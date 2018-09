La actuación de los jurados populares cobró impacto nacional luego de que un tribunal compuesto por ciudadanos absolviera por unanimidad al carnicero Daniel Oyarzún, quien había matado a un delincuente. En San Juan hay un proyecto que contempla dicho mecanismo de enjuiciamiento en la Cámara de Diputados y ya perfila el debate sobre el número de votos que debe definir el futuro de un imputado. La iniciativa contempla mayorías especiales para condenar o desligar al sospechoso, pero hubo una sugerencia del juez Maximiliano Blejman, a propuesta de la Asociación de Juicio por Jurados, para que el veredicto sea por unanimidad. Este medio consultó a los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Seguridad y hubo posiciones hacia ambos lados, lo que garantiza la discusión para que se implemente el mejor sistema.



El proyecto de tribunales populares se encuentra dentro del nuevo Código Procesal Penal que impulsó el gobierno de Sergio Uñac. Con el cuerpo normativo se apunta a poner en marcha la investigación fiscal y dar un giro de 180 grados al colapsado y vetusto sistema en el que los jueces instruyen y juzgan, para pasar a ser custodios de garantías constitucionales y la legalidad del proceso. Dentro de los mecanismos de enjuiciamiento está el de los jurados, que serán doce personas que deberán definir la culpabilidad o no de un imputado en delitos cuya pena máxima exceda los 20 años de cárcel, como homicidios, violaciones seguidas de muerte y robo seguido de muerte.



La definición de los jurados bonaerenses en el caso del carnicero desató polémica por lo que algunos entienden fue una justificación de la justicia por mano propia (ver recuadro). Pero lo cierto es que el veredicto contó con un respaldo total: el voto unánime de todos sus integrantes. Antes de que saliera a la luz dicha decisión, Blejman, juez de la Sala III de la Cámara Penal, le acercó el lunes la sugerencia a los diputados para que la definición cuente con el aval de todos los miembros. "La unanimidad asegura la máxima deliberación posible, lo cual despeja el riesgo de error judicial. No deja lugar a duda acerca de la decisión y es tan fuerte el mensaje que no se discute. Le da potencia y legitimidad social al veredicto", indicó el magistrado, quien fue uno de los redactores del proyecto local y que luego de contactos con la Asociación de Juicio por Jurados revió su postura.



La iniciativa establece que para la condena son necesarios ocho votos, aunque si la acusación es por un delito castigado con prisión perpetua, se requieren diez.



El diputado Pablo García Nieto, presidente del bloque del PJ, dijo que aún no tiene una posición tomada, pero que le parece "razonable" la postura del voto unánime y que hay que estudiar el tema. La basualdista Susana Laciar opinó a favor de dicha posición. "No lo he hablado con el bloque, pero me parece lo más atinente".



Por su parte, el ibarrista Carlos Munisaga señaló que "lo mejor es la regla de la mayoría, porque es la regla básica de la democracia, más que la unanimidad, ya que el fin del juicio por jurado es brindar participación social". De todas formas, se mostró abierto a discutir el tema y analizar una mayoría más agravada para los delitos cuyas calificaciones legales contengan penas temporales y la unanimidad para un pedido de perpetua. El radical Eduardo Castro destacó que "me parece que el veredicto tiene que ser por unanimidad, ya que le da absoluta legitimidad". En cambio, el bloquista Jorge Espejo estuvo de acuerdo con la idea de la decisión por mayorías porque explicó que el número fijado tiene el suficiente peso y porque permite las distintas expresiones.

Detalles

Postura oficial

La secretaria de Gobierno, Fabiola Aubone, se mostró a favor de que el veredicto del jurado sea por mayoría, ya que explicó que el número establecido tiene el suficiente peso para darle legitimidad a la decisión.

En estudio

Los legisladores de la comisión de Justicia y Seguridad y Legislación y Asuntos Constitucionales vienen revisando el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, el cual está previsto que se apruebe antes de fin de año.

>>Caso emblemático

El jueves, el jurado popular integrado por 12 ciudadanos declaró inocente al carnicero Daniel "Billy" Oyarzún. El hombre había matado en septiembre de 2016 a un ladrón que acababa de asaltarlo en su local de Zárate, Buenos Aires, pero el tribunal entendió que actuó en legítima defensa tras una agresión ilegítima. Así, los jurados consideraron que no le correspondía recibir sanción alguna.



El caso puso sobre el tapete el tema de la justicia por mano propia, ya que el carnicero persiguió en su auto al delincuente que había ingresado a su negocio y escapaba en moto con un cómplice. Según estableció la investigación, Oyarzún intentó hacer caer al ladrón, quien había disparado en dos ocasiones antes de emprender la huida, pero terminó aplastándolo contra una columna. Tras el veredicto, el carnicero fue ovacionado por los vecinos.