El rechazo al presupuesto nacional le puede acarrear a la provincia una pérdida de 6.441 millones de pesos para el año que viene, lo que representa el 2,61 por ciento de su propio esquema de gastos y recursos. Ante ese escenario, el gobernador Sergio Uñac dijo que, "si perdemos esos fondos, es un perjuicio muy grave". A su vez, la ministra de Hacienda, Marisa López, graficó la situación al señalar que el monto es equiparable a la grilla salarial de un mes para los empleados estatales y destacó que, de producirse la baja, "nos llevará a redefinir el gasto" y que alguna obra, "a lo mejor se ralentice o se inicie con posterioridad".

En la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) al presupuesto, estuvieron los votos del diputado nacional Marcelo Orrego y su par Susana Laciar. Ante la consulta, Uñac le reconoció a la coalición opositora que en San Juan haya aprobado la "ley de leyes" local, pero indicó que "debo criticar porque nosotros no tuvimos la misma posición", en referencia a que los legisladores del Frente de Todos "siempre dimos esa herramienta necesaria durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, por más que muchas veces no lo compartiéramos". Orrego señaló que el presupuesto nacional "era inviable, inconsistente y un dibujo. La gente nos votó para ponerle freno al kirchnerismo". Ante ello, el Gobernador manifestó que "San Juan está por encima de cualquier ismo. Lo que hay que proteger son los intereses de San Juan. Con Orrego y Laciar tengo diferencias en lo institucional y lo político y esta es una de ellas". Por su parte, el santaluceño remarcó que, "de ninguna manera" se siente responsable de que la provincia pueda perder fondos, a la vez que habló de "soberbia", dado que el proyecto estuvo a punto de pasar a comisión y Máximo Kirchner fue el que detonó la iniciativa con sus críticas. Por su parte, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, destacó que "si se pierden recursos, cada uno tiene que saber el grado de responsabilidad que le cabe. Parece que cuando la propia oposición no aprueba el presupuesto, se debe a la soberbia de otros. Hay que hacerse cargo. Si no aprobé el presupuesto, lo hice yo (en referencia a los opositores)" (ver aparte).

La coparticipación prevista son $157 mil millones. La baja sería de casi $6 mil millones.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien salió el fin de semana a difundir un informe sobre cómo el rechazo al presupuesto afectaría los recursos de las provincias. Ese documento indica que San Juan tendrá una baja proyectada de 2.492 millones de pesos en Bienes Personales. La iniciativa contemplaba la prórroga de un aumento de la alícuota de dicho impuesto de 1,25 a 2,25 por ciento a los patrimonios superiores a los 18 millones de pesos. Al caerse el presupuesto, la alícuota quedó en 1,25. De ahí la reducción.

El informe de la Cámara baja también revela una sustancial rebaja de 3.284 millones de pesos para San Juan en el impuesto a las Ganancias. La mejora se daba, según se explica, en que el proyecto permitía "diferir los efectos del ajuste por inflación en tercios durante dos años", lo que finalmente quedó trunco.

El último punto tiene que ver con el subsidio al transporte público de pasajeros, en el que San Juan dejaría de percibir 665 millones de pesos.

Luego del rechazo al presupuesto, Uñac dijo que los gobernadores fueron citados para hoy por el Presidente. Por su parte, López resaltó que "los primeros meses podemos funcionar normalmente con nuestro presupuesto" y subrayó que "es necesario el incremento al subsidio al transporte. Estimo que en el Ejecutivo nacional tomarán las medidas necesarias".

DEFINICIONES

SERGIO UÑAC - Gobernador

"Es una lástima que no se haya aprobado el presupuesto. Los nuevos montos establecidos en los esquemas de compensación de subsidios y de recaudación son sumamente difíciles de cubrir. Aunque muchas veces no lo compartimos, el expresidente Macri siempre contó con esa herramienta necesaria".

MARCELO ORREGO - Diputado nacional

"La gente nos votó para decir basta a esta forma de hacer política. El presupuesto era inviable. No se le puede mentir más a los argentinos y a los sanjuaninos. Contempla una inflación del 33 por ciento cuanto en este año estamos en 50. Inclusive, da la posibilidad de que se aumenten impuestos".

ALBERTO HENSEL - Ministro de Gobierno

"Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que decide. En este caso particular, no aprobar el presupuesto nacional, afecta a San Juan. En el Congreso no solamente se trata a qué grupo pertenecés sino cómo hacés para contribuir a una salida que el país necesita e ir a un resultado conjunto".



Números locales

El presupuesto provincial contempla gastos y recursos por 246.775.301.000 pesos. En ese marco, el 81 por ciento de la totalidad de los fondos llegarán desde Nación, en concepto de coparticipación federal de impuestos (175 mil millones) y convenios específicos, como los de obra pública (40 mil millones).