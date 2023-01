A dos días del inicio de la actividad judicial plena, este medio habló con el fiscal General Eduardo Quattropani, quien resaltó que este año "vamos a hablar con toda la dirigencia política de San Juan, con todos los líderes políticos, con los partidos con o sin representación parlamentaria, con esta y la próxima Cámara" con el objetivo de "explicar y esclarecer" la conveniencia de que el Ministerio Público Fiscal cuente con presupuesto propio y que no lo maneje la Corte de Justicia. El jefe de los fiscales aseguró que sólo "alcanza con una ley que así lo establezca", que es una "solución que tienen que dar los políticos" y que "si este año puede salir un proyecto de ley, mejor. Si no, será en el próximo".

Sobre fin del año pasado, Quattropani dio una conferencia de prensa, junto a los fiscales supervisores y coordinadores de las Unidades de Investigación, para dar a conocer las estadísticas de resolución de causas del sistema acusatorio, en donde aprovechó para instalar el tema y bregar por el presupuesto propio del Ministerio Público. ¿Por qué la importancia? Porque "sirve para poder producir toda prueba importante en una causa, pagar un perito si no hay en el Poder Judicial o encarar pericias que hay que hacer fuera de la provincia porque acá no se pueden hacer. Sirve para mantener toda la infraestructura del Ministerio Público, tener movilidades y comprar todo tipo de material. Todo ello sin necesidad de pedirle permiso y recursos a la Corte", expresó. En ese marco, criticó al presidente del máximo tribunal, Juan José Victoria, al señalar que "cuando le hago un pedido, me contesta cuando se acuerda y cuando quiere y en el tiempo administrativo que tiene, el cual es incompatible con el acusatorio. He sufrido demoras y falta de respuestas. Todo afecta, especialmente en los plazos".

No fue lo único, ya que lo cuestionó sobre su postura de que, en realidad, hace falta una reforma constitucional para que Fiscalía administre sus gastos y recursos. "La actitud del doctor Victoria ha sido una piedra en el camino" (ver recuadro), resaltó. En ese sentido, recordó que "fui iniciador, ante la Corte, de la necesidad de la autonomía funcional de la Defensa Pública, lo que originó una iniciativa legislativa del máximo tribunal y la designación de una defensora General. Ello, a pesar de que el artículo 202 de nuestra Constitución le da la Superintendencia (control) al fiscal General. Una ley fue suficiente".

La presidencia de Victoria finaliza el 28 de febrero y asumirá Guillermo De Sanctis. Ante la consulta de si tiene expectativas de poder avanzar con el tema ante el recambio, indicó que "no lo he charlado con De Sanctis, pero hay detalles que me dan esperanzas. Por donde pasó, no dejó lo mismo, hizo cambios para bien. Es una persona capaz de remover estructuras, poner en movimiento lo que está paralizado y es capaz de innovar. Uno podrá discrepar o no en algunas cosas, pero, si hay algo que está claro, es que no le gusta el status quo".

Este medio había dado a conocer una fuerte discusión que tuvieron ambos en 2020, pero Quattropani destacó que, "cuando se discute entre personas que quieren hacer y cambiar, el retorno del diálogo está a la vuelta de la esquina. Con De Sanctis no nos peleamos por no hacer, discutimos por hacer, en llevar un mejor servicio a la gente".

Sobre el futuro del proyecto de ley de presupuesto, el jefe de los fiscales indicó que "tengo la expectativa de que la mayoría de la Corte adhiera a la petición. Esta solución la tienen que dar los políticos, que excede a la Corte, aunque es importante su opinión. Podrá salir de la Corte, pero no necesariamente".

Quattropani remarcó que "el presupuesto no lo quiero ni para mí ni ya. Estoy más cerca de irme que de quedarme. Mi expectativa es poder hacer entender a los operadores judiciales y a la clase política la necesidad de seguir progresando". En ese sentido, señaló que "vamos a invitar a fiscales y procuradores de otras provincias" que cuentan con su presupuesto a través de una ley. "Quiero que vengan los procuradores de Ciudad y provincia de Buenos Aires, el de Córdoba, el de Mendoza, el de Chubut y el de Río Negro y que cuenten cómo es. Van a venir". Además, dijo que se invitará al gremio judicial, al Colegio de Magistrados y al Foro de Abogados, entre otras instituciones. "Con todos ellos vamos a conversar", remarcó.

CRÍTICAS

El fiscal General Eduardo Quattropani no tuvo reparos en cuestionar al titular de la Corte. "El doctor Victoria dijo públicamente que es necesaria una reforma de la Constitución para que el Ministerio Público tenga su presupuesto. Se trata de una cortapisa, fruto de un horror jurídico. Supongamos que el presidente no tiene muchas ganas de estudiar, que vea Mendoza, Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén. Puede copiar. En esas provincias, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial y tiene su presupuesto. Hay que ser coherente. La Corte, por iniciativa legislativa, consiguió designar jueces interinos ante licencias prolongadas de sus titulares, cuando la Constitución prevé ese procedimiento sólo en casos de vacancias. Los sueldos de los jueces, según la carta magna, se fijan por ley, pero, por ley de autarquía, se delegó esa facultad en la Corte. No escuché a nadie invocar la necesidad de una reforma constitucional. Son errores muy oportunos. La Tierra no va a ser cuadrada porque lo diga el presidente". Por eso, destacó que "en el último año ha habido una parálisis en el progreso del sistema y un retroceso en la comprensión de la ubicación del Ministerio Público en el Poder Judicial y en el sistema acusatorio". En ese marco, indicó que Victoria "parece seguir entendiendo a un aparato administrativo de mediodía, que pueden paralizarse los juicios durante un mes, que se siga hablando de sábados, domingos y días hábiles e inhábiles".