Se reunió hoy la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) en Santiago de Chile para finalizar el análisis de los antecedentes presentados por 10 consorcios en el marco del proceso de precalificación que se está llevando adelante para la construcción del Túnel de Agua Negra, que atravesará la Cordillera de los Andes a la altura de San Juan y de la región chilena de Coquimbo. Además, durante la reunión se realizó el traspaso de la presidencia de EBITAN a la delegación argentina que se hará efectivo el 11 de marzo.

Hasta el momento, la presidencia era ejercida por la República de Chile, a través del Dr. Enrique Álvarez Jaqué y debía pasar a mando argentino una vez concluido el procedimiento de precalificación. Por este motivo, los miembros de EBITAN acordaron que, a partir de marzo de este año, el Director Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Obras de Transporte, Dr. José Luis Lodeiro, representante del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, ejerza la presidencia del organismo hasta tanto finalice el procedimiento de licitación y se adjudique la obra Túnel Internacional Paso de Agua Negra.

“Es un orgullo que nuestro ministerio presida el ente en esta nueva etapa del proceso. La construcción del Túnel va a consolidar un corredor vial internacional fundamental para el transporte de cargas y de personas entre ambos países. Estamos en un nuevo contexto de cooperación internacional, con cada vez más oportunidades para encontrar soluciones de transporte y de desarrollo de forma articulada, continuando con el proceso de volver a insertar a nuestro país en el mundo." - Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Los procesos licitatorios son llevados adelante por EBITAN, que está integrada por representantes chilenos y argentinos, entre los que se encuentran dos funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, un funcionario de la Cancillería y un representante de San Juan. El Ministerio de Transporte de la Nación es representado por el ahora presidente, Dr. José Luis Lodeiro, y por el Ing. Ezequiel Zielonka. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es representado por la Embajadora Dra. Patricia Noemí Salomone, y la Provincia de San Juan está representada por el actual ministro de Infraestructura, Ing. Julio Ortiz Andino.

El Gobierno Nacional reactivó en 2016 la construcción del Túnel de Agua Negra y realizó el llamado a precalificación de empresas interesadas en la concreción del proyecto. Este fue el primer paso previo a la licitación, a través del cual se analizaron los antecedentes y la capacidad técnica de las empresas interesadas en participar del concurso internacional para la construcción de esta obra de ingeniería vial calificada como la más importantes de Latinoamérica, ya que conectará las rutas nacionales argentinas 19, 39 y 150 con Chile, generando un corredor vial fundamental para las economías regionales del centro argentino y para el turismo internacional.

Solicitantes que participaron del proceso de precalificación

Fueron 26 empresas oferentes, agrupadas en 10 consorcios. Sólo los solicitantes que cumplan con las exigencias establecidas por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra, y aprobadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podrán ejecutar el proyecto.

Los postulantes entregaron antecedentes sobre una serie de condiciones técnicas y capacidad financiera. En los próximos días se anunciará cuáles son las empresas que estarán en condiciones de participar de la licitación de la obra mediante la presentación de sus ofertas económicas.

Participaron del proceso de precalificación firmas de España, Francia, China, Estados Unidos, Suiza, Chile y Argentina:

Solicitante N° 1: CONSORCIO:

• INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S.A.

• CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP LTD.

• BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Solicitante N° 2: CONSORCIO:

• ASTALDI SPA

• FCC S.A

• RIVAS S.A

Solicitante N° 3: CONSORCIO:

• CHINA RAILWAY CONSTRUCCIÓN CORPORATE LIMITED

• PANEDILE S.A.

Solicitante N° 4: CONSORCIO:

• POWER CHINA LTDA.

• SACDE S.A.

Solicitante N° 5: CONSORCIO:

• CCCC LTDA.

• JCR S.A.

Solicitante N° 6: CONSORCIO:

• DRAGADOS S.A.

• TECHINT S.A.

• BESALCO S.A.

Solicitante N° 7:

• SALINI IMPREGILO SPA

Solicitante N° 8: CONSORCIO:

• OHL S.A

• CONDOTTE S.A

• ROVELLA S.A

Solicitante N° 9: CONSORCIO:

• STRABAG

• JCC S.A.

• OBRAS SUBTERRANEAS S.A. AGENCIA CHILE

Solicitante N° 10: CONSORCIO:

• SACYR CONSTRUCCION S.A.

• SK ENGINEERING Y CONSTRUCCIÓN CO LTD.

• COOPERATIVE MURATORI Y CEMENTISTI CMC.

• ICM S.P.A.

Sobre la mega-obra

El proyecto Túnel de Agua Negra consiste en la construcción de dos túneles dobles independientes (de dos carriles cada uno) de 13,9 km de longitud a la altura de 4.080 metros sobre el nivel del mar. El Túnel articulará Chile y Argentina, a través de la Región de Coquimbo y San Juan, respectivamente, formando parte del Corredor Bioceánico Central para unir el océano Pacífico con el Atlántico (Porto Alegre, Brasil). El plazo de construcción se estima en 10 años de trabajos ininterrumpidos e implica una inversión del orden de los US$ 1.500 millones. Los costos serán absorbidos por los países de acuerdo a la localización de las obras, asegurando equidad en el esfuerzo financiero entre Argentina y Chile.

Financiamiento

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldó el proyecto mediante la aprobación de dos préstamos internacionales a cada uno de los países: el Préstamo PETAN, por un monto de U$S 20 millones; y el Préstamo TAN, por un monto de U$S 130 millones de dólares, que integra una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por un total de U$S 1.500 millones de dólares. Concretamente, el BID está financiando las actividades de estructuración y preparación del proyecto y brindando asistencia a las autoridades de ambos países incluyendo asesorías legales, técnicas, ambientales y de fortalecimiento institucional. Además, se aprobó un programa de apoyo del BID a Argentina y Chile relacionado con esta obra por 1.500 millones de dólares.

