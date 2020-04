A pesar de los efectos del parate económico por el coronavirus en la provincia, al igual que en el resto del país, el gobernador Sergio Uñac dijo ayer que la decisión oficial es no detener las tareas de agua y cloacas, edificación de hospitales y tres obras en particular: la Ruta 12 en Calingasta, la Línea de 500 Kv Rodeo-San Juan y el dique Tambolar. “Hay que reconocer que la situación es delicada y que se está afectando el normal desarrollo de la cadena productiva, pero vamos a mantener la obra pública”, dijo el mandatario en una entrevista en el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), que se emite por Radio Sarmiento. “Claro que no se sigue con la

misma fuerza con la cual veníamos.

Pero vamos a tratar de amortiguar los efectos de la mejor manera posible”, sostuvo el Gobernador y agregó que ya están pensando en el día después del 12 de abril, la fecha prevista hasta ahora para mantener la cuarentena estricta en la población. En ese sentido dijo que la prioridad será continuar con la construcción del plan de 4.000 viviendas que estaba previsto. Con esa finalidad aclaró que ya están trabajando con las cámaras del sector, la CGT, los gremios y las 62 Organizaciones Peronistas. “Los efectos de esta situación durarán meses, pero no podemos estar meses con las actividades absolutamente paralizadas, porque no habrá forma de aguantar lo sanitario, si no es conjugando con lo económico”, sostuvo el mandatario. Y agregó que “la responsabilidad que tenemos es de ir encontrando equilibrios para lograr que lo sanitario se siga cuidando y lo económico vaya en un camino de restablecimiento paulatino. Para eso debemos programar actividades que pueden volver, como la obra pública”. Entre las prioridades que mencionó el Gobernador se encuentran las obras de saneamiento, como las que están relacionadas con el agua y cloacas. Por ejemplo está en marcha la renovación de la red cloacal de Caucete y la terminación de los trabajos ya iniciados en Rivadavia, que incluyen, por ejemplo, los barrios Camus, Natania XV y la Villa Seminario.

La obra de la Ruta 12, en Calingasta, viene de ser nominada el año pasado como mejor obra vial por la Asociación Argentina de Carreteras. Forma parte del corredor vial que posibilita la comunicación entre la Capital de San Juan con Calingasta. En lo que tiene que ver con salud se encuentran la terminación de la ampliación del Hospital Marcial Quiroga y un nuevo centro asistencial en Rodeo, departamento Iglesia. La Línea de 500 Kv tendrá como finalidad evacuar la generación de los parques solares del Corredor Andino. Y en el caso del dique Tambolar, forma parte del llamado Sistema de provechamiento Múltiple del Río San Juan, junto con los diques Ullum, Punta Negra y Los Caracoles, ya construidos en distintas etapas. “Lo primero es la salud de los sanjuaninos, pero estamos midiendo lo económico para ir equilibrando”, dijo Uñac.