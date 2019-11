Tránsito. Desde su inauguración, en 2009, el Conector Sur 15 de Enero se transformó en una de las principales vías de acceso entre Capital y Rawson, la cual ha recibido duras críticas en cuanto a seguridad vial.

Tras una demora de casi un año, Vialidad Provincial llamó a licitación para encarar las tareas de mejoras en el Conector Sur que le den mayor seguridad y hoy se conocerán las propuestas económicas de las consultoras que buscan generar el proyecto ejecutivo de la obra. El estudio, que tiene un presupuesto oficial de 16 millones de pesos, demorará cerca de un año y, una vez listo, la repartición tendrá todos los elementos para comenzar los trabajos en 2021, según las estimaciones. Y eso no es todo, ya que, además, tomó la decisión de ampliar a más del triple el recorrido actual de 3,7 kilómetros y extenderlo hasta Calle 11, en Pocito, para generar otra vía de comunicación entre la Ciudad y el Sur de la provincia.



Las necesidades de cambio en el Conector Sur radican en la cantidad de accidentes que han ocurrido desde que la vía rápida está operativa. Incluso, especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan UNSJ llevaron adelante en 2012 una investigación que determinó que el acceso presenta problemas en cuanto a la seguridad vial, como las rotondas, los guardarrailes, la señalización y las esquinas de los cordones y de las rotondas, entre otros. A su vez, desde la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña y el Observatorio de Seguridad Vial se mostraron coincidentes con dicho análisis. Por su parte, desde Vialidad Provincial, su titular, Juan Manuel Magariños, anunció a principio de año que se iban a llevar adelante las mejoras, pero las mismas surgirían de un estudio final encarado por una consultora, tarea que sería convocada a través de una licitación. Hubo demoras con el traspaso a la provincia de los tramos que dependen de Capital y Rawson, pero con eso culminado, hoy se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas. Como le aplicarán cambios a la vía, el Ejecutivo decidió sumar un estudio para ampliar el trayecto actual: primero desde Dr. Ortega, en Rawson, hasta Calle 6 en Pocito, y luego desde ahí hasta Calle 11 (ver infografía), por lo que el trayecto se irá a un total de 13,2 kilómetros.



Según explicó Magariños, el objetivo de ampliar el Conector Sur radica en aprovechar la traza que dejó las vías del tren en el departamento del Sur, más cuando el mes pasado se llevó adelante la erradicación de la villa David Chávez. Ese traslado liberó casi tres kilómetros de camino, por lo que Vialidad está "reservando esos espacios para poder continuar el Conector", aseguró el funcionario.



A su vez, dijo que la prioridad de Vialidad es el tramo actual, entre Capital y Rawson, y que su estudio demandará al menos seis meses, ya que "no es lo mismo hacer un análisis de tránsito en época de vacaciones que cuando han comenzado las clases". Una vez listo el informe, se estará en condiciones de comenzar con la obra, lo que se prevé para 2021. Entre los cambios no se descarta "instalar semáforos, puentes a desnivel, señalización o eliminar algún cruce que no tenga mucha incidencia y que se pueda derivar por otro lado", dijo Magariños. Una vez listo, se continuará hacia Pocito. La consultora ganadora tendrá, una vez adjudicado el estudio, 330 días corridos para finalizar el análisis.



De acuerdo al pliego de licitación, las consultoras deberán generar un proyecto para "introducir mejoras en toda la extensión del conector para contribuir a que sea una ruta de fácil y fluido tránsito en condiciones de seguridad que permita tener un corredor ágil, priorizando su paso ante las intersecciones, sin que decaiga su nivel de servicio y seguridad".

