Después del hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut que podría tratarse de Santiago Maldonado y que mantiene en vilo al país, el Frente Todos San Juan emitió un comunicado en el que informa la suspensión de todos los actos previstos hasta la veda.

"Debido a los hechos de público conocimiento relacionados al caso Maldonado, el frente Todos ha decidido suspender todos los actos de campaña previstos hasta la veda electoral. Asimismo manifestamos nuestro respeto y consideración a los familiares y la voluntad de aportar, como siempre lo hemos hecho, al trabajo de la Justicia para lograr el esclarecimiento total de este hecho que conmueve a los argentinos", señalaron.

Además, en diálogo con Diario de Mediodía de Radio Sarmiento, el gobernador de la provincia agregó que si bien "es probable que los militantes sigan trabajando, hemos suspendido los actos masivos, en línea con lo que han hecho los frentes a nivel nacional. Es una actitud razonable".

Además, Uñac fue muy duro con respecto a la actuación de Cambiemos y se refirió a las declaraciones de Carrió, quien anoche tildó de 'torpe' el accionar de Patricia Bullrich . "A confesión de partes, relevo de pruebas. Si entre ellos mismos se están definiendo de esa manera, me exime de hacerlo", afirmó.

"Yo no quiero adjudicar responsabilidades, no me parecería oportuno. Soy muy respetuoso con quien no la está pasando bien", sostuvo el mandatario.