Está al frente de la Capital de San Juan, el departamento de mayor peso simbólico y el segundo en cantidad de electores, ese que quiere arrebatarle Juntos por el Cambio (JxC). El peronista Emilio Baistrocchi pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, resalto su trabajo en gestión con el que apuntalará su pelea por la reelección y disparó contra referentes de la coalición opositora.

- ¿Cómo va el plan de reparación de veredas en el microcentro?

- El 27, 28, 29 y 30 de este mes se abren los sobres con las ofertas. Si podemos, en dos meses estará comenzando la obra. Estamos hablando de una inversión inédita: son 290 millones de pesos que vamos a invertir en los cuadrantes que van de avenida Libertador, Córdoba, Rioja y Catamarca. Incluye el mejoramiento de todas las veredas y cordones y la reposición de todas las tasas de arbolado. Sumado a que ya comienza la restauración de la plaza 25 de Mayo.

- Va a encarar obras invasivas, ¿no le preocupa las críticas que puedan surgir?

- La crítica va a estar siempre, pero no le tenemos que tener miedo a la crítica. Ahora, somos sumamente celosos en cómo se realizan las obras y del tiempo. La repavimentación de avenida Central iba a demorar 60 días y terminó en 35 y no se cortó la calle. En los pliegos está el trabajo sábado y domingo y fuera del horario de comercio. Con las veredas va a pasar lo mismo. El trabajo dura cuatro meses.

- ¿En qué consiste la restauración de la plaza 25?

- En el soterramiento de todo el servicio eléctrico. Se cambia la luz a LED, se hace el mejoramiento de la fuente, dado que las luces no funcionan y los vertederos de agua están rotos. Todos los pisos se cambian por el mismo modelo. Se hace el riego por aspersión y se mejorarán los bancos y canteros. Lo vamos a hacer por sectores para entorpecer lo menos posible la vida diaria. Tiene cuatro meses de plazo de obra.

- Opositores como Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana; Guido Romero, de Producción y Trabajo, y Rodolfo Colombo, de Actuar, posibles candidatos de Juntos por el Cambio en Capital, vienen señalando que su gestión tiene abandonada la periferia...

- A Fernández y Romero, la verdad, no los conozco mucho, por lo que lo tomo como desinformación. En el caso de Colombo, eso no puede pasar. Cada licitación pasa por el Concejo Deliberante y él tiene concejales, todas están aprobadas por unanimidad y la mayoría de nuestras obras son en la periferia.

- ¿Cómo cuáles?

- La plaza del Barrio Dorrego, la de la Villa Storni, la del Barrio Solares, en La Villa Maturano, en Trinidad. Estamos haciendo todo el cordón zapata en Aristóbulo del Valle, en Hipólito Yrigoyen, ex San Miguel, y en calle Necochea. Más el arreglo de las veredas y cordón en cinco villas y barrios: en la Villa El Pino, Villa Saffe, Villa Fausto Carrasco, Villa del Parque y Barrio Santa Elena. Somos la gestión municipal que más ha invertido en iluminación. Siempre apostamos a trabajos en función de la equidad. Los primeros barrios y calles que se intervinieron fueron los de la periferia. La inversión que hemos tenido en la periferia no se ha realizado en 40 años.

"La agenda electoral es en 2023. Hay gente ansiosa que no tiene otra cosa que hacer".

- ¿Lo de Colombo es una cuestión política?

- Sí, seguramente. Hay que caminar un poco. No podemos aparecer cada cuatro años y tirar cosas. Esperemos al año que viene para decir cosas que no son. Si los muchachos se quieren informar antes de decir algo, yo les paso los datos. Y si no, la información está en el Concejo. En gestiones pasadas, en los presupuestos se otorgaba el 2,73 por ciento a la obra pública. Hoy estamos en el 12 por ciento. Para hacer eso, hemos tenido que echar mano a algunas otras cosas que, de repente, pueden haber generado un enojo. Le hemos sacado celulares a funcionarios y se ha reducido la planta política, entre otros, al Concejo. Es mentira que no hemos invertido en la periferia. En dos años de pandemia y en uno con una difícil situación económica, ha costado mucho hacer todo lo que se ha hecho. Opinar de esa manera es desafortunada, dado que vienen formando parte institucional en el municipio.

- ¿Nota que JxC está agrandado por las legislativas pasadas y que pueden replicar el resultado en las elecciones que viene?

- Sí, JxC está agrandado, pero le va a durar hasta 2023. La política no se hace cada cuatro años.

- ¿El resultado de 2021 es una presión?

- No, de ninguna manera. Cada elección tiene su particularidad. Fue una elección que se vivió en un contexto de pandemia. Tenemos un gobierno nacional que no tiene una aceptación ni a nivel nacional, provincial ni municipal porque no está generando resultados. Creo que ha tenido que ver con eso. Nosotros nos fijamos en una elección en la que ganamos con 48 puntos y aspiramos a hacer una elección igual o mejor. Hemos cumplido cada una de las cosas que hemos prometido e, incluso, estamos haciendo más de aquello que hemos dicho.

