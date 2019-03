Susana Laciar, precandidata a vicegobernadora del Frente Con Vos y quien forma parte de los más de 60 empleados de Basualdo en el Senado, afirmó que no renunciará a su cargo de planta permanente en la Cámara.

"Tengo un cargo de planta y desde que soy diputada tomé licencia sin goce de haberes, que es el único sueldo que cobro, habiendo dejado de lado mi profesión de abogada. He presentado proyectos para transparentar y controlar la gestión y eso puede molestar. Por ejemplo, que cada funcionario muestre la evolución de su patrimonio y también que los corruptos no sean candidatos, proyectos que el oficialismo no quiere tratar. Puedo mostrar de que vivo y mi trabajo. No voy a renunciar a mi trabajo, es como exigirle a Baistrocchi que renuncie y no se tome licencia. No se otra forma de vida que trabajar cada dia como todos los sanjuaninos de bien", dijo la legisladora.

La polémica se desató después que Infobae publicara que Basualdo tiene en el Senado se divide en dos, aquellos que son de planta permanente y los de forma transitoria. El primer grupo consta de 22 personas, mientras que en el segundo llega a 38. Ese listado oficial se completa con los que tienen licencia, por lo que la cifra total de colaboradores se estira al menos a 63. De los que están de licencia se encuentran los candidatos del frente Con Vos para estas elecciones, como la dupla Orrego-Laciar. Estos cargan con la categoría A-1 en el Senado, la más alta. De acuerdo a la información de la Cámara Alta, dicho escalafón percibía unos 90 mil pesos en bruto a noviembre de 2018, es decir, sin descuentos. Por su parte, Martín se encuentra en un rango apenas inferior, el A-2. La categoría tiene una remuneración de cerca de 76 mil pesos mensuales.

Basualdo afirmó que la cantidad de empleados es establecida por un cupo dispuesto por el Estado y que es igual para cada senador. "Cuando hablamos de planta permanente son empleados del Estado y en los casos de Orrego, Laciar y Martín fueron nombrados entre el 2007 y 2010 y cumplieron con todos los pasos. Obviamente, al tener cargo de mayr jerarquía dejan de cobrar" , explicó

Además, expresó que no conoce con exactitud la cantidad de asesores que trabajan con el y dijo que la lista que trascendió es inexacta. "La gente que está conmigo, trabaja. Se forma, elabora proyectos y no es que va y cobra de arriba. En el primer día hábil se presentaron 70 proyectos y eso no se hace en un sólo día", manifestó.