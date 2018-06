En la mañana de este sábado, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Armando Sánchez, estuvo en el programa de radio Sarmiento, “A todo o nada”, y se refirió a la difícil situación que vive la cartera provincial en torno a su relación con el ministerio a nivel nacional. “Cada vez nos cuesta más comunicarnos con Nación”, aseguró.

“Hay cambios constantemente –en el Ministerio a nivel nacional-, nos llega la información de los cambios, pero a veces hablamos con un funcionario X y cuando volvemos a llamar ya cambió”, aseguró Sánchez.

Y agregó que “yo tenía una entrevista con la ministra –Carolina- Stanley, y me llamaron después para decirme que no me iba a poder recibir. Hablé con el funcionario que la secunda y nos recibieron muy cordialmente. Pero, como siempre, volvimos sin nada”.

En cuanto a lo que sucederá con la actualización de los fondos que envía Nación para comedores y tarjetas sociales, Sánchez, detalló que “no hay definición concreta de lo que va a suceder, lo último que nos dijeron, funcionarios de segundas o terceras líneas, es que no iba a haber actualización de montos”.

Y ejemplificó: “Nosotros tenemos en San Juan 210 comedores infantiles en las escuelas, esta semana vamos a sumar 5 más. De los $385 millones que invertimos sólo $47 millones llegan de Nación, al resto los aporta la provincia”.

A su vez, aseguró que por el mismo motivo de falta de comunicación, desconocen cómo se va a aplicar la Ley de Emergencia Social, aprobada por el Congreso de la Nación, o qué sucederá con el reempadronamiento de beneficiarios de la Tarjeta Social. “Pedimos reuniones y no nos reciben. Pedimos información y no la mandan. Es difícil”, afirmó el funcionario.