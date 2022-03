La figura de Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, en Rivadavia sacudió el avispero dentro del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. Desde el Partido Justicialista (PJ) departamental aseguraron que no molesta la presencia del líder bloquista, aunque dejaron en claro que un referente del peronismo será candidato por la Intendencia el año que viene. Así, además de dirigentes conocidos dentro del PJ, como el concejal Leonardo Lorenzo, Marcelo Delgado y Raúl Alonso, quienes indicaron que tienen intenciones, surgió el nombre de Francisco Guevara, actual secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y exdiputado nacional. Al ser consultado sobre sus pretensiones, el alfil uñaquista remarcó que "no es momento para hablar de candidaturas", pero dejó la puerta abierta al indicar que "siempre trabajé políticamente en Rivadavia" y que su tarea en ese distrito apunta a que "el modelo San Juan y de Uñac llegue finalmente a ese departamento".

Los referentes del PJ de Rivadavia no fueron los únicos que confirmaron que el partido presentará candidato, más allá de las intenciones de Rueda y el bloquismo en ese departamento. Consultado por este medio, el gobernador Sergio Uñac, presidente del PJ y del Frente Todos, manifestó que "lo de Rueda me parece interesante. Si él lo ve con buenos ojos, es bienvenido", aunque aclaró que "no será el único, obviamente. Van a salir otros candidatos más, que pueden provenir de socios del frente. Obvio, después habrá que competir porque seguro que habrá dirigentes justicialistas y de otros partidos", que busquen lo mismo, "no sólo en Rivadavia, sino en los otros 18 departamentos".

Desde la vereda de enfrente, dirigentes con chance de Juntos por el Cambio, como el diputado Sergio Miodowsky y su par Nancy Picón, salieron a cuestionar la movida del bloquista al manifestar que no es el momento de hablar de candidaturas (Ver recuadro).

Al ser consultados sobre la exposición de Rueda, los dirigentes del PJ en Rivadavia, Lorenzo, Delgado y Alonso, coincidieron en que "no genera molestia" que el subsecretario de la Unidad Gobernación busque hacer pie en el distrito, aunque aclararon que van a trabajar para que haya un candidato del peronismo. Así, en una eventual disputa interna entre ambos sectores, destacaron que será candidato el que esté mejor posicionado y que todos apoyarán esa decisión, ya que el objetivo final es arrebatarle la intendencia a Juntos por el Cambio.

Los tres manifestaron que pueden tener chances, aunque Delgado y Alonso incluyeron como un posible candidato a intendente a Guevara. En esa línea, el primero sostuvo que el secretario de Ambiente "es de Rivadavia, está trabajando y ha manifestado que tiene ganas". Por su parte, el segundo indicó que "me parece bien que Rueda comience a trabajar en el tema territorial y político y también lo está haciendo Guevara. Ambos vienen con un fuerte apoyo". En ese marco, el secretario de Ambiente reconoció que "desde siempre" viene desempeñando tareas políticas en Rivadavia y "no lo he dejado de hacer", aunque dijo que "por ahora, no estoy enfocado en ser candidato".

Por otro lado, Alonso y Guevara cuestionaron al presidente de la Junta Departamental del PJ, Ruperto Godoy. El primero dijo que el exsenador "no está midiendo los tiempos para generar la construcción que necesita el espacio. La agenda de Ruperto no es la agenda de Rivadavia". El segundo afirmó que "mi conductor es Sergio Uñac, no la Junta Departamental".

JxC cuestionó al líder bloquista

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) de Rivadavia cuestionaron la movida del presidente del partido Bloquista, Luis Rueda, luego de que este indicara que comenzará a trabajar en ese distrito y que no descarta ser candidato a intendente de Rivadavia.

Así, el diputado Sergio Miodowsky, presidente del bloque de Producción y Trabajo en Diputados, dijo que "no es el momento de hablar de candidaturas. La gente tiene muchos problemas para que estemos pensando en 2023". Además, al ser consultado sobre cómo define a Rueda como candidato, dijo que "no puedo opinar sobre un partido o espacio del que no soy parte".

Su compañera de bancada se manifestó en sintonía, aunque fue más dura al expresar que "el bloquismo se está adelantando mucho" al año que viene y que "hay gente que lo toma como una falta de respeto que hoy le hablen de política".

PROTAGONISTAS

LEONARDO LORENZO - Concejal



"Desde el peronismo vamos a trabajar para tener nuestro candidato. Incluso, sería una desinteligencia no presentar uno, por la base electoral que tenemos en Rivadavia. Hay varios dirigentes que pueden ser y, quien sea, va a salir del consenso de todos".

MARCELO DELGADO - Dirigente

"Es bueno que haya oferta electoral y que no se limite solo al justicialismo. Lo que es clave es que eso se traslade a propuestas para el departamento y no lo cerremos a personas. Entre todos tenemos que encontrar el camino para tener el mejor candidato dentro del frente".

RAÚL ALONSO - Dir. de Políticas para la Equidad

"Nosotros no hablamos de candidaturas, pero estamos construyendo políticamente. Lo que es real es que el justicialismo debe tener una persona. Estoy trabajando en distintos circuitos bajo un proceso de construcción, algo que no está haciendo la Junta Departamental".