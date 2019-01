En sociedad. Martín Turcumán, de ADN, encabezó la conferencia de prensa junto al resto de los referentes que integran la alianza San Juan Primero.

La sociedad liderada por Martín Turcumán, del partido Acción por una Democracia Nueva (ADN), salió a mostrarse como el surgimiento de una "verdadera oposición" en la provincia. Fue un claro dardo hacia la alianza que hoy conduce Marcelo Orrego, quien va como precandidato a Gobernador por el exfrente Cambiemos. En la presentación de su coalición, Turcumán señaló que la clave es formar un espacio rival, ya que del otro lado hubo "una oposición ausente, a la que le faltó valor, coraje y decisión en elecciones anteriores". Además, agregó que "a San Juan le hace falta alternancia en el poder". Con respecto al gobierno del justicialista Sergio Uñac, afirmó que "el orden de prioridades que tiene San Juan hoy en día está totalmente equivocado" y que se está invirtiendo en obras "que no son sustentables".



Además de ADN, el frente San Juan Primero esta conformado por el partido Socialista, la Cruzada Renovadora, Libres del Sur, el FUC y Forja, de Jáchal. Como miembros adherentes se encuentran el Jeprode, de Valle Fértil; el Bloquismo Auténtico, Juntos Podemos, de Pocito, y San Martín, de Chimbas.



El líder del ADN es el precandidato a Gobernador y dijo que está buscando a su compañero para el puesto de vicegobernador. Como las dos fuerzas políticas con mayor peso en la sociedad son el Socialismo y la Cruzada, se especula que el candidato que acompañará a Turcumán saldrá de alguna de esas dos fuerzas. Al igual que el resto de las alianzas, deberán presentar las listas de postulantes hasta el 30 de este mes.



Turcumán resaltó la conformación de la alianza, al afirmar que "ha sido fruto de muchos meses de diálogo y de debate, en los que hemos podido coincidir en los aspectos fundamentales que creemos que es el diagnóstico de los problemas que tenemos en San Juan".



El partido ADN fue creado en tiempo récord en abril del 2017, cuando compitió en soledad en las elecciones legislativas de ese año. Para estos comicios, se encargó de tejer el armado de un frente electoral. Ya lo había intentado hace dos años con los sectores progresistas, pero el acuerdo no se dio porque "los tiempos no fueron los suficientes", habían indicado. En cambio, ahora el frente se concretó y hasta incluyeron a la Cruzada Renovadora, que se alejó de Cambiemos debido a la falta de diálogo con los referentes de ese espacio.



Turcumán encabezó ayer al mediodía una conferencia de prensa junto a Conrado Suárez, del Socialismo; Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora; Mauricio Chanquía, de Libres de Sur, y el resto de los referentes. En ese marco resaltaron la conformación de un frente electoral que se plante como una oposición valiente que le de pelea al oficialismo que conduce el gobernador Sergio Uñac.

Partidos

4 Son las fuerzas políticas que no integran un frente y que irán en soledad a las urnas.

Frentes

A diferencia de las elecciones legislativas de 2017, en las de este año habrá menos frentes en competencia. Serán tres, cuando fueron cuatro.

Lanzamientos

6 Son los precandidatos a gobernador que hay hasta el momento.

Requisitos mínimos

Los partidos provinciales que van en soledad deberán presentar precandidatos en al menos 10 departamentos para ser parte de la contienda electoral.