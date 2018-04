Procedimiento. La nota del Foro de Abogados ingresará a labor parlamentaria, se elevará al recinto en donde se pondrá en conocimiento de los diputados y luego pasará al archivo, como cualquier otra nota, explicaron en la Cámara.

En su embestida contra el proceso de selección para el cargo de cortista el Foro de Abogados, a través de una nota, le ha pedido a la Cámara de Diputados que rechace el listado con las tres candidatas que envió el Consejo de la Magistratura o que convoque a las ternadas a audiencia pública para que cualquiera conozca sus trayectorias. Sin embargo, el planteo nació sin posibilidades de avanzar, ya que pasará a archivo por una simple razón: las notas, como la de institución que nuclea a los profesionales de la abogacía, sólo se ponen a conocimiento de la Legislatura y luego se archivan. Así lo explicó el presidente Marcelo Lima, quien agregó que "no podemos apartarnos de la actual normativa. Si el Foro entiende que es un procedimiento inadecuado, tiene que gestar otro".



No fue el único que desestimó la iniciativa. El presidente del bloque del PJ, Pablo García Nieto, dijo que raya lo inconstitucional, mientras que su par bloquista, Jorge Espejo, aseguró que "no tiene nada que ver con el procedimiento que manda la Constitución". Por su parte, el ibarrista Carlos Munisaga señaló que "no veo que camine, ya que las nulidades no la declaran los diputados sino los jueces". Por lo bajo, en el cuerpo legislativo dijeron que la movida es absurda. Inclusive, el tema de las audiencias públicas implica una modificación del procedimiento.



En ese marco, el planteo de la entidad quedará en la nada, pese a que hasta hubo el martes una asamblea extraordinaria entre los abogados en la que se ratificó el pedido de que las postulantes al cargo de cortista se sometan a una audiencia pública y no hubo una moción en contra de la solicitud de rechazo a la terna. Ante la movida del Foro, Lima evitó polemizar y dijo que la institución "ha hecho uso de la libertad de expresarse. En ese sentido, esa expresión puede ser tomada por un diputado y puede presentar un proyecto de ley que refleje las inquietudes de la gente del Foro. Dichas autoridades conocen el procedimiento legal y el mecanismo para la modificación de las leyes. A través de una nota no podemos generar un tratamiento como si fuera un proyecto de ley. Es imposible".



Todo se desencadenó con el proceso para cubrir la vacante que dejó Juan Carlos Caballero Vidal en la Corte. El Foro, que conduce Marcelo Arancibia, viene reclamando transparencia en el proceso de selección que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Inclusive se dio una situación escandalosa cuando uno de los integrantes de este último organismo se fue en plena toma de entrevistas a los candidatos (Ver recuadro).



La fase a cargo del Consejo culminó con la conformación de una terna histórica, integrada por tres mujeres: Adriana García, Adriana Tettamanti y Celia Maldonado. El organismo envió el listado a la Cámara de Diputados y en esa instancia, el Foro realizó su planteo. El argumento para pedir el rechazo de la terna o, en todo caso, realizar audiencias públicas con las candidatas se basa en que los fundamentos que dieron los consejeros sobre sus votos no fueron satisfactorios a la hora de explicar por qué eligieron a los candidatos y si garantizan la independencia del Poder Judicial. La nota fue presentada el lunes e ingresará a la próxima reunión de labor parlamentaria. Y Lima resaltó que como cualquier nota, será puesta en conocimiento y pasará al archivo.

Detalles

Comisión

En la asamblea en el Foro de Abogados se aprobó la creación de una comisión que evalúe de qué manera la entidad puede accionar para que entre en vigencia la ley del Consejo de la Magistratura que está suspendida.

Fundamentación

En el concurso para cubrir la vacante de Caballero Vidal, todos los consejeros por primera vez fundaron sus votos, ya que anteriormente lo venían haciendo sólo los representantes de los abogados.

Partida y escándalo en el Consejo



En el segundo día de entrevistas a los postulantes para el puesto en la Corte, el consejero Oscar Cuadros decidió salir del organismo de selección al señalar que hubo una operación en su contra. El que salió a cruzarlo fue otro integrante, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien había señalado que "si considera que hay una operación, debe denunciarlo como corresponde".



Cuadros había expresado que su salida se debió a los agravios que recibió a través de las redes sociales, los cuales apuntaron a "amedrentar y silenciar" sus críticas sobre el procedimiento en la elección del cortista. Pero además, había entendido que hay una coincidencia directa entre las acusaciones en su contra y una fuerte discusión que había mantenido en el Consejo.



Baistrocchi le había contestado que los motivos no eran suficientes para dejar el cuerpo y lo había cuestionado al manifestar que "está en contra de este procedimiento pero él ha participado como candidato en la vacante pasada. El ha venido avalando este sistema con su participación". Además, había indicado que "el motivo principal es ensuciar este proceso".