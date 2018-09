En la tarde sanjuanina del 30 de noviembre de 2004, el termómetro marcó los 38 grados y el calor dentro de la carpa que se había instalado en el puente de Albardón, sobre la Ruta 40, se hacía insoportable. Pero a la multitud que estaba en el lugar parecía no importarle, ya que habían llegado hasta ese puente para ver y escuchar al entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. El jefe de Estado nacional había llegado a la provincia para cortar la cinta del puente que une Chimbas con Albardón. La empresa que hizo la obra fue Tabolango SRL, de la familia Martín, que hoy es parte de la lista que el financista Clarens entregó a la Justicia Federal sobre la que dijo que las empresas que allí figuran habrían pagado coimas para ser beneficiarias de la obra pública ejecutada por Vialidad Nacional entre 2003 y 2010. Según fuentes calificadas, la firma quebró, pero había realizado trabajos dentro y fuera de San Juan.



Hay dos compañías más que están en la mira de la Justicia Federal: Mapal Srl e Ivica y Ante Dumandzic. Las dos también son firmas locales reconocidas en el sector empresarial. La primera es de la familia Pallucchini y la segunda pertenece a los Dumandzic.



DIARIO DE CUYO realizó una radiografía sobre sus dueños y los miembros del directorio, así como de obras que ejecutaron durante el período bajo sospecha y hasta la actualidad.



Según las fuentes, la lista que se dio a conocer generó preocupación dentro de la Cámara Argentina de la Construcción local que hoy preside Enrique Velasco, quien no contestó los llamados de este medio. Desde la entidad dijeron que no está en San Juan.



Según Clarens, Mapal hizo trabajos por 214.441.043 pesos; Dumandzic por 99.796.861 pesos y Tabolango por 26.666.052 pesos. Según medios nacionales, se calcula que gran parte de las empresas de la lista habrían pagado retornos por al menos un 20 por ciento de la cifra final.

Empresas

Mapal SRL

Según el sitio oficial de la empresa constructora, el directorio de la firma está compuesto por Alejandro Pallucchini en carácter de presidente, Fernando Pallucchini como vice y Julio C. Pallucchini y Carlos Villalonga como directores. La empresa nació en 1967 bajo el nombre de Construcciones César Pallucchini, para luego transformarse en Mapal en 1980. Trabaja y ha trabajado en la provincia y en distintos puntos del país, posicionándose como una de las principales del rubro en la región.

Ivica y Ante Dumandzic SA

Según el Registro Público de Comercio, a través de la asamblea de agosto de 2016, la compañía tiene como presidente a Antonio Ivan Dumandzic, como vice a María Gabriela Dumandzic y a Laura Dumandzic como directora, mientras que Adriana del Milagro Dumandzic figura como directora suplente. Han encarado obras importantes como la ejecución de la Ruta 150, el valle de lixiviación en Veladero y el aeropuerto de Londres, en Catamarca, según figura en su sitio web.

Tabolango SRL

Según indicaron fuentes calificadas, la empresa nació en los "90 de la mano de los hermanos Martín, Eduardo y Enrique. La firma llegó a construir el puente de Albardón tras un contrato con Vialidad Nacional por 7.200.000 pesos. Con el crecimiento de la minería, los hermanos Martín crearon la empresa Ecominera con la que se especializaron en perforaciones y movimiento de suelos. Con el paso de los años, Ecominera se hizo más fuerte y Tabolango fue dejada de lado al punto que quebró, señalaron.

Obras

Ruta 150

La empresa Mapal ha encarado varios trabajos en San Juan en convenio con Vialidad Nacional. Luego de 2010, entre los más importantes se destacan los 26,5 kilómetros de la Ruta 150, entre Las Flores y Peñasquito, en Iglesia. La empresa se quedó con los trabajos al cotizar la obra en 155 millones de pesos. También realizaron las tareas de ensanche y pavimentación de la ruta 149 que une Barreal con Uspallata. La obra correspondió al tramo de San Juan, desde Barreal hasta el límite provincial.

Tramo principal Ruta 150

Junto a la empresa José Cartellone-Helport SA, en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), la firma Ivica y Antonio Dumandzic llevó adelante el tramo de la Ruta Nacional 150 que une Ischigualasto con la Ruta 40 en Jáchal. La oferta de las compañías para los trabajos fue de 247.199.416,56 pesos a 2008. La firma hoy, en UTE junto a Mapal, está encarando la obra de ensanche de la Ruta 40 Norte que conecta Capital, pasa por Chimbas y llega a Albardón.

Puente de Albardón

Además de la estructura que une Chimbas con Albardón, fuentes calificadas indicaron que la firma realizó varios trabajos con Vialidad Nacional fuera de la provincia. Una de ellas fue San Luis. También trabajaron en Formosa en UTE con la firma Pagliara para hacer la Ruta Nacional 81 que une la localidad de Ingeniero Juárez en el límite con Salta. Luego, con Ecominera llevaron adelante trabajos de perforaciones y movimiento de suelos en el Sur y en la provincia, destacaron las fuentes.