La bolsa porteña se derrumbó este lunes 37,93% y la cotización del dólar saltó 23%, tras el resultado de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner le sacó una diferencia de 15 puntos porcentual al binomio Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.

De esta forma, el índice bursátil líder perdió 16.904,8 unidades respecto al cierre del viernes pasado, mientras que el dólar a nivel minorista cerró en una nueva marca máxima promedio de $57,30.

Para analizar estos factores, y también para comprender el desarrollo de esta situación, el equipo de Cada Mañana dialogó con Fausto Spotorno, economista y director de la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

El economista comenzó su participación en Cada Mañana comentando que la de este lunes fue “la segunda caída en dólares del Merval más grande en un día en la historia” solamente superada por la de Sri Lanka de 1989.

“Eso refleja que somos todos un poquito más pobres”, lamentó Spotorno y explicó: “Cayó el valor de nuestra moneda un 23% y el valor de las compañías argentinas”.

Respecto a los motivos del lunes negro, el economista aseguró que “todo esto se desata por una cuestión política que no está resuelta”: “Lo óptimo para el mercado es que empiece a haber un proceso de transición, pero no puede haber transición porque no hubo elecciones, fueron unas PASO. Todo el mundo en el mercado está viendo qué hace Alberto Fernández”.

En tal sentido, el director de la consultora Orlando Ferreres & Asociados analizó el rol de Mauricio Macri: “El tema fundamental es que es el presidente todavía y tiene que ver si actúa como presidente o como candidato”.

Teniendo en cuenta la expectativa electoral del Gobierno de forzar un balotaje, Spotorno explicó: “Desde el punto de vista de la elección, del candidato Macri, no le conviene ir a un proceso de una transición ordenada o acordada. Desde el punto de vista de Alberto Fernández le pasa lo mismo, todavía no ganó ninguna elección. Y empezar a mostrar las cartas en estas condiciones también le juega en contra”.

“Toda este juego entre los políticos y la economía en algún momento fuerza las cosas. Todavía tenemos dos meses largos hasta las elecciones y van a empezar a jugar otras variables. La devaluación de ayer te genera seis o siete puntos más de inflación”, aseveró el economista y agregó: “Todos los efectos financieros van a revelar un problema en la economía hacia adelante que todavía no estamos viendo”.

Respecto a la actitud del Banco Central de interferir luego de una devaluación superior al 25%, Spotorno consideró que está “en una posición muy difícil” porque “qué dice Sandleris”: “Si tiro muchas reservas al mercado me pueden acusar de no dejarle reservas al próximo gobierno. Si tiro pocas reservas me pueden estar acusando de dejar devaluar la moneda. Yo creo que se va a atar al acuerdo con el FMI”.

En tal sentido, el economista aseguró que “como Banco Central salir a vender dólares cuando el dólar está subiendo porque te lleva puesto”. “La situación del Banco Central es muy particular, tiene el mismo problema que el resto de la economía, ¿Cómo saber si la devaluación es de un día, de dos días, de tres días o de cuánto?”, completó Spotorno.

Por último, el director de la consultora Orlando Ferreres & Asociados consideró que habrá “dos meses de mucha incertidumbre y eso implica que el argentino se refugie en el dólar”.

