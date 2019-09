Es el referente local del macrismo y uno de los arietes en la Cámara de Diputados de la Nación. En medio de la crisis tras el resultado de las PASO, Eduardo Cáceres pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, realizó autocríticas, se mostró esperanzado en que se revertirá el resultado y cuestionó al kirchnerismo.

- ¿Las declaraciones de Alberto Fernández después de las PASO vienen complicando el escenario de inestabilidad?

- Por supuesto. Y lo hace de manera voluntaria, malintencionada, de intentar voltear este país para que, en el supuesto que ellos ganen, tener una vara muy baja a la hora de trabajar. Este no es el mismo contexto que tenía el kirchnerismo durante su vivencia en el Gobierno, no tenemos una soja ni commodities a valores altos. Para muestra sirve un botón y ya sabemos cómo reaccionó el contexto internacional después de las PASO, va a ser muy difícil si gana el kirchnerismo en la Argentina, porque todos los que prestan y que hacen que los países sigan su marcha se van a borrar. Esto se mejoraría si ganara Macri el 27 de octubre, una cuestión que es difícil.

- ¿Si gana Macri cambia la situación drásticamente?

- Si gana Macri volvemos a la situación antes de las PASO.

- Alberto Fernández dice que el Gobierno nacional no ha cumplido ninguna de las pautas que estableció con el FMI...

- Alberto Fernández dice un día que Massa es bueno y al otro día que es malo. Uno escucha todas las cosas que dice ahora de Cristina que antes no las decía. No tiene un plan económico que haya podido mostrar. Entendemos que el Gobierno de Macri fracasó mucho en la escucha, hicimos una autocrítica y fue el Presidente el primero que salió a decir la manera en que se había equivocado y que rápidamente tenía que actuar.

- ¿Macri se equivocó en el primer discurso que hizo luego de las PASO?

- Macri se equivocó y pidió disculpas, porque eso es de grandeza. El gobierno anterior suicidó un fiscal de la Nación por investigarlo, dilapidó todas las reservas del Banco Central, robaron a diestra y siniestra. ¿Alguna vez escucharon ensayar algo que sea parecido a una autocrítica? Nunca lo hicieron. Lamentablemente caímos tarde en la escucha de un sector de la sociedad y lo hemos pagado en las urnas. El mensaje lo hemos escuchado, anotado y estamos saliendo ahora por el futuro del país y de nuestros hijos a ver de qué manera empezamos a dar vuelta el resultado.

- Mencionaba como autocrítica la falta de escucha, pero ¿no considera que el plan económico del gobierno nacional ha fracasado?

- No, porque si uno tiene en cuenta abril de 2018, cuando vino una bomba de afuera, en la que Trump (presidente de Estados Unidos) hizo hacer un negocio con las tasas, entonces, todos los que nos prestaban se fueron a hacer negocios para allá. A eso se le sumó la mayor sequía de los últimos 50 años. Es decir, se juntaron varios factores.

- ¿No hay poca autocrítica con respecto a lo económico, sobre todo del que era, según habían dicho, el mejor equipo económico de la historia y que la inflación era fácil de dominar?

- Hubo autocrítica, hubo una gran falla en los canales de escucha y también un enorme error de proyectar metas pensando en que todos los planetas se iban a alinear. Por ahí hablábamos del año que viene de una inflación, el próximo año de otra inflación. ¿Cuándo lo hizo el otro gobierno? Ni siquiera nos decían cuánto era la inflación. Nosotros, de repente, quisimos entender que vivíamos en otro tipo de sociedad, en donde tenemos que planificar el año próximo, el otro y claramente nos equivocamos. Y en otras áreas también, de diagnosticar y salir a planificar diciéndoselo a la gente, en la voluntad del presidente Macri de hacerle entender a los argentinos el país en el que vivimos, en sus ganas de salir para adelante. Y bueno, en eso el equipo no lo ayudó.

- Además, los acusan de haber empeorado todos los índices sociales y económicos, como el cierre de industrias, la falta de empleo, la pobreza...

- No hemos cerrado más industrias que el kirchnerismo. Las cosas no están bien, de abril de 2018 a la fecha. Pero que quede bien claro, no hemos empeorado a lo que nos dejó el kirchnerismo. Y lo podemos hablar punto por punto, principalmente, con lo que se construye un país, que es la transparencia, las instituciones, la libertad de prensa, la libertad de expresión y, principalmente, el respeto por las instituciones, la verdad y el combate a la corrupción y el narcotráfico.

- Por otro lado, el poder adquisitivo de la gente bajó notoriamente...

- Lo que sí veo es que no escuchamos y no supimos entender a un sector de la sociedad. Pensamos que nuestras prioridades, que eran las cloacas y obras, eran las de un sector que nos dijo que no claramente en las PASO. Y encima todos los sondeos que hace cualquier gobierno para saber qué interpreta la sociedad ante diferentes circunstancias fallaron e hicieron que también el gobierno tenga una falla en la gestión y en un tema esencial que es el social.

- ¿Las medidas que tomó la Nación son electoralistas?

- No, el Presidente está preocupado realmente para tratar de que no se le desmejore, en todo lo que ya se le desmejoró, el bolsillo a los argentinos.

- Pero no las tomaron en tres años y medio...

- La verdad es que hemos fallado. Lo que no quiere decir que lo hayamos hecho en todas las áreas. Ahora, lo que tenemos que saber y comprender es ¿quiénes van a ser los que ahora les van a devolver los sueños a nuestros hijos? Muchos de nuestros electores, la verdad, es que hoy se convirtieron en militantes. Son personas que han decidido involucrarse y dar todo de sí para tratar de ayudar a que la Argentina tenga otro futuro, porque sí son las personas que se dan cuenta de que hacia adelante es imposible construir con el kirchnerismo.

- ¿Qué piensa de la demanda que realizaron 13 gobernadores para pedir que se frene la quita de IVA y Ganancias que afectan y repercuten en las arcas locales?

- Es muy difícil valorarlo desde un punto de vista personal porque estamos en el medio de una elección y están en juego recursos provinciales. Y también tenés un candidato a presidente que después de las PASO saca buenos resultados y un poco empieza a manejar a los gobernadores peronistas. Entonces, es muy difícil decir si tuvieron mucha libertad de acción porque están enfrentando a la Nación, no están reclamando. La Nación les dio mucho, dicho por ellos, fue el gobierno más federal de los últimos tiempos en nuestro país. Acá no se bajó ningún recurso midiendo el color político. Ahora, también digo que hay un enfrentamiento porque esto es como si la relación de padre e hijo. Te llevás muy bien durante muchísimo tiempo, luego tu padre tiene un traspié, comete quizás errores y, sin querer, interpretas que te suelta la mano y salís a morderle la rodilla. Y es tu padre, fue la persona que te llevó mucho tiempo de la mano. Acá en San Juan, por ejemplo, se remodeló el aeropuerto más antiguo del país.

- ¿No cree que sigue en la grieta, rememorando el pasado, y que faltan propuestas?

- No coincido que el escudo de la grieta no permita hablar de la corrupción, del robo y de lo que puede significarles a todos nuestros afectos vivir de la mano de Venezuela.

- Ese ha sido el argumento y han perdido, parece que no es suficiente...

- Vamos a seguir diciendo lo mismo porque en muchas cosas podemos mejorar, desde lo social y lo económico, y desde un montón de cuestiones que quizás se diagnosticaron y planificaron mal, pero jamás vamos a decir, como lo hizo Alberto Fernández, que Venezuela no era una dictadura porque hay un informe de la ONU que señala que hay 6 mil muertes y torturas.

- ¿En las PASO nacionales, por qué ganaron en Capital?

- Entiendo que hay ciertos sectores que entienden un poco más el país. Hay muchos argentinos que entienden que si vos gastás diez y ganas ocho, hay dos que alguien te los tiene que prestar, que la gran mayoría de los países en el mundo viven de esa manera, que vivís lamentablemente de quien te presta y el que lo hace corre la suerte de si cree o no cree en vos.

- Entonces, en el análisis que hace, la mayoría de los electores no entienden el problema de la Argentina...

- Lo dicen los resultados. ¿Por qué, entonces, las capitales son donde viven las personas con mayor poder adquisitivo? Pasa acá, en la China y en la India. Por ahí, lamentablemente, después de tantas décadas y décadas de gobiernos que tienen el mismo nombre y apellido y solamente se cambiaban los seudónimos, tenemos tanta falta de educación. ¿Quién no puede estar de acuerdo en Argentina y en todos los países del mundo que con educación se crece?

- ¿Las personas de mayor poder adquisitivo votan bien y el resto mal?

- No estoy diciendo eso. Lamentablemente, los grandes problemas de educación han hecho que muchas veces no se entienda. No podemos negar que muchas veces, y lo hemos visto en estas elecciones, que piden el videito del voto por 500 pesos o cambiaron el voto porque una cuadra antes le ofrecían algo. Eso es lo que pasa y esta es la dura realidad que enfrentamos.