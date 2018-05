Vacío. Por la tarde, la actividad dentro del edificio 25 de Mayo se reduce considerablemente. Si bien hay jueces y funcionarios que van a trabajar en la tarde, muchos no lo hacen y por eso Tribunales queda vacío.

Con la mira puesta en reducir la morosidad judicial, la Corte de Justicia ya tomó la decisión de que todos los jueces también deberán desempeñar tareas en la tarde, algo que hasta el momento sólo era voluntario. La histórica iniciativa quedará plasmada en una acordada que saldrá dentro de dos semanas, por lo que la obligación comenzará a regir antes de que finalice este mes. Su incumplimiento será considerado una falta grave y por ende, plausible de sanción si no es acatada. Los magistrados no serán los únicos, dado que los que también trabajarán en jornada extendida serán los secretarios y los prosecretarios, mientras que los empleados seguirán con la misma carga horaria. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal también implementará una resolución en sintonía con el máximo tribunal, por lo que los fiscales también se verán alcanzados por el nuevo sistema.



El cambio histórico fue confirmado por fuentes oficiales, luego de una reunión entre los cortistas y el fiscal General. El funcionamiento del Poder Judicial se rige hoy por la acordada Nº 24 de julio 1998. La misma, en su artículo 5 dispone que cuando el cúmulo de tareas lo justifique "los funcionarios deberán concurrir a sus lugares de trabajo, también en horario vespertino". Si bien hay magistrados que dan cumplimiento con esa normativa o trabajan de corrido, la realidad indica que muchos no lo hacen y dejan su despacho una vez finalizada la jornada matutina, a las 13, lo que fue reconocido por las fuentes que recorren Tribunales. Algunos de los jueces, por lo bajo, habían señalado que cumplen con sus tareas desde sus hogares, pero tal argumento ya no será tenido en cuenta.



La medida no es caprichosa, ya que en la provincia existe una alta morosidad judicial como para que haya funcionarios judiciales que se tomen la tarde, expresaron. De acuerdo a las propias estadísticas de la Corte, en 2015 se resolvió sólo el 18,85 por ciento de todas las causas que estaban dentro del sistema. En 2016 la cifra empeoró, ya que cayó al 13,6 por ciento sobre un total de 518.153 causa. Los datos de 2017 hasta el momento no han sido publicados.



Si bien se estaban despuntando los detalles de cómo se implementará la medida, como el rango de horario específico de trabajo, las fuentes indicaron que será la Oficina de Control de Gestión la que controlará que los jueces y funcionarios realicen sus funciones en la tarde. En ese marco, se resaltó que el cargo de juez es de dedicación exclusiva a jornada completa, con la docencia como la única profesión compatible y que pueden desarrollar de manera paralela. Pero se pondrá un límite de hasta 10 horas semanales para que no afecte el desempeño en una función clave del Estado. Además, se da otra situación que cambiará. En la actualidad hay magistrados que tienen cargos de directores de carreras en distintas universidades, lo que va más allá de la docencia, les insume mucho más tiempo y no sería compatible con un desempeño pleno del rol de juez.



Que los jueces trabajen en la tarde viendo siendo un reclamo de la sociedad sobre el funcionamiento de un poder del Estado que debe brindar respuestas y cuyos resultados son magros o demoran años, además de que los protagonistas tienen cargos bien rentados. Incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, hizo ese pedido públicamente para "trabajar en solucionar los problemas de los ciudadanos", pero en la Justicia Federal no tuvo eco.

Magistrados

84 Es la cantidad de jueces que hay en San Juan, contabilizando los jueces de primera instancia y camaristas de todos los fueros.

Suman una cámara

La Corte de Justicia ya definió que llamará a cubrir tres cargos de jueces para constituir la IV Sala de Apelaciones en lo penal. Esos magistrados tendrán como única tarea tratar las apelaciones que se presenten en cada una de las causas, lo que alivianará la tarea de las demás salas que podrán abocarse a realizar más juicios.