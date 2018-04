"El Ejecutivo no puede financiar la ineficiencia de Santa Lucía y Rivadavia". La dura crítica fue del ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, que aumentó ayer la puja entre las comunas basualdistas, comandadas por Marcelo Orrego y Fabián Martín respectivamente, y el Ejecutivo por los fondos para los pasantes que tienen los municipios. Inclusive el gobernador Sergio Uñac había sido el primero en cuestionar la queja de los diputados y los intendentes de esos departamentos, luego de que éstos señalaran que los fondos que destinó el Gobierno para hacerle frente a la suba salarial de los municipales no les permitirá incrementar los aportes a los pasantes y becarios. Ambos jefes comunales salieron a responder y el más duro fue el rivadaviense.



Martín manifestó que "las declaraciones de Gattoni son una falta de respeto. Son frases de la vieja política y agresivas". Mientras que Orrego fue más conciliador, ya que aseguró que respeta al titular de Hacienda, pero que "evidentemente no conoce la historia de mi gestión en Santa Lucía".

La puja entre el oficialismo provincial y los basualdistas, aliados a Cambiemos, estalló el jueves cuando los legisladores de ambos distritos pusieron el grito en el cielo en la primera sesión de la Cámara de Diputados, cuando se trató el proyecto de ley que dispuso el envío de aportes para todos los municipios. Los diputados Carlos Platero y Juan José Orrego, de Santa Lucía, junto con Sergio Miodoswsky, de Rivadavia, entendieron que sus comunas recibirán una baja considerable en los recursos, del 56 por ciento para el primero y un 45 para el segundo.



La historia no quedó ahí, porque el Gobernador, durante un acto en Santa Lucía y con Orrego a unos metros, destacó ante los medios que "deberían hacer bien las cuentas porque está entregado lo que corresponde a la planta permanente, más los funcionarios que tenga cada municipio, y un porcentaje que puede alcanzar para cubrir un número razonable de pasantías y otros trabajadores que tienen en situación no regularizada". También indicó que "los municipios no pueden ser un lugar donde se deba cobijar a todos los que de alguna manera participan de las campañas políticas".



Y el que salió aún más con los tapones de punta fue Gattoni. Resaltó que Santa Lucía y Rivadavia son de las comunas que más personal no registrado, como pasantes, tienen (Ver infografía) y que su incorporación ha crecido en los últimos años. Además, aseguró que son los dos únicos distritos que se han quejado del envío de fondos y que, junto a Caucete, vienen percibiendo aportes del macrismo en concepto de ATN.



Los basualdistas se mostraron molestos por las declaraciones de Gattoni y negaron que sean ineficientes. Según Martín, el personal contratado y los pasantes cumplen labores en servicios que antes estaban tercerizados y que ahora los gestiona la comuna. Y le apuntó fuertemente al uñaquismo, ya que puso sobre el tapete el posible adelantamiento de los comicios locales de los nacionales. El intendente retrucó que la provincia es "ineficiente", ya que gastará unos 600 millones de pesos en desdoblar las elecciones y que esos fondos podrían ir a los municipios. Orrego dijo que cuando comenzó "contaba con una planta de 1.600 pasantes", la que pudo reducir a casi 900 después de un año de gestión.

> Fondos a comunas

Un 15% más

Desde Hacienda indicaron que a los aportes correspondientes para empleados registrados, sumaron 38 millones entre los 19 municipios "como margen de error".