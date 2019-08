Vínculo. Alberto Fernández se apoyó en los gobernadores durante la campaña. Se reunió ayer con Uñac, quien respaldó su candidatura. Este último dijo que los jefes provinciales tendrán un rol importante "de acompañamiento".

Luego del arrollador resultado en las PASO, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió ayer al gobernador Sergio Uñac en su oficina porteña, en la que ambos mantuvieron un diálogo por unos 50 minutos. En la charla, abordaron el tema de que el país regrese a un esquema productivo, en el que el desarrollo minero tenga un rol importante. Fue ahí donde saltó la experiencia de San Juan en el rubro, en la que "en estos tres años y medio hubo recuperación de la licencia social y un Estado que impulsa la actividad y, a la vez, protege la seguridad de las personas y el medio ambiente", resaltó el sanjuanino, quien agregó que el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner visitará la provincia antes de la elección general.



Uñac fue uno de los primeros gobernadores peronistas que se reunió con Fernández luego de las primarias del domingo y en medio del convulsionado clima de inestabilidad cambiaria, inflación, devaluación y crisis nacional. En su campaña, el candidato presidencial se apoyó en los jefes provinciales, quienes también lo han respaldado, salvo excepciones, como el cordobés Juan Schiaretti, que se mostró con cierta independencia. De hecho, Fernández había remarcado en su visita a la provincia (ver nota vinculada) que iba a trabajar "codo a codo con los gobernadores" y que iba a abrir lugares en un eventual gabinete. Incluso, el sanjuanino, en diálogo con este medio, indicó ayer que "los gobernadores vamos a tener un rol importante: de acompañamiento y transmitiendo cuáles son las realidades que vamos viviendo en cada una de las provincias argentinas". El mensaje del postulante a la presidencia por el Frente de Todos es poner en práctica el federalismo, cosa que el Gobierno macrista no ha ejecutado, según su visión.



En ese contacto con los caciques territoriales, Uñac manifestó que hablaron sobre "la importancia de que el país pueda volver a tener un esquema productivo, en el que va a ser muy importante la industria, la agricultura, el turismo y, por supuesto, cosa que los sanjuaninos conocemos, el desarrollo minero". El mandatario local le había dicho a este medio que el actual ministro de Minería, Alberto Hensel, podía ser un buen titular de dicha cartera a nivel nacional, pero aclaró que en el encuentro con Fernández "no hablamos de nombres". Sí resaltó que el funcionario que llegue a dicha repartición en una posible gestión del ex jefe de Gabinete debe ser una persona que "conozca muy bien la realidad. Que se pueda, como lo hemos hecho los sanjuaninos, fomentar una actividad, haciendo cumplir las leyes que protegen la seguridad de las personas y del medio ambiente".



Sobre ese eje, en la mesa saltó la experiencia que tiene San Juan en la materia. Al ser consultado, Uñac resaltó que en lo que va de su gestión hubo "recuperación de la licencia social, trabajo en conjunto y desarrollo de la actividad, en el que el Estado cumple un rol de control".



Como el encuentro se llevó a cabo en medio de la caldeada situación económica, Uñac dijo que dicho escenario estuvo presente en la charla, al igual que las medidas que ha tomado el presidente Macri. El Gobernador dijo que las iniciativas oficiales son "de neto corte electoral", que "hay pocas y nulas destinadas a fortalecer el desarrollo productivo" y que "no permiten proyectar un alza en el consumo". También expresó que la suba del dólar fue "producto del desatino del Gobierno nacional, que no asimiló un resultado electoral".

Fernández y Uñac hablaron de regresar a un modelo productivo para el país.

Plata de obras, a pesar de la crisis

El gobernador Sergio Uñac reiteró ayer que solicitó una audiencia con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, pero que aún no ha tenido respuesta. Con el funcionario macrista apuestan a la devolución de la deuda de 4 mil millones de pesos que Vialidad nacional mantiene con la provincia por obras. "Entendemos la situación que están atravesando en estos días después del resultado electoral, pero lo mismo seguimos pidiendo audiencias porque se trata de dinero de los sanjuaninos". Uñac además resaltó que "vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para el escenario de paralización de alguna obra en la provincia no se dé. Somos conscientes de la situación y que debemos ir mirando el desarrollo de las medidas".

La visita antes de las PASO

Alberto Fernández llegó el 20 de junio a San Juan como precandidato a presidente. Tras las primarias del domingo, no sólo sacó chapa de candidato sino que su resultado lo posicionó para llegar a la Casa Rosada en la general del 27 de octubre. En el encuentro de ayer, Sergio Uñac expresó que vendrá otra vez antes de la elección definitiva.



En su paso por la provincia, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo habló con este medio y resaltó la "extraordinaria elección" que hizo el Gobernador en la provincia, que "nos marcó el camino a todos de lo bueno que es estar unidos". En ese marco, señaló que "cuando veo a Sergio, veo al futuro del peronismo y de la Argentina" y que su administración ha demostrado "otro camino" diferente al que lleva adelante Mauricio Macri. Además, se mostró a favor de potenciar la minería y avanzar hacia un grado de industrialización, dijo que "habrá que ver" cómo trabajar la posibilidad de subsidiar los fletes para abaratar los costos y analizar "con cuidado" la eliminación de las retenciones, porque "Macri desfinanció al Estado nacional".



Fernández se reunió con los militantes, a quienes les pidió que salieran a la caza de los votos de los desencantados con el Gobierno nacional y de los indecisos. Luego realizó una conferencia de prensa en la que respondió todas las preguntas y participó del acto en Chimbas por el tradicional desfile cívico-militar por el Día de la Bandera.



Activo. Antes de su partida, Fernández participó del tradicional desfile por el Día de la Bandera en Chimbas, junto a Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja, entre otros.