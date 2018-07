Diana Carolina Sánchez

El ministro de Producción, Dante Sica resolvió finalmente en las últimas horas remover de su cargo al hasta ahora secretario de Minería, Daniel Melián y en su lugar nombrará a una salteña, la ingeniera Diana Carolina Sánchez, según informó el "Diario Once", que divulga noticias de la actividad minera.

La mujer se desempeñaba hasta ahora como directora del INTI Jujuy, provincia en la que, además de Salta, se desarrolló profesionalmente.

Si bien su nombre no es tan conocido en el ámbito de la minería, profesionales del medio la describieron como una persona de perfil industrialista, de mucho trabajo en gestión de residuos e importantes antecentes en trabajos de gestión en general.

"La vitalidad que le imprimió a su trabajo generó que Sica le brindara su confianza para hacerse cargo de un sector que es clav e para el futuro económico del país", detalló el medio mencionado, si bien destacó que no tuvo experiencia previa de manera directa en la industria minera.

Además de su trabajo en el INTI, Sánchez también estuvo bajo la órbita del Estado del 2006 al 2008, cuando fue Coordinadora Técnica del Proyecto GIRSU dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Dentro de su curriculum, además de haberse graduado en la Universidad de Salta en Licenciatura en Recursos Naturales, Gestión de Recursos Naturales, e Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, realizó un máster en Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Universidad Internacional de Andalucía (España) y en el Institut d’Etudes politiques de Toulouse (Francia) donde se tituló con la certificación de Certificat d´Etudes Politiques: Acción pública territorial y gobierno local.

Además, se desempeñó como docente en la Universidad Católica de Salta donde era jefa de Carrera de la Maestría en Gestión Ambiental de la Escuela de Negocios.

Sica sobre la minería

Cuando hace pocos días el diario La Nación le preguntó al nuevo ministro Sica qué minería quiere, el funcionario respondió: "Una minería aceptada por la gente, no contaminante y que pueda aportar a los equilibrios macroeconómicos, pero con una mirada sobre la comunidad en la que trabaja". En esa misma entrevista confirmó que Daniel Melián no seguiría en el cargo aunque aún no había dado el nombre de Sánchez.