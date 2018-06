Luego de ser designado como el sucesor de Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción de la Nación, el economista Dante Sica aseguró que un dólar a 28 pesos "deja muy cómodas a muchas actividades". La definición dividió aguas entre los sectores locales, en los que hubo rechazos, posturas a favor y hasta cautela. El titular de la cartera productiva sanjuanina, Andrés Díaz Cano, señaló ante los medios que un valor alto de la divisa norteamericana "no favorece a nadie", mientras que Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, indicó que "a nuestro sector le hace muy mal". Por su parte, Antonio Giménez, de la Cámara de Comercio Exterior, se mostró de acuerdo con las declaraciones del flamante funcionario macrista, pero aclaró que "con una sola medida no alcanza", mientras que Hugo Goransky, de la Unión Industrial, destacó que "la cifra correcta del dólar va a ser la que surja del equilibrio para los que puedan exportar y para los que produzcan para el mercado interno".



En el escenario nacional actual, todos resaltaron el problema de que la suba del dólar se traslada hacia los precios, empujando el índice inflacionario. Frente a una escalada que no parecía tener techo, el Banco Central encaró ayer una serie de medidas que generaron una reducción (ver página 3).



Luego de la crisis cambiaria y la escalada del dólar, el presidente Mauricio Macri desplazó a Cabrera en Producción y ubicó a Sica. En sus primeras declaraciones en medios nacionales, remarcó que el valor de la moneda norteamericana para muchas actividades "es muy bueno" y "ayuda mucho. A algunas les da un espaldarazo para la salida exportadora". Aunque el flamante ministro reconoció que "a otras les genera hasta un desincentivo para el consumo, en especial de ciertos bienes de consumo que son competitivos con la industria local".



Al ser consultado por las definiciones, Díaz Cano expresó que "un dólar alto favorecería siempre y cuando la inflación no vaya a la par de la moneda norteamericana. Cuando sube, el proceso inflacionario es mayor". Por su parte, Giménez dijo que "hace falta el dólar competitivo", pero explicó que "seguido por inflación, se licúa y perjudica". Indicó que el dólar no tendría que bajar sino que el tema es "dominar realmente la inflación y evitar lo que normalmente se da: que el precio del dólar vaya a precios, cosa que no ocurre con devaluaciones de ningún país del mundo. Es un problema argentino".

Escalada 61 Es el porcentaje de aumento que experimentó el dólar en seis meses. En diciembre estuvo en 17,87 pesos y este mes alcanzó los 28,80 pesos, según los registros oficiales.



El billete verde a 28 pesos es un aliciente para los sectores exportadores, ya que cobran en dólares y los liquidan en el mercado local. Pero el presidente de la Cámara de Comercio Exterior advirtió que "la foto para un exportador ahora es buena, pero la película, si se repite la inflación alta, no sirve".



Por el otro lado, las actividades que se ven perjudicadas son las que necesitan de insumos del exterior y que deben importarse a un dólar alto. En ese marco, Rodríguez apuntó que a ese valor "al sector comercial nos complica y nos viene mal. Se mueve el dólar y lo hace la mercadería. En la medida que tengamos un dólar alto, va a seguir habiendo inflación".



Desde los industriales, Goransky sostuvo que "no tiene importancia el valor si el Gobierno no logra generar confianza en la población y en todos los sectores para que el valor que fijen sea previsible para que el que produce y el que trabaja en el mercado interno. Estamos de acuerdo que tienen que haber divisas provenientes de la producción. Hay que hacer crecer la economía. Hay sectores que les puede venir bien ese valor, pero hay otros que les genera un aumento de costos".

Protagonistas

ANDRÉS DÍAZ CANO - Ministro de la Producción local

"Si el dólar está alto y los costos internos son bajos, entonces es favorable. Si los costos internos son iguales a la escalada del dólar o la inflación, no va a ser beneficioso para nadie".

ANTONIO GIMÉNEZ - Cámara de Comercio Exterior

"Estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro Sica, pero no alcanza con eso. Tiene que haber un conjunto de medidas dentro de un plan integral. Tienen que dominar la inflación".

HUGO GORANSKY - Unión Industrial de San Juan

"La realidad es que nada es cómodo. No sé si ese es el valor. Tiene que haber un dólar previsible y que no estemos mirando todo el tiempo su valor sino de qué forma ser más competitivo".

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio

"Nos complica un dólar a 28 pesos, a todos los rubros comerciales. Si aumenta el dólar, automáticamente suben los insumos. Si no se controla la inflación, se va todo a las nubes".