Amado Boudou prestó declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, y en su alocución, el ex vicepresidente dijo: "La detención de la que fui objeto es ilegal y arbitraria", recusó al magistrado por considerar que "ha perdido la objetividad y la imparcialidad" y adelantó: "Espero poder seguir dando declaraciones todas aquellas veces que me sean requeridas de un juez natural, imparcial y que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra". Este viernes por la noche fue trasladado al penal de Ezeiza, donde quedará alojado con prisión preventiva.

El ex vicepresidente fue detenido hoy en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y prestó declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, quien dispuso el arresto por considerar que Boudou, a quien en su fallo endilgó tres maniobras de lavado de dinero, podría entorpecer la investigación.

Frente a Lijo en los tribunales federales de Comodoro Py, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner remarcó que "jamás" obstaculizó las investigaciones y recordó que "siempre"se mantuvo "a derecho". "El juez a cargo de este Juzgado ha perdido la objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura", subrayó Boudou, y destacó que el fiscal del caso, Jorge Di Lello, no pidió su detención.

A la vez, tildó su arresto de "ilegal y arbitrario" y reclamó su nulidad y excarcelación, de acuerdo a la indagatoria a la que tuvo acceso Infobae. Boudou también recusó a Lijo, a quien acusó de detenerlo a él y a su amigo, José María Núñez Carmona, para desviar la mirada de las denuncias por morosidad que existen en su contra en el Consejo de la Magistratura.

El ex vicepresidente volvió a desligar del caso a su ex novia Agustina Kämpfer, quien fue citada a indagatoria, y reiteró que los USD 80 mil que utilizó para comprar un departamento fueron un préstamo de su hermano, Sebastián Boudou, como parte de un "contrato tácito" entre ambos.

"No me explique nada", lo cortó Boudou al juez Lijo cuando este le quiso explicar el fallo sobre De Vido de la Sala II de la Cámara Federal, que dispuso la detención del ex ministro de Planificación Federal.

Por otro lado, el abogado del ex vice, Eduardo Durañona, se mostró "sorprendido" por la decisión del magistrado y destacó que el ex vicepresidente "siempre" estuvo "a derecho". "Me sorprende la orden de detención en una causa de tantos años de proceso. Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a derecho", sostuvo Durañona en declaraciones al canal C5N.

Según consideró, "se están llevando a cabo maniobras" y "apurando todos los tiempos procesales" en los tribunales de Comodoro Py. Boudou fue detenido minutos antes de las 7 de la mañana por personal de la Prefectura Naval Argentina, que lo fue a buscar a su casa del barrio porteño de Puerto Madero: fue trasladado primero a la División de Investigaciones Penal y Administrativa de Prefectura, en el mismo barrio, y luego a los tribunales de Comodoro Py 2002.

Durante la noche fue trasladado al penal de Ezeiza, donde quedará alojado con prisión preventiva. La acusación contra Boudou es por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por unos 80 mil dólares sin justificación en su declaración jurada de 2002 e inconsistencias detectadas en los peritajes en declaraciones patrimoniales de 2002 a 2012.

Como es sabido por los Sres. Secretarios cada vez que este o cualquier otro juzgado en cualquier instancia solicitó mi presencia estuve a derecho. Incluso cuando revestía el cargo de Vicepresidente de la Nación elegido por el pueblo jamás obstaculice ni actué de ninguna manera para trabar las investigaciones. Lejos de ello, siempre aporté mi punto de vista y mi presencia estando a derecho. Es más, los hechos que me acaban de leer, vienen siendo investigados e incluso alguno de ellos clausuró la etapa de instrucción en otro juzgado de este mismo fuero.

Por ello, la detención de la que fui objeto esta mañana es ilegal y arbitraria, vulnerando el estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la Constitución de nuestro país en forma grosera. El juez a cargo de este juzgado ha perdido la objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura. Y esto ya es público y notorio para el conjunto de la población argentina.

Para los que sostienen ideas como las mías y también aquellos que son opositores políticos. Prueba adicional de esto es que el Sr. Fiscal no ha pedido la detención, sino que surge de un acto de un juez que realmente actúa como parte. En tal sentido, si bien no se me ha corrido vista ni a mí ni a mis abogados, había tomado conocimiento de que el Sr. Fiscal había requerido a partir de una pericia contable en la causa de enriquecimiento ilícito, explicaciones y justificaciones, solicitando al juzgado que se me corriera traslado.

En esa tarea estaba, y de no haber sido detenido en el día de hoy, tenía preparado un extenso escrito para presentarlo en forma espontánea, acercando explicaciones y consideraciones, es decir, colaborando, con la justicia. Repito: no lo he podido hacer porque antes de las 7 de la mañana fui detenido en forma ilegal y arbitraria. Por eso voy a recusar al juez de esta causa y espero poder seguir dando declaraciones todas aquellas veces que me sean requeridas de un juez natural, imparcial y que no pretenda tapar con actos espectaculares las denuncias que hay en su contra. Sin perjuicio de todo esto, y sólo a modo de ejemplo, quiero repetir que la Sra. Agustina Kämpfer recibió un préstamo de mi hermano Sebastián Boudou para completar el monto necesario para comprar un inmueble.

Los peritos señalan que no existe ningún préstamo mutuo en tal sentido, a lo cual respondo que en el ordenamiento jurídico de la Argentina existen los contratos tácitos y éstos son muy habituales entre parientes y que en mi caso no tenía una "relación amorosa" (sic) como dice el escrito de requerimiento, sino que técnicamente era mi conviviente; tal cual expresé en mis declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, obviamente por ser mi compañera en esa época. Lo único relevante era si Sebastián Boudou contaba o no con los fondos, y los mismos eran provenientes de la venta de un inmueble en la localidad de Martínez, como consta y fuera elevado en la pericia.

Este es el tipo de explicaciones técnicas, concretas y sin parcialidad o animosidad que creo indispensables en los trámites judiciales. La rotura total del estado de derecho es responsabilidad de aquellos funcionarios que debiendo ser objetivos e imparciales operan como parte y/o con otros fundamentos distintos a la administración de justicia. Es todo cuanto tengo para decir.

La recusación que planteó y que será tramitada por mis letrados en forma técnica tiene que ver con el temor a un tratamiento parcial y arbitrario que tenga que ver más con mi persona que con los hechos que se investigan. Prueba de todo lo anterior es que me informan que ya en el día de la fecha están circulando por los medios audiovisuales y escritos fotografías de la intimidad de mi domicilio, mientras se realiza la detención. Esto también es ilegal y alguien lo permitió o alguien lo impulsó.