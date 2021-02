La conformación del anteproyecto para la construcción de la futura Central de Policía será una oportunidad única para los arquitectos de la provincia. A través de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, que encabeza Carlos Munisaga, la gestión uñaquista definió el mecanismo del concurso y el monto que se llevará el proyecto ganador. Así, la iniciativa que sea seleccionada por el jurado se llevará un millón de pesos, mientras que habrá un segundo y tercer lugar con montos por 600 mil y 300 mil pesos, respectivamente. En total, el Ejecutivo aportará 1.900.000 pesos para que especialistas aporten sus mejores ideas en el desarrollo de un edificio moderno para la Policía. El concurso se lanzará el 24 y a fines de abril se dará la recepción de las propuestas. Una vez elegido el ganador, con el anteproyecto en mano, el Ministerio de Obras y Servicios generará el proyecto ejecutivo de la obra y luego se llamará a licitación, lo que Munisaga espera que ocurra antes de fin de año.

Sobre el concurso, Munisaga aclaró que no es vinculante. Esto quiere decir que el Estado no tiene la obligación de ejecutar el anteproyecto ganador. Por eso habrá tres premios y la provincia podrá utilizar lo mejor de las tres opciones ganadoras. Por otro lado, sobre el lanzamiento, el titular de la cartera de Seguridad indicó que hoy por la mañana la Comisión Técnica que se creó en diciembre, entre el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Obras y Servicios y la Secretaría de Seguridad, entregará a las autoridades de cada área las bases del concurso para que se lance el 24. Esto es, todos los detalles que deberán tener en cuenta los participantes para desarrollar el proyecto, como los servicios y áreas que sí o sí deberán estar contenidas en el nuevo edificio, el lugar donde estará emplazado y el área circundante: vías de acceso y espacios verdes, entre otros. Luego del 24, comenzará un periodo de dos meses en el que los interesados podrán hacer preguntas hasta el 30 de abril, fecha en el que el concurso se cerrará y se recibirán los trabajos.



Sobre la necesidad de contar con un nuevo edificio, Munisaga recordó que la actual Central de Policía, sobre calle Entre Ríos entre General Paz y Avenida Córdoba, "es una escuela que en la década del "60 fue cedida a la Policía. Ese inmueble ha quedado chico, obsoleto y no cumple con los requerimientos que tenemos actualmente en la fuerza".



Un punto clave que permitió lanzar el concurso del nuevo edificio, fue la definición del terreno (Ver infografía). Hasta mediados de año pasado, el predio elegido era el que está ubicado en las inmediaciones del Cisem911, sobre calle Agustín Gómez, en Trinidad, Capital. Incluso, el Ejecutivo había promovido la expropiación de dos parcelas para poder llevar adelante el proyecto. Los predios elegidos presentaron trabas: Catastro tuvo inconvenientes para poder unificarlos y ambos contaban con deudas, por lo que el Estado iba a incurrir en un doble pago si los compraba. Así, la administración uñaquista apostó por un cambio: derogó la ley de expropiación y mudó el proyecto a sólo 200 metros de distancia del anterior, sobre un terreno que le pertenece, por lo que no hará falta comprarlo. Con la modificación se ahorró unos 140 millones de pesos.



Sobre el predio nuevo, se trata del lugar donde antes estaba ubicada la exvilla Montes Romaní, detrás del Hospital Español. "El terreno cuenta con unos 16.000 metros cuadrados a disposición", recordó el secretario de Seguridad.

Áreas

En la Central de Policía conviven la Cúpula Policial y áreas específicas de investigación, como Robos y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, Homicidios y Seguridad Personal, entre otras. En el nuevo edificio se suman salas observatorio, de video y espacios para cada una de las Direcciones.

Superficie

11 Son los miles de metros cuadrados cubiertos que deberá tener la nueva Central de Policía. El predio cuenta con 16.000 metros cuadrados.