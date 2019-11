Era una versión que circulaba por los pasillos universitarios hace años y varios no le daban crédito. Pero el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, que tiene aspiraciones de llegar al Rectorado, la blanqueó: la existencia de un acuerdo con Oscar Nasisi para que este le dé su apoyo en las elecciones del año que viene. La revelación causó revuelo entre los restantes cinco candidatos, al punto de que señalaron que desconocían el pacto, a algunos de ellos se les notó cierta molestia y otros indicaron que el respaldo del actual mandamás no es fundamental.



Si bien la contienda se llevará a cabo en junio, los tiempos se han adelantado y desde hace rato se han anotado seis postulantes para el máximo puesto de la UNSJ (ver aparte). Nasisi va por su segundo mandato y no puede repetir, por lo que se disparó la disputa por la sucesión. En ese marco, Bloch había explicado en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que luego de que ambos se enfrentaran en 2012, para la elección de 2016 decidió apoyarlo y despejarle el camino para la reelección, con la expectativa de contar con el aval del rector para el comicio de 2020. Aunque Nasisi se irá del cargo, conserva estructuras y grupos de apoyo (como se vio en las elecciones de este año en los Centros de Estudiantes) que pueden ser útiles para un candidato a la hora de sumar votos.



Tras las declaraciones de Bloch, la revelación impactó entre los postulantes. Dentro del lote, el de Exactas, la vicerrectora Mónica Coca y el decano de Arquitectura, Roberto Gómez, tienen afinidad y vienen dialogando para tratar de llegar a un acuerdo. La tarea es difícil porque los tres aseguran que no bajarán su candidatura. Inclusive, Coca ya tiene como compañero de fórmula al decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer. La vicerrectora dijo que "fui parte de todo ese proceso de campaña y desconocía ese acuerdo. Le había preguntado al rector y me había dicho que no había existido ningún pacto. Por ahí, Bloch pensó que era un acuerdo y Nasisi lo vió como una conversación sin ese grado de compromiso, pero estoy especulando, porque no estuve en la discusión".



El decano de Arquitectura remarcó que "nunca he tenido noticias de eso, pero se los voy a preguntar. Ni me perjudica ni me molesta, cada uno tiene sus estrategias para llegar al lugar que quiere ocupar. Yo estoy trabajando, vamos a ir viendo cómo construimos y después definiremos las candidaturas. Tampoco sé qué valor tendrá el apoyo de Nasisi".



Rosa Garbarino, decana de Filosofía, resaltó que "eso marca hasta una falta de consideración hacia el actual rector al decir "me tenés que apoyar a mí por tal cosa o porque lo dijiste en algún momento". Acá no estamos hablando de cuestiones personales si no de proyectos. Me parece que eso se expresa de forma privada porque si hay necesidad de decirlo públicamente, quiere decir que no se ha podido conversar desde lo privado. Nunca trabajaría de esa manera, pero cada uno tiene su derecho".



Por su parte, Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, indicó que "lo que ellos decidan no cambia el pensamiento de uno. Para mí, no es necesario contar con un apoyo así, tan explícito. Es como subjetivizar a la comunidad educativa".



Y Emilio Fernández, que viene de Ingeniería, expresó que "son cosas de ellos y no voy a opinar. De ninguna manera voy a ir a buscar un compromiso particular. Las adhesiones a estos proyectos tienen que ser de forma voluntaria, por convicción, no por marcar una influencia".



En los decanatos



En Sociales, Raúl García va por la reelección. Jorge Castro se anotó en Exactas mientras que Miryam Arrabal competirá en Filosofía. En Ingeniería va Mario Fernández y en Arquitectura suenan varios nombres, pero aún no hay definiciones. En la Escuela de Ciencias de la Salud se anotó Ana Naranjo.



Otros cargos



En las elecciones 2020 también se definirá la presidencia de la Federación Universitaria, que hoy está en manos de Florencia Ficardi. Además se elegirán miembros del Consejo Superior, de los Consejos Directivos de las facultades, de la Escuela de Ciencias de la Salud y de los Centros de Estudiantes.

Los candidatos

RODOLFO BLOCH

Decano de Ciencias Exactas

"El acuerdo fue hecho con el sentido de la mayor responsabilidad. Ahora me resultaría grato contar con su apoyo. Nasisi todavía no ha hecho público ningún respaldo por ningún otro candidato. Así que creo que hay que esperarlo".

MÓNICA COCA

Vicerrectora de la UNSJ

"Estoy muy sorprendida de esas declaraciones. Desconocía ese acuerdo. He sido vice de Nasisi en dos períodos y hubiera sido muy bueno su apoyo hacia mí en un principio, pero entiendo que ha priorizado la gobernabilidad".

ROSA GARBARINO

Decana de Filosofía

"Lo más importante es el proyecto. No hemos pedido el apoyo de nadie, salvo de la gente que cree en nosotros. Los acuerdos se hacen entre personas, pero no quiere decir que la gente tenga la obligación porque cada uno es criterioso".

ROBERTO GÓMEZ

Decano de Arquitectura

"Uno tiene que moverse con sus propias cualidades, experiencias. Uno tiene para mostrar lo que es, no quiénes lo apoyan o acompañan. A mí no me hace falta ningún apoyo explícito de nadie. Yo tengo para mostrar gestión, experiencia".

EMILIO FERNÁNDEZ

Ingeniero civil

"La existencia de un acuerdo no me molesta, de ninguna manera. Lo mío es un proyecto que está puesto a consideración de los universitarios en todos sus estamentos y ojalá que tenga la mayor adhesión posible".

JORGE COCINERO

Secretario de Obras de la UNSJ

"Si estoy dentro del gobierno de Nasisi es porque he entendido que las actividades están de acuerdo con lo que uno piensa. Pero no creo que para poder valerse de una candidatura sea necesario contar con un apoyo tan explícito".