Clave. La provincia invertirá fondos para finalizar la ruta 40 Norte. La obra es fundamental, ya que brindará seguridad en los cruces en la zona de Chimbas y para la conexión con Albardón, donde está el autódromo internacional El Villicum.

La gestión uñaquista apostará fuertemente este año a sostener otra vez de sus arcas el nivel de actividad en la construcción y arreglos de rutas y caminos de jurisdicción nacional bajo un acuerdo ya firmado en el que la Nación devolverá los fondos con un esquema de actualización. Así, el Gobierno financiará el empalme del puente y el acceso a Albardón de la ruta 40 Norte y sobre esa misma vía, continuar el sector entre avenida Benavides y Callejón Blanco; el tramo de la150 de Las Flores hacia Gendarmería y la 153, entre Media Agua y Pedernal, en Sarmiento. Si bien faltan los proyectos definitivos y la actualización de los montos por inflación, entre otros puntos, en el Ejecutivo calculan que la inversión partirá de al menos 1.600 millones de pesos y que esperan que empiecen a ejecutarse este año.

A través de convenios, la provincia ha venido aportando recursos en obras viales nacionales desde la gestión pasada, aunque el recupero no fue el óptimo. Con el respaldo de los instrumentos legales firmados, la gestión uñaquista siguió financiando rutas, pero la devolución de los fondos de la deuda total entró en discusión con la administración macrista, al punto de que el Gobierno sanjuanino amenazó con realizar una demanda. Las aguas se calmaron debido a las negociaciones en las que se aclararon los números y se selló el año pasado el acuerdo por el reintegro de 3.340 millones de pesos.

Con el mecanismo aceitado y frente a la posibilidad de que a la Nación le cueste financiar obras teniendo en cuenta el contexto de ajuste por el acuerdo con el FMI, Sergio Uñac instruyó al equipo del Ministerio de Infraestructura, que conduce Julio Ortiz Andino, para que establezcan un nuevo convenio con Vialidad Nacional. El mismo se rubricó el sábado, entre la administradora de la repartición nacional, Patricia Gutiérrez, y el secretario de Obras Públicas, Jorge Deiana.

Según confirmó este último funcionario, el Ejecutivo sanjuanino destinará recursos para completar la ruta 40 hasta Albardón. La continuidad de la obra es clave, debido a la demora que ha experimentado. La ampliación del camino mejorará la seguridad en los cruces de la zona de Chimbas y agilizará el acceso al departamento en el que está enclavado el autódromo internacional El Villicum. Otra obra es la 150, que resulta fundamental para el futuro túnel de Agua Negra que conectará con Chile. Y la 153, que une Media Agua con Pedernal, que consistirá en mejoras y repavimentación de la calzada. La vía reduce la distancia a Calingasta y desde ahí, la mira está puesta en Mendoza para el traslado de la producción calera hacia el vecino país para su exportación.

Deiana explicó que quedó establecido que el dinero que ponga San Juan desde el 1 de septiembre del año pasado en obras viales nacionales, el mismo será devuelto actualizado a los 18 meses de la presentación de los certificados de avance. Además, se fijó que si no se produce el reintegro de Nación, la provincia no continuará con la inversión. La medida apunta a un reaseguro para las arcas locales y que las mismas no queden desfinanciadas ante un eventual incumplimiento de la administración central.

Mejoras. El Gobierno pondrá plata para la repavimentación y la realización de mejoras de la ruta 153, de Media Agua a Pedernal, en Sarmiento. Es una vía por la que se transporta la producción calera principalmente.

Inversión

1.600 Es la base estimativa que demandará la inversión en la terminación de la ruta 40 Norte, el arreglo de la 153 y el tramo de la 150.

Deuda histórica