- Usted había dicho en este programa que le gustaría repetir como intendente, ¿considera que necesita cuatro años más para seguir con su gestión?

- Nuestra gestión termina el 10 de diciembre del año que viene. Estimo que la Capital necesita, para mejorar, un mayor volumen de obra al que se venía teniendo. Similar al de ahora o incluso más. El año que viene, cuando salgamos a caminar a visitar a los vecinos, les vamos a mostrar las cosas que hicimos.

- ¿Ve conveniente que se adelanten las elecciones provinciales?

- No veo cual sería el inconveniente. Una elección provincial es en la que los sanjuaninos definimos nuestras autoridades y, a veces, mezclarla con las nacionales trae aparejado un montón de cosas poco convenientes para la provincia, los sanjuaninos y nuestras instituciones.

- ¿Afectaría negativamente hacerlas conjuntamente con Nación?

- Sí. Eso sí puede ser.

- La oposición le puede decir que están desdoblando las elecciones para no pegarse con el Gobierno nacional...

- Seguramente. Si no tenés nada positivo para mostrar, tenés que mostrar lo negativo del otro.

- ¿Considera que lo afecta la gestión nacional de Alberto Fernández en lo municipal?

- La gestión nacional nos afecta a todos. La política es resultado y no estamos teniendo los deseados a nivel nacional.

- ¿Le preocuparía que el año que viene, desde el Gobierno provincial, le abrieran una eventual interna?

- No. Eso se llama democracia y la democracia es participación. Son las reglas de juego. Se deberá definir cuál es la regla de juego que tenemos de participación para el año que viene.

- ¿Se inclina por algún sistema electoral?

- No tengo un sistema definido, pero creo que tiene que ser un sistema participativo. No tengo problemas ni con las PASO, ni con lemas, ni internas ni colectora. Pero también tiene que ser en una sola vez. Entendemos que hemos hecho una gestión que podemos mostrar, que es con la que le vamos a ir a plantear al vecino nuestra reelección y no creo que nos vaya a influir el sistema electoral.

- Si alguien le hace una interna, ¿no sería como un desafío a usted, que es el intendente, el jefe territorial del departamento y que tiene gestión?

- No. Creo que a la política y a la democracia hay que entenderla de otra manera. Por ejemplo, con participación. Si no acepto que me hagan una interna, sería algo más como una monarquía o un sistema autoritario.

- ¿Siente que hay peronistas que le pasan factura por la elección del 2021?

- No.

- ¿No hay críticas por ese resultado?

- Yo no lo siento.

- En JxC y otros sectores opositores vienen hablando de judicializar la eventual candidatura de Uñac. ¿Hay un plan B?

- Como abogado, le puedo decir a la oposición que no esperen hasta que el Gobernador se presente como candidato. Lo pueden hacer ahora, pidiendo en la Justicia una acción declarativa de certeza. Les contestan ahora y se ahorran tener que esperar.

- ¿No hay plan B entonces?

- En principio, no. Y si lo hay, yo no soy quien lo piensa. La oposición está especulando. Si van a hacer algo y tienen la posibilidad, que lo hagan ahora.

- ¿Siente el acompañamiento del bloquismo?

- Sí.

- Porque hubo chispazos en el Concejo...

- No conmigo. Tengo la mejor de las relaciones. Siempre hemos tenido el acompañamiento y unanimidad. Tengo un vínculo muy sólido.

- Vio que el presidente del bloquismo está intentando instalar candidatos en todos los departamentos, inclusive, en Capital...

- Si el presidente del partido no intenta hacer eso, estaría flojo. Siendo un partido aliado, me parece muy bien que posicione a dirigentes.

Pavimentos y prioridades

- ¿En qué estado está el plan de pavimentación?

- Hemos comenzado por Avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Urquiza con la que estaremos hasta el 15 o 30 de septiembre. Luego, vamos a ir a la Avenida Córdoba, entre Rawson y Las Heras, que es una licitación que la maneja Vialidad provincial y que tiene entre cuatro y cinco meses de plazo. Una vez terminada, recién vamos a ir a la Libertador, porque entendemos que, si tomamos dos arterias principales en el mismo momento, vamos a generar un entorpecimiento de tránsito. Arrancaría, a lo mejor, en febrero o marzo y puede demorar nueve meses aproximadamente.

- ¿Ha priorizado obras por la crisis económica y la inflación?

- Hemos priorizado en función del uso y el costo. Por ejemplo, estamos con una obra licitada muy grande, que la idea es que comience a principio de septiembre, que es el Ecoparque, en el ex Matadero. Eso fue priorizado, porque ya teníamos el crédito, sobre la feria del Abasto Municipal porque esta costaba el doble. Tenemos el proyecto de Centro de zoonosis, el Hospital Veterinario, que funciona bien, pero lo queríamos agrandar porque hoy funciona al límite. Pero es un proyecto de 120 millones y hoy no tenemos el dinero y, por ahí, hemos priorizado el tema de veredas y calles. Ambos siguen en carpeta.