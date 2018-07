En los primeros días de agosto, San Juan será sede de un encuentro entre legisladores peronistas de la Cámara baja de la Nación que integran el interbloque Argentina Federal, al que también están invitados sus pares del massista Frente Renovador. El objetivo es hablar de política, la situación de cada una de las provincias a la que representan y la posición que tendrán en una discusión central que se dará en el Congreso desde ahora hasta fin de año: el presupuesto 2019.



La cumbre fue confirmada por el diputado nacional Walberto Allende, quien viene trabajando en el tema junto con la bloquista Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, miembros del bloque Todos Juntos por San Juan, el cual a su vez está integrado a Argentina Federal.



Los legisladores convocados representan el espacio no kirchnerista en la Cámara de Diputados o el llamado peronismo dialoguista con el Gobierno macrista. El interbloque Argentina Federal responde a las directivas de los mandatarios provinciales, mientras que la bancada del Frente Renovador está alineada bajo el paraguas de Sergio Massa. Entre ambos suman a más de 50 diputados y ese número genera peso a la hora de las votaciones dentro de la Cámara baja.



No es la primera vez que los dirigentes de ambos sectores mantienen un encuentro para discutir de política nacional y las coyunturas provinciales, ya que desde que comenzó el año hubo reuniones en Salta, Tucumán, Córdoba y Entre Ríos, indicó Allende.



Según explicó el legislador sanjuanino, algunos de los popes que ya han confirmado su asistencia son el presidente del interbloque, el salteño Pablo Kosiner, y Diego Bossio. Además, no se descarta la presencia del presidente de Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Por el lado del massismo, falta la confirmación de Graciela Camaño y alguno de sus aliados. Si no hay modificaciones en la fecha, los legisladores comenzarán a llegar a San Juan el miércoles 1 de agosto por la noche. Aún falta la definición de la agenda pero está prevista la organización de una cena para ese día.



Además, el jueves al mediodía se daría comienzo a las reuniones políticas con la presencia del gobernador Uñac. "La invitación se les ha hecho a todos y si bien tenemos algunas definiciones, la semana que viene cerraremos la lista", aseguró el nuevejulino.



Además, es un hecho la participación de los senadores sanjuaninos Rubén Uñac y Cristina López. El interbloque peronista viene trabajando en la renovación del partido de cara a 2019. Con la mira en las elecciones, intendentes del PJ bonaerense se habían reunido con Uñac la semana pasada (ver recuadro).





Tanteo a Uñac



El jueves de la semana pasada, el gobernador Uñac mantuvo un encuentro clave en Buenos Aires. La reunión fue en la Casa de San Juan y de ella participaron 9 intendentes bonaerenses, más un exjefe comunal: Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Fernando Gray de Esteban Echeverría, Ariel Sujarchuk de Escobar, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Gustavo Arrieta de Cañuelas, Gustavo Menéndez de Merlo, Santiago Maggiotti de Navarro, Juan Pablo de Jesús del Partido de la Costa y el ex intendente de Florencio Varela, y actual diputado provincial, Julio Pereyra. En Radio Sarmiento, Uñac dijo que no descarta nada en el plano político.