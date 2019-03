Interna. De izquierda a derecha, Marcelo Delgado, Ruperto Godoy y Raúl Alonso expusieron sus propuestas y realizaron una autocrítica sobre la división del peronismo en el departamento.

La división del PJ en Rivadavia derivó en que la estrategia fuera que tres precandidatos compitan en las PASO y el triunfador consolide su liderazgo para así darle pelea a su casi seguro rival en las generales, el intendente Fabián Martín. Si bien una aliada como Ana María López timoneó las riendas del departamento, el peronismo no es gobierno desde 2011, por lo que Marcelo Delgado, Raúl Alonso y Ruperto Godoy realizaron ayer una autocrítica, con mayor o menor intensidad, en el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento. Los tres se comprometieron a la difícil misión que los que pierdan acompañarán al ganador, pese a las diferencias que tienen. En el debate, los dos primeros inclusive se animaron a respaldar la figura presidencial de Roberto Lavagna. El tridente también criticó la administración del jefe comunal, al que no dudaron en equiparar con el modelo de Cambiemos, entre otros temas.



“La clase política de Rivadavia se fue alejando de las expectativas de la gente y la formación política se perdió cuando uno es oposición. Somos muchos políticos de café y nos faltan herramientas para abordajes que necesitan una inteligencia que supere el café. Nos hacen falta cuadros políticos formados técnica y políticamente”, disparó sin rodeos Delgado, quien agregó que está trabajando en esos puntos en su propuesta. Por su parte, Alonso resaltó que “nos ganaron las vanidades, los individualismos, soy yo o nadie”. Además, le lanzó un dardo a Godoy al señalar que “pertenece a una generación que ha estado 40 años en Rivadavia y que hasta el momento no ha dejado lograr un equipo”, aunque también se hizo cargo de su parte en el proceso. A su vez, el exsenador kirchnerista expresó que “venimos de dos gestiones que no satisficieron las demandas del departamento, en el cual también advertimos que tiene un electorado exigente”.



En el mismo programa radial, el jefe comunal que va por la reelección había señalado que mientras en gobiernos anteriores se llevaron palos y nailon a las zonas vulnerables, él llevó obras. Ante la consulta, los tres salieron al cruce. Alonso, exconcejal, calificó a Martín de mentiroso y destacó que “en los gobiernos justicialistas se erradicaron villas del departamento” y que el intendente “está en el lugar que se encuentra porque cree que tiene que satisfacer a los que más tienen”. Delgado, exfuncionario uñaquista, coincidió al señalar que “como Macri”, el intendente “tiene una mirada centralista que no beneficia ni a la periferia ni al centro” y que si hoy “hay gente que necesita palos y naylon es porque el gobierno de Cambiemos ha dejado gente en la calle”, además de indicar que “hay falencias de abordaje y falta de planificación prácticamente en todas las áreas de gobierno”. A su vez, Godoy también trató de mentiroso a Martín dado que remarcó que “las obras importantes se hicieron con fondos provinciales” y que “trata de esconderse del sector político al que pertenece”, con el que comparte una concepción que produce que “Rivadavia sea desigual porque los recursos están asignados a ciertos lugares y el resto está olvidado y postergado”.



Con respecto al debate que atraviesa al peronismo nacional sobre la figura presidencial, Delgado remarcó que “a mí me encantaría que fuera Uñac, pero si no lo es, me encantaría que fuera Lavagna”. Así, agregó que “creo que Cristina (Kirchner) no va a ser candidata” y si bien remarcó que fue “una gran presidente”, los países van para adelante, no para atrás. A futuro necesitamos otro modelo que nos permita interpretar y darles solución a los problemas de los argentinos. Ese modelo es Lavagna”. Godoy, claro referente kirchnerista, evitó jugarse por una figura, dijo que Lavagna “fue un buen ministro” y que “Cristina no ha dicho que va a ser candidata, al contrario, es la que está contribuyendo a que se logre la unidad de un gran frente opositor que convoque a distintos sectores. En ese frente, el límite es Macri”. Por su parte, Alonso resaltó que “no me disgusta ni Lavagna ni Cristina, pero hoy creo que el que puede lograr la mayor unidad de los sectores justicialistas es Lavagna”, dado que también indicó que “el límite es el modelo liberal de Macri que nos está matando”.

Protagonistas

MARCELO DELGADO Más Rivadavia

- “Políticamente, la interna no era lo más conveniente pero era necesario para que se pudieran expresar los distintos sectores en un justicialismo que ha venido a los tropiezos”.

RAÚL ALONSO Todos por Rivadavia

- “Hay una manera de conducción distinta en el PJ. La forma de Uñac es mucho mejor que la de José Luis Gioja. Uñac es más abierto a la participación, antes se elegía a dedo”.

RUPERTO GODOY Podemos por Rivadavia

- “Tenemos que poner en discusión estos dos modelos, el que transitamos en San Juan y el de Cambiemos, en el que el ciudadano está atravesado por las políticas nacionales”.

Competencia

El resto