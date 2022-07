Luis Rueda, presidente del Bloquismo, partido que integra el Frente de Todos junto al PJ y el Frente Renovador, sobre la propuesta de Graciela Caselles de ir por la intendencia de Capital y aclaró sobre lo que sucedería si la actual diputada nacional a por fuera de la alianza que acuerde el partido. "Ella me comentó que tenía intenciones de llevar un proyecto en Capital porque nosotros queremos presentar candidatos en todos los departamentos", comenzó.

Luego, explicó que este viernes tendrán una reunión con el comité central y debatirán diferentes temas. Consultado sobre la posibilidad de que Caselles vaya como candidata por el Frente Renovador, encabezado por Massa a nivel nacional y por Aranda en la provincia, explicó que si pide autorización en el partido y que si el Frente Renovador está dentro del Frente que integran, no sería motivo de problema. "No hay nada que haga pensar que ella se está alejando del Bloquismo. Si ella quiere trabajar con otro dirigente lo charlaremos pero no es que esté por fuera", declaró.

Rueda confirmó que las intenciones de Caselles están pero que "si ella va por otro partido o integra un frente diferente al que elige el Bloquismo, la carta orgánica establece que se pueden tomar sanciones y la desafiliación".