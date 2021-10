El objetivo de la gestión uñaquista de tener en funcionamiento durante el primer trimestre del año que viene un tomógrafo nuclear de última tecnología que ayude a la detección temprana de cáncer puede retrasarse. El Ministerio de Salud Pública realizó ayer, por segunda vez, la apertura de sobres de la licitación para la compra del equipo y, sorpresivamente, hubo una sola oferta que fue dada de baja porque la compañía no cumplió con un punto clave del pliego: expresar los valores en pesos y no en dólares, como lo hizo. Así, desde la cartera sanitaria deberán ahora decidir qué camino tomar. Por un lado, si llaman nuevamente a licitación, es casi un hecho que el proceso demorará más los tiempos. Por el otro, si realizan una compulsa de precios, se trata de un procedimiento más corto que les permitiría cumplir con el plazo previsto inicialmente. Esto es, tener el aparto en la provincia antes de fin de año y que empiece a funcionar a inicios del 2022. Si no, quedará para más adelante.

La primera licitación del tomógrafo PET-CT (Sistema híbrido de Tomografía por Emisión de Positrones, combinado a Tomografía Computada) se realizó en los primeros días de agosto con dos reconocidas empresas internacionales que se mostraron interesadas y presentaron ofertas: General Electric y Siemens. En ese momento, el presupuesto oficial ascendía al 1.200.000 dólares y la propuesta de la primera firma no fue aceptada por inconsistencias en los documentos, mientras que la segunda, cuya oferta era de unos 1.400.000 dólares, siguió su curso, pero luego fue rechazada por no conveniente, ya que preveía plazos muy largos (entre seis y siete meses de espera) para la entrega del tomógrafo. Así, Salud tuvo que llamar nuevamente a licitación, lo que ocurrió poco más de dos meses después, plazo en el que aprovechó para aplicarle cambios al pliego de condiciones, como la presentación de la oferta en pesos, un plazo máximo de entrega en 25 días hábiles desde la confirmación de la compra y nuevos períodos de garantía del equipo. Con las modificaciones, la cartera sanitaria se aseguraba contar con el nuevo aparato en la primera quincena de diciembre para comenzar la instalación en el nuevo edificio ubicado dentro del predio del Hospital Español, el cual está listo y sólo espera la instalación de la aparatología.

Según se pudo confirmar ayer en la apertura de sobres, ambas firmas habían comprado los pliegos de licitación, pero sólo Siemens se presentó con una oferta de alrededor de 1.700.000 dólares, cuando el nuevo presupuesto ascendía a 155.250.000 pesos. Al detectar la diferencia en la moneda, las autoridades que integraron la mesa de apertura rechazaron la oferta, lo que le fue comunicado al representante de la firma que estaba presente, quien no estuvo de acuerdo y solicitó que su disconformidad quede expresada en el acta final.

Desde la cartera sanitaria se mostraron sorprendidos al conocer que sólo una de las compañías se presentó y que la misma fuera dada de baja por incumplimiento del pliego. En esa línea, el secretario Administrativo Financiero de Salud, Guillermo Benelbaz, indicó que su área deberá espera el dictamen legal para definir cuál es el paso a seguir y reconoció que una nueva licitación "pone en riesgo la fecha que se tenía en agenda para que el equipo esté en la provincia en la primera quincena de diciembre", por lo que no se descarta realizar "una compulsa de precios entre las dos firmas", lo cual reduciría los plazos y se mantendría la meta de la provincia.

Edificio

Se trata de una estructura de 868 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una sala de espera y recepción de dimensiones cómodas y doble altura. Una plaza seca junto a una recova servirá como expansión. Además, contempla los espacios de consultorios, apoyatura y sala de físicos y médicos. En la planta alta estará el área administrativa.

Presupuesto

155 Son los millones de pesos que la provincia estimó que costará el tomógrafo nuclear. Según la cotización del dólar de ayer, son cerca de 1,5 millones de la moneda norteamericana.



Objetivo

La compra de un equipo PET/CT (Sistema híbrido de Tomografía Computada por Emisión de Posteriores combinado a Tomografía Computada), destinado al nuevo Centro de Medicina Nuclear ubicado en el Hospital Español, convertirá a la provincia en uno de los pocos distritos con esta aparatología, por lo que es central para la región.





> CLAVES DEL TOMÓGRAFO

Funcionamiento

El equipo combina una imagen obtenida mediante una tomografía con otra lograda por medio de la emisión de positrones, que muestra el metabolismo de la zona analizada.

Servicio

Con el equipo se podrá detectar con más rapidez el cáncer y saber dónde está alojado, en qué estadío se encuentra y, en caso de haberse iniciado, si el tratamiento está dando resultado.

Fármaco

El paciente es inyectado con un radiofármaco que se dirige hacia el área con mayor actividad molecular dentro del cuerpo. Dicha actividad luego es reflejada en una imagen tomada por el equipo.