Por unanimidad, Luis Rueda fue reelecto como presidente de la Convención bloquista, un órgano clave que, entre otros puntos, define la participación en alianzas con otras fuerzas políticas. El joven dirigente opinó que para las elecciones del año que viene van camino a integrar una vez más la sociedad con el justicialismo que lidera Sergio Uñac, de quien es un estrecho colaborador en la Subsecretaría de la Unidad Gobernación.





- ¿El bloquismo va a estar dentro del Frente Todos en 2019?



- Va a ser un tema de discusión. El bloquismo va en camino a integrar el Frente Todos, a dialogar mucho. Que yo esté presidiendo la Convención y mi cercanía con el Gobernador y presidente del justicialismo indica algo, pero soy respetuoso a lo que decidan los convencionales. Mi obligación es convocar a todos. Comenzaremos a hablar con cada una de las autoridades departamentales porque cada una tiene sus realidades.





- La decisión de ir con el PJ no la tiene que anunciar la presidenta del partido, Graciela Caselles...



- Es mi opinión como presidente de la Convención, que es un órgano importante, y como un afiliado más. Eso lo va a tomar Graciela y lo va a someter a la Convención.





- ¿Por qué el bloquismo debe seguir en el Frente Todos?



- Porque nos hemos mantenido en un frente ideológico, que ha hecho que la provincia crezca mucho. No hemos ido de un lado para otro sino que hemos sostenido un proyecto. El bloquismo siempre ha sido un partido provincial que ha luchado por los intereses de la provincia, es lo que está haciendo.





- ¿Cómo ve a Cambiemos, el principal frente opositor local?



- De las voces que supuestamente pueden llegar a representar o encabezar algo no he escuchado ningún proyecto concreto. En el último tiempo inclusive no los he escuchado opinar sobre las cuestiones nacionales, porque el último año ha habido muchas situaciones complicadas en el país en las que tendrían que haber opinado. Por eso, me parece importante que ellos aclaren cuál va a ser el proyecto que le van a llevar a los sanjuaninos.





- ¿Qué evaluación hace de la gestión del Gobierno nacional?



- Primero, han tomado muchas decisiones que no han estado muy planificadas porque muchas veces han dado marcha atrás o que ellos mismos han considerado equivocaciones. Han tomado medidas que han afectado mucho y han sido muy drásticas, los aumentos de tarifas y otras cuestiones que se han sufrido muchísimo. Han tomado medidas que no han sido acertadas.





- ¿Y cuál es su futuro político?



- Me siento muy cómodo trabajando al lado del Gobernador. Pero uno tiene que dejar de lado lo personal o lo que uno desea y esperar a lo que desde el proyecto consideren donde uno es más útil o haga más falta.





- Sonó su nombre como candidato a intendente en Rivadavia, ¿le gustaría competir ahí?



- Es uno de los departamentos en el que no somos gobierno. Obviamente uno trabaja, acompaña a muchos dirigentes de ese departamento. No lo he pensado como candidato, pero sí acompañar el proyecto. Después se irá viendo y quién esté mejor posicionado será el que tenga que ir.





- ¿No lo descarta entonces?



- No puedo descartar nada. Uno se debe a un proyecto. No es mi objetivo en lo inmediato. Pero si me lo piden porque se considera que estoy bien como para poder competir, uno tiene que estar.





- ¿Pero qué le gustaría?



- Ahora estoy muy cómodo en la Subsecretaría de la Unidad Gobernación, cercano al proyecto. En este momento me considero acá, aunque no descarto nada. Por ahí hay que bajar las ansiedades donde uno tiene que estar, esperar y mientras uno se encuentra en un determinado lugar, hacer lo mejor. Ya se verá más adelante.





- Hubo sectores que lo propusieron como presidente del partido, ¿va a liderar el bloquismo en el próximo período?



- Tengo aspiraciones de presidir el partido bloquista, no lo voy a negar. Yo quiero llegar en el marco de una unidad, si no, no sirve. Por eso es importante que llegue con el apoyo de Graciela o de quien esté en ese momento. No voy a llegar a cualquier costo sino logrando una unidad.





- ¿Pensando en la próxima elección?



- En la próxima o en algún momento.





- ¿Dónde ve a Caselles en las elecciones 2019? ¿Jugando para un cargo de diputada nacional, de candidata a intendente?



- Ella ha manifestado que tenía intenciones de competir en alguna intendencia, creo que en los últimos días ha dicho en Capital. Estamos dentro de un frente y se va a discutir. Graciela siempre ha sido muy respetuosa de las decisiones dentro del frente.





- ¿Caselles debería seguir como diputada nacional?



- Creo que ha hecho un buen trabajo. Tiene mucha experiencia en lo nacional. Podría ocupar ese lugar de la mejor forma. Eso será algo personal, que tendrá que tomar una decisión. Es la presidente del partido, la respeto y la apoyo en las decisiones que tome. Hay que ver si quiere seguir en lo nacional. Por ahí cuando uno lleva mucho tiempo sufre un desgaste y a lo mejor quiere trabajar en otra parte.





- ¿El bloquismo se va a independizar de la sociedad con el PJ?



- Sí, obviamente, en algún momento va a pasar. Son procesos que se van dando de a poco. Hay que seguir trabajando en la construcción. Hay que tener primero un recambio generacional importante, que lo estamos logrando. Creo que vamos por buen camino, estamos construyendo desde las bases.