El intendente de Rawson, Rubén García, salió al cruce de los concejales oficialistas y del Pro que firmaron el pedido de interpelación que busca entre otros puntos explicaciones sobre el faltante de nichos en el cementerio y el uso de combustible por parte de funcionarios. El jefe comunal apuntó a un "intencionalidad política" y no dudó en señalar "me quieren sacar".

En diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, García dijo que el informe que llegó a su despacho tiene algunos errores como pedir información sobre obras que corresponden a la órbita provincial y no municipal. "Hicieron un relleno de cosas que no tienen hacedero. Por ejemplo, pidieron información sobre el Conector Sur cuando eso es de jurisdicción de Vialidad Provincial", explicó.

"Habría que tratarlo de otra manera, no con un pedido de interpelación. A 6 meses de una elección, esto tiene un contenido político.Podían hacer un simple pedido de informes, se lo aclarábamos y seguíamos", agregó.

Respecto a los dos puntos más importantes del pedido confirmó que no se terminaron de construir los 890 nichos en el cementerio San Miguel, por el que ya se pagó un adelanto, pero justificó a la falta de terminaciones por parte de la empresa. "No se aprueba la obra hasta que esté tal cual dice el pliego licitatorio", afirmó.

Sobre el consumo de combustible dijo que se lleva un control tanto de los vales, como las movilidades oficiales que cargan a nombre de la municipalidad.

"Me quieren intimidar, yo sigo con la misma fuerza de siempre para ir por la reelección. Acá hay una intencionalidad, me quieren sacar", concluyó.

Cómo surge el pedido

El pedido de interpelación nace en el bloque "oficialista", pero también se sumó la bancada Pro, con sus cuatro ediles.

El concejal Fabián Olguín, que preside la comisión de Hacienda, explicó que hay un expediente de 2020 en el que se llevó a cabo una licitación "por 890 nichos en el cementerio San Miguel, con un anticipo de 2 millones de pesos, y a la fecha hay 350 construidos. Queremos saber qué pasó con el faltante".

Además, el concejal destacó que en el temario está incluido el informe sobre la cantidad de vehículos del parque automotor municipal, sumado a que se le consultará "sobre la compra de combustible, dado que la hacen todos los secretarios, pero no está especificado qué vehículos tienen a cargo. Hay muchos expedientes de compra, no sólo de secretarios, sino también de directores". Olguín resaltó que "no se está acusando, se pide que se informe qué funcionarios están autorizados para la compra y qué movilidades tiene cada uno".

En el planteo se encuentran obras sin finalizar, como iluminación y el arreglo de plazas y calles en ciertos barrios y zonas, "incumplimiento" del presupuesto participativo (en el que intervienen los vecinos). Además, los concejales le pedirán un informe sobre la nómina de la planta política, actualizada y completa, al igual que el jefe comunal dé a conocer si hay más funcionarios que han llevado adelante contrataciones con familiares. La consulta tiene que ver con el caso del exsecretario de Gobierno, Elías Robert, quien puso la firma, en dos expedientes, para la compra directa de talonarios a la empresa de su madre, lo que quedó en la lupa ya que una ley provincial prohíbe los negocios del Estado con familiares.