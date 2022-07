La diputada Nacional Graciela Caselles confirmó que trabaja junto a Franco Aranda y Sergio Massa "para ser una alternativa en San Juan".

La referente bloquista afirmó en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento, que su relación con Sergio Massa se inició en la Cámara de Diputados y después decidió avanzar en el trabajo político sumándose al Frente Renovador.

"Desde hace tiempo entablé una muy buena relación laboral con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, es un hombre que siempre atiende, contesta y escucha. Después hemos decidido avanzar en temas políticos y empezar a trabajar en conjunto en San Juan. Queremos construir en conjunto una propuesta alternativa en la Ciudad de San Juan", manifestó.

"Hoy se abrió un espacio federal y vocacional y por eso trabajo ahí", explicó y dijo que será candidata bloquista, pero dentro del espacio masista. "Que el bloquismo pueda reunirse con distintas fuerzas y tenga chances de volver a la intendencia de 20 años no me parece mal. Yo no ando jugando a las escondidas, ya lo hablé con Rueda y me parece que como presidente buscará abrir puertas", agregó.

"Con Franco estamos trabajando en una propuesta en conjunto. Sigo siendo bloquista, pero estamos trabajando con el Frente Renovador para ser una oferta interesante en Capital", sintetizó.

El mismo Aranda minutos antes confirmó el acercamiento y la posicionó como una de las referentes en Capital. "Hace tiempo que venimos conversando con Graciela Caselles y venimos avanzando y teniendo coincidencias, Ella está trabajando fuertemente en la Capital y todavía no hablamos de candidaturas pero sí creo yo que puede ser una de las referentes en Capital, por toda su trayectoria política, porque conoce muy bien el territorio y porque es una referente importante dentro de Capital. Así que si el día de mañana era fuera candidata, creo que sería competitiva", dijo el exintendente en Radio Sarmiento.