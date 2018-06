Controles. La Dirección de Rentas participa de los operativos de control vehicular junto con la Policía. Si un auto es detenido, se controla si tiene deuda de patentes. Si es así, se labra un acta para que el dueño regularice su situación.

En la Dirección de Rentas se encendieron las alarmas. De los 180 millones de pesos que a la fecha tenía para el cobro del impuesto Automotor, sólo percibió la mitad, lo que revela un nivel de morosidad del 50 por ciento. Ante esa realidad, el fisco decidió intensificar las medidas que hoy llevan adelante para concientizar a los dueños de los vehículos a que paguen. Esto es, reforzar las intimaciones de pago, sumar personal de fiscalización en los operativos que realiza la policía y recorrer las agencias de venta de usados para detectar deudas e intimar para que las cancelen. Y además instalarán una oficina en la Planta Verificadora, aunque aún no está definida la fecha. Las restantes acciones comenzarán a ejecutarse la semana que viene y esperan generar el hábito de pagar las boletas para que el nivel de morosidad disminuya a fin de año.



La cancelación de deudas del impuesto Automotor ha fluctuado a través de los años. Según indicó el titular de Rentas, Adrian Villegas, el nivel de morosos bajó a un piso del 35 por ciento en 2013, se incrementó hasta un 60 por ciento entre 2015 y 2016 y logró reducirse con la moratoria que la gestión uñaquista implementó el año pasado. Durante el año pasado, el Ejecutivo obtuvo 400 millones de pesos extras gracias a que los contribuyentes se adhirieron al mecanismo para cancelar sus impuestos, tanto Inmobiliarios como Automotor. Esa cifra, junto a lo recaudado por Ingresos Brutos, ayudó a que la provincia cerrara su ejercicio fiscal 8,7 por ciento por arriba de lo presupuestado, lo que permitió otorgar el plus de fin de año para los empleados estatales.



Si bien Villegas indicó que actualmente la recaudación impositiva está en línea con lo previsto en el presupuesto 2018 (ver recuadro), en el caso del impuesto Automotor "vemos que los contribuyentes no tienen la costumbre de estar al día. Pagan sus deudas de patentes hacia atrás. Lo hacen cuando se genera una deuda abultada o cuando cambian el vehículo. Lo que queremos es que se genere la costumbre del pago voluntario de las boletas".



El objetivo no es menor, ya que para este año se han puesto al cobro 550 millones de pesos por patentes. De esa cifra, 90 millones está cancelada y un monto igual está vencido, valor que apuntan a recuperar más adelante con las intimaciones y las ejecuciones fiscales. Así, para lo que resta del año, la entidad tiene al cobro 370 millones de pesos y pretende recaudar todo lo que pueda, aunque aclararon que nunca se llega al cien por ciento.



Sobre las medidas a aplicar, Rentas intensificará los controles junto a la Policía. En esos operativos, un cuerpo de agentes fiscales le informa al conductor si el vehículo registra deuda. Si es así, le emite un acta donde lo intima a cancelar su obligación en un plazo determinado. Por otro lado, Villegas aseguró que volverán a visitar las agencias de venta de vehículos usados para detectar qué movilidades tienen deuda. Se trata de una medida que iniciaron durante la gestión pasada, pero la discontinuaron porque los operativos en las calles eran más efectivos. Además, pondrán una oficina de Rentas en la Planta Verificadora, donde las unidades llegan para obtener el OK en la transferencia. Antes de hacer el trámite, la Dirección le comunicará al interesado cuál es la situación del vehículo a verificar y como sucede con los controles callejeros, si existe mora, se le dará un plazo para cancelarlo. Todas las medidas se ejecutarán a partir de la semana que viene, excepto la oficina en la Planta, ya que deben definir la fecha.



Lo que resta

370 Son los millones de pesos que la Dirección General de Rentas tiene al cobro para lo que resta del año en el impuesto Automotor.

Ejecuciones

Por la morosidad y el incumplimiento de los contribuyentes, la Dirección General de Rentas envía al año unas 25 mil causas de ejecuciones por deudas fiscales (impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Automotor). Las mismas después son ejecutadas por el equipo legal de Fiscalía de Estado.

Recaudación local



Según el registro del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Rentas recaudó en el primer trimestre más de 1.400 millones de pesos. La cifra representa un 39 por ciento más que igual período de 2017 y un 14 por ciento por arriba de la inflación interanual que mide el Indec.



El crecimiento se vio impulsado por Ingresos Brutos, impuesto que tiene una relación directa con la actividad económica de la provincia y que alcanzó los 859,6 millones de pesos. En los tres primeros meses del año, ese rubro representó el 59 por ciento del monto total.



Otro de los tributos que traccionaron fue el Automotor, debido a que la última boleta de 2017 se pasó para el ejercicio de este año y la suba de las ventas de vehículos nuevos, cuyos propietarios han comenzado a pagar. Para este año, Rentas prevé recaudar uno poco más de 4 mil millones de pesos en impuestos.