios y los cauceteros nos permiten asumir, cuando entreguen el mandato, si las cuentas no están claras y hay que investigar, por supuesto que lo vamos a hacer.

- Si es intendente, ¿va a reducir la planta política?

- Por supuesto. Gil ha agrandado la planta política. De cinco secretarías pasamos a doce, de cinco direcciones a 20 y pico. Esto hay que retocarlo no solamente en números sino en calidad buscando que cada una de esas direcciones respondan a objetivos claros dentro de un plan de gobierno.

- Mencione tres grandes proyectos que va a hacer en Caucete en el caso de que gane.

- Lo primero tiene que ver con las viviendas. Tenemos el compromiso del Gobierno de la provincia, que es nuestro gran pilar. Pero de alguna manera, la buena gestión local va ayudando a poder cumplir estos objetivos. Sería una mentira que le dijera a los cauceteros que voy a construir 4 mil viviendas, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para ir achicando ese número. En segundo lugar, hay que trabajar muchísimo en los centros de salud para ir mejorando la atención. Tenemos el hospital que también se va a fortalecer. También vamos a trabajar mucho, y ya lo hemos coordinado con el Gobierno, en generar un círculo virtuoso entre la vitivinicultura, el comercio y el turismo. Lo mismo que trabajar mucho de la mano de las pequeñas y medianas empresas. Por eso hablábamos de la creación de un Parque Industrial para que nuestros propios emprendedores puedan tener un lugar donde comenzar a tomar mano de obra nuestra.

- Desde el sector de Gil vienen cuestionando al candidato a diputado del Frente Todos, dado que sostienen que no vive en el departamento, ¿qué tiene para decir?

- Gustavo Rodríguez es un caucetero más. Él y su esposa son profesionales especializados en la salud y requieren estar de forma permanente cerca de su trabajo. Por eso pasa más tiempo en la Capital. Si el día de mañana es diputado, lo voy a juzgar por si realiza bien o no su tarea. Ha cumplido con los requisitos que establece el Código Electoral para ser candidato a diputado.