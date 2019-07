Las estadísticas del Poder Judicial dejaron ver una realidad que se presenta estancada en materia penal. Si bien los jueces de ese fuero tuvieron en 2018 un nivel de resolución apenas superior al año anterior, pasó de 7,26 a 8,04 por ciento, lo hicieron porque se iniciaron menos expedientes y no porque incrementaran considerablemente la cantidad de sentencias. Ante ese escenario, los principales referentes judiciales, como el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, y el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, indicaron que la situación actual no da para más y que es necesario ir hacia el sistema acusatorio para que haya un mayor número de fallos. Por su parte, el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, manifestó que es bueno que el Poder Judicial de a conocer sus datos estadísticos, pero que los mismos no permiten mucho análisis sobre el sistema. El secretario General de la Unión Judicial, Sebastián López, consideró que en San Juan hacen falta más jueces penales y coincidió en que la investigación fiscal cambiará el panorama actual. Las cifras revelan además que se tramitan menos casos desde 2017.

La información oficial de 2018 del Poder Judicial fue publicada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus) y en el mismo sitio se encuentran los datos estadísticos del resto de los distritos del país que enviaron la información.

Si bien no hay una explicación oficial sobre la baja en el número de causas penales, hay voces oficiales que señalan que en parte obedece a la política de prevención instrumentada por la gestión uñaquista y a mecanismos judiciales, como Flagrancia, que tiene efectos sancionatorios casi inmediatos. Por otro lado, siempre sobrevuela la idea de que hay gente que no denuncia hechos delictivos, aunque tal situación es incomprobable estadísticamente.

En materia penal, en 2018 ingresaron 28.418 expedientes, de los cuales, se resolvieron 2.286, lo que da una tasa de 8,04 por ciento. Comparando los mismos valores de 2017, se detectó una baja de 1.945 causas en el sistema penal, mientras que la cantidad de resolución de expedientes tuvo un escaso repunte, ya que en 2017 la tasa fue de 7,26. Es que la cantidad de fallos pasó de 2.205 a 2.286 entre un año y otro (Ver infografía).

Si se tiene en cuenta los valores históricos desde 2013, la cantidad de sentencias ronda las dos mil, con excepción de 2016 que tuvo un pico de cuatro mil, aunque ese año también ingresó un cúmulo muy superior de causas.

El presidente de la Corte señaló que, en 2018, el 51,24 por ciento de los expedientes corresponden a autores desconocidos y que dichas causas son de difícil solución. Por eso, indicó que la tasa de resolución es mayor al 8,04 por ciento y que llega al 16,5 por ciento al tener en cuenta los casos con autores identificados. No obstante, es obligación del sistema judicial de investigar y llegar a una conclusión en aquellos expedientes en los que no hay sospechosos.

Incluso, manifestó que la tasa es más alta, ya que dentro las resoluciones penales no están contempladas las probation, suspensión de juicio a prueba, un sistema alternativo de resolución sin condena.

Por otro lado, desde el Poder Judicial pusieron a Flagrancia como ejemplo de un mecanismo del alta efectividad y que es similar a la investigación fiscal que se espera implementar este año. El sistema de enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados con las manos en la masa tuvo hasta el momento una tasa de resolución del 100 por ciento desde que se puso en marcha.

PROTAGONISTAS

GUILLERMO DE SANCTIS Presidente de la Corte de Justicia

"A nivel mundial, la tasa de resoluciones en causas penales es baja y San Juan no escapa de esa realidad. Además, en comparación con otros distritos, la provincia tiene un menor número de jueces por cantidad de habitantes. Los números reflejan que el sistema inquisitivo actual dio lo que tenía que dar y debemos pasar al sistema acusatorio con la investigación fiscal".

EDUARDO QUATTROPANI Fiscal General de la Corte

"No se tiene que seguir dando vueltas. Resulta casi grotesco analizar posibles soluciones en un sistema que es perverso en sí mismo. Si se destinan fondos para mejorar el mecanismo actual es tirar los recursos públicos. Un sistema que da respuestas ínfimas sólo habilita a cambiarlo. Hay que ir al sistema acusatorio. Todo lo demás es una pérdida de esfuerzos y posibilidades".

MARCELO ARANCIBIA Presidente del Foro de Abogados

"Es bueno que el Poder Judicial publique estadísticas. Sin esos valores no se puede hacer análisis de lo que está bien y de lo que necesita un cambio, pero a la Justicia no se la puede medir como un emprendimiento privado en términos de productividad. Lo que no reflejan los datos es por qué hubo una baja en las denuncias, si es que bajaron los delitos o si la gente no está denunciado".

SEBASTIÁN LÓPEZ Titular de la Unión Judicial

"Con respecto a otras provincias, más en materia penal, en San Juan hay menor número de jueces respecto a la cantidad de habitantes. El sistema acusatorio viene a cambiar eso, ya que se esperan crear más organismos y cargos. En otros distritos, para la investigación fiscal, hay un juez cada 9 mil habitantes y acá tenemos uno cada 76 mil. Todavía no se logra la cantidad necesaria".

Total de causas

129.013 Es la cantidad de expedientes que ingresaron en el Poder Judicial en 2018, sumando todos los fueros. El sistema penal representó el 22 por ciento.

Efectividad

135 Es la tasa de resolución, en porcentaje, que tuvo el fuero Laboral en 2018. La cifra indica que se resolvieron más causas de las que ingresaron.

Justicia de Paz

52 Es el porcentaje de causas que ingresaron en la Justicia de Paz del totalidad de expedientes que se iniciaron en todo el 2018. Fueron 67.160 causas.

Jueces penales

10 Son los magistrados penales de primera instancia que tiene la provincia. De la totalidad, la mitad cubre los delitos de Instrucción, el resto Correccional.