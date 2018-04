Último adiós. Uno de los nietos de Carlos Gómez Centurión fue el primer orador durante el sepelio de su abuelo. Enrique Conti, Graciela Caselles y Sergio Uñac también elogiaron la labor del exmandatario.



En un clima de absoluto respeto y resignación ayer fueron sepultados los restos de Carlos Enrique Gómez Centurión, quien fuera gobernador de la provincia en dos periodos (1971-1973 y 1987-1991). Y tanto en el velatorio, que se desarrolló en la Legislatura, como en el acto del sepelio en el cementerio de la Capital fueron a dar su pésame distintas personalidades de la política, especialmente de origen bloquista y justicialista.



Por la mañana, el gobernador Sergio Uñac dio su pésame en el velatorio en la Legislatura y fue el último que habló en los 4 discursos que se produjeron en el sepelio. En tanto que para la despedida de la Cámara de Diputados, estuvo presente José Luis Gioja, quien trabajó junto a Gómez Centurión en la comisión de minería de la Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo 1991-1995, el último cargo público de Gómez Centurión.



También por la mañana fue a dar su pésame otro exgobernador, Jorge Escobar, a una familia que se reunió en Buenos Aires para acompañar los últimos momentos del hombre de 93 años y que se trasladó a San Juan para su adiós final: su esposa Beatriz Rizzotti, su hijo mayor Carlos (el único que vive en San Juan), Pedro (radicado en Guayaquil, Ecuador), María Beatriz (Buenos Aires) y la familia de Martín (Mendoza), quien falleciera hace 9 años.



Antes de partir hacia el cementerio, el vicegobernador Marcelo Lima pronunció un breve discurso, ante la presencia de Gioja, el jefe del bloque Justicialista Pablo García Nieto, la ministra de Cultura y Turismo, Claudia Grynszpan, y entre los referentes del bloquismo, Graciela Caselles y Enrique Conti.



"Un hombre que aprendió que el desarrollo de San Juan no podía pasar sólo por el monocultivo y vislumbró que a través de la minería se podía lograr un desarrollo sustentable", destacó el vicegobernador Marcelo Lima.



Minutos antes de las 18, arribó la procesión al cementerio de la Capital, donde aguardaban ya el gobernador Uñac, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, el intendente de la Capital, Franco Aranda, y el senador Rubén Uñac. También estaban exfuncionarios del gobierno de Gómez Centurión, como Guillermo Quevedo Mendoza y Pedro Rizo.



Uno de sus nietos, Juan Germán, fue el primero en realizar un breve discurso. Recordó dos anécdotas del político: la primera, cuando no aceptó del presidente de facto Levingston en 1970 ser gobernador de San Juan por no tener garantizado los fondos para empezar a construir el dique de Ullum (sí ocurrió un año después con Lanusse). La segunda, cuando en su segundo mandato tomó a unos empleados para que lo asistan en el corte de cintas ya que se demoraban otros funcionarios.

Un nieto de Gómez Centurión sugirió rebautizar al dique de Ullum.

Conti, quien se quebró al final, afirmó que Gómez Centurión "fue un pacificador. Gobernó la provincia para todos, con una minoría en la Legislatura".



Caselles afirmó que hablaba "en nombre del Partido Bloquista y de todos los sanjuaninos. Él siempre entendía que a todos nos tenía que ir bien y no a unos pocos".



Finalmente, Uñac resaltó que "merece ser recordado tanto en la memoria como en el corazón. En el corazón de su familia y su partido y de los sanjuaninos y de las obras. Es importante destacar que tuvo una gran visión